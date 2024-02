Un baile en Necochea

La protagonista de ‘La reina del baile’, novela de Camila Fabri (Buenos Aires, 1989), vive en esta historia dos grandes choques que provocan una desorientación en su vida. El que conocemos antes no es el primero que se sucede en el tiempo de Paulina, que vive en la treintena la separación de su pareja, Felipe, en un momento en el que sus planes de futuro comenzaban a incluir la maternidad. Ese choque ha de sobrellevarlo cuidando a Gallardo (llamado así por el futbolista argentino Muñeco Gallardo), el perro que se queda con ella tras la marcha de su novio; con una familia que no llega a ofrecerle un mínimo de luz para encontrar respuestas satisfactorias y, sobre todo, con Maite, su amiga en el trabajo y, al mismo tiempo, su única amiga. En ese empleo anodino, precario, ambas encuentran un apoyo distinto en la otra. Y parece que funciona: «Sabe que no daré consejos livianos, que siempre iré en su contra y en la de todos los hombres que traiga como anécdota. Sabe que para mí las personas no resistimos ningún análisis, pero aun así Maite almuerza conmigo a diario. Somos compañeras de trabajo y una gran opción para no estar solas. Una especia de gran oferta semanal. Unas seis cuotas sin intereses de acompañamiento blando».

Con ese panorama, Paulina sigue adelante a pesar del choque provocado por la ruptura. No lo hace contando una superación ejemplar en primera persona (la novela transcurre por un camino muy distinto), sino avanzando sin estridencias, de manera natural, aunque no exenta de contradicciones. El miedo a la pérdida y la soledad están presentes, pero sin adornos. Ahí es donde el sarcasmo y la mordacidad se abren paso para respirar solo cuando es necesario: «Le digo que esa no es mi maldad, que es una especia de extrema conciencia. Que muchas personas confunden realismo con pesimismo. Que los pesimistas están preparados para el fin del mundo con respeto y musculatura». Una espiral de palabras que conectan con la protagonista Camila Fabbri tiene la habilidad de intercalar situaciones, en apariencia intranscendentes, que pueden leerse como el reverso cotidiano de todo lo que le ocurre a Paulina. De una manera sencilla, las palabras de la escritora argentina crean una espiral que conecta con el estado vital de la protagonista. Como en una simple visita a un taller mecánico en el que se le aconseja no pisar los frenos de su Peugeot de manera prolongada cuando se va a altas velocidades: «Si no suelta el freno no dejará que el calor se disipe para que el sistema recupere una temperatura normal». Como si, en ese preciso momento, el consejo sirviera también para lo que ocurre fuera de un coche. En ese Peugeot viajará con Maite a Necochea, al sur de la provincia de Buenos Aires, para pasar unos días junto al padre de su amiga. Desde ahí, las piezas de la estructura creada por Fabbri comenzarán a aclarar algunos porqués. No se trata en absoluto de una novela compleja en su forma, pero sí cuenta con espacios que necesitan un avance para poder llegar a entenderlo todo. Sin ir más lejos, las circunstancias del primer choque, lo que aparece nada más iniciarse la novela: el coche de Paulina volcado después de un accidente de tráfico: «Despego la nuca del asiento delantero del auto y una cascada de vidrios cae hasta rodearme el culo como si fuera una fogata». Junto a ella, además de Gallardo, hay una joven de quince años a la que no reconoce. Con ‘La reina del baile’, Camila Fabbri resultó finalista en el último Premio Herralde de Novela. El jurado destacó la forma de combinar «violencia y ternura, costumbrismo y tono alucinatorio, sororidad y soledad profunda, la apariencia de un cuerpo anestesiado y la revuelta interior». Fabbri ha conseguido una historia redonda en la que su formación como dramaturga se ha destilado en los perfiles de sus personajes y en las situaciones creadas. A esta novela le preceden cinco obras teatrales, los libros de relatos ‘Los accidentes’ (2015) y ‘Estamos a salvo’ (2022), y la novela ‘El día que apagaron la luz’ (2021). En 2021, la revista ‘Granta’ la eligió como a una de las 25 mejores voces narrativas en español con menos de 35 años, y en 2017 la Feria del Libro de Guadalajara la situó entre los mejores escritores nacidos en los 80. El pasado año se produjo su debut como guionista y directora con la película ‘Clara se pierde en el bosque’, una historia en la que el viaje también está presente y que servirá a su protagonista para recordar y descubrir nuevos aspectos de su adolescencia. La obra fue estrenada en la sección «Horizontes latinos» de la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. ‘La reina del baile’ Autor: Camila Fabbri. Editorial: Anagrama. Barcelona, 2023.