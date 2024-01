Hardwick,apabullante brillantez

El mundo literario español sigue teniendo una deuda pendiente no pagada en cuanto al reconocimiento de Elizabeth Hardwick Lexington, Kentucky, 1916-Nueva York, 2007), cofundadora y directora de ‘The New York Review of Books’ y una de las escritoras más eminentes y de mente más brillante del siglo XX en Estados Unidos, dueña de un estilo singular de alcance universal.

Es la variedad de terrenos que cubrió y la forma descollante en que lo hizo lo que consigue que Hardwick sea tan interesante. Escribió novelas, memorias, sobre política y actualidad y, de manera más genuina y brillante, crítica literaria. Tal amplitud de temas no está de moda hoy en día, cuando, con algunas excepciones, los escritores tienden a especializarse. La excepcionalidad de Hardwick le permitió, en cambio, participar en todos los géneros literarios, que abordó con brillantez y originalidad. Ahora la editorial Navona quiere contribuir a saldar esa deuda con la publicación de los ensayos de ‘Seducción y traición’ y su magistral novela ‘Noches insomnes’, con prólogo de Antonio Muñoz Molina esta última. Publicada en 1974, ‘Seducción y traición’ es su obra más apasionada y rigurosa; en ella retrata las carreras de las escritoras que le conmovieron, así como la cuestión más amplia de la presencia de las mujeres en la literatura, dando una visión feminista pero crítica y valiente sobre ese papel. Hardwick compone una galería de retratos de autoras que considera indispensables como Virginia Woolf, Sylvia Plath, Zelda Fitzgerald, Dorothy Wordsworth y Jane Welsh Carlyle. Para apreciar todo lo que supone la sobresaliente aportación de Hardwick a la literatura y sus diversos géneros, nada más seductor que ‘Noches insomnes’. En el prólogo de esta edición, Muñoz Molina explica que «tiene un aire de libro de memoria, porque abarca una gran parte de su vida, pero no está sujeto a ninguna cronología [...]. Es un libro hecho de fragmentos, algunos de varias páginas y otros de solo una o dos líneas, una frase, una enumeración. Pero siendo tan fragmentario posee al mismo tiempo una "perfecta unidad de tono, de ritmo, de atmósfera». En el volumen, Hardwick sigue a una mujer de mediana edad, de nombre similar, Elizabeth, que reflexiona sobre las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Estos hilos narrativos, muchos de los cuales ahora están terminados debido al fallecimiento de algunas personas, cruzan su lugar de nacimiento, Lexington, Kentucky, Ámsterdam, donde vivió cuando era joven, y Nueva Inglaterra, donde ha vivido desde entonces. La novela enmarca los recuerdos de Elizabeth como una gran lección trascendental. ‘Noches insomnes’ contiene muchos elementos autobiográficos verificables. Hardwick nació en una familia numerosa en Kentucky. Se mudó a Nueva York y vivió en un matrimonio blanco con un joven gay. Como escritora, ocupó un lugar en el centro del mundo literario. En la vida real pasó tiempo con la cantante Billie Holiday y, como es sabido, soportó una vida infernal al lado de su marido, el poeta Robert Lowell, que la abandonó después de 23 años de matrimonio. A lo largo de su vida, viaja desde su casa en Kentucky hasta Nueva York, Boston, Maine y, luego, a Europa. Como era de esperar, hay varias relaciones con los hombres a lo largo del camino. Nos enteramos del primer amante de Elizabeth a la edad de 18 años, una figura casual y romántica 12 años mayor que ella. También hay otras aventuras, quizá la más notable con Alex, un hombre bastante vanidoso y poseedor de cierto encanto. Tras la ruptura de una relación de largo plazo con un amante diferente, Hardwick reflexiona sobre la naturaleza de su vínculo; en esencia, lo que puede significar para un hombre y una mujer estar unidos de esta manera. «Siempre, durante toda mi vida, he buscado la ayuda de un hombre. Muchas veces ha llegado y otras muchas más me ha fallado», escribe. Una de las secciones más evocadoras del libro captura los recuerdos de su estancia en Nueva York: la atmósfera sórdida del Hotel Schuyler, donde compartía habitaciones con una amiga; los llenos de humo de los clubs de jazz de la ciudad, a menudo caracterizados por sus propietarios que cambian rápidamente, y la presencia magnética de Billie Holiday, una mujer atraída por la autodestrucción como una polilla ante la llama. Hardwick quedó seducida por la trágica personalidad de Billie Holiday, «la diosa rara», por su «despiadado talento y su opulenta devastación». Las páginas que dedica a la cantante de jazz son memorables, únicas, retratando la autodestrucción en vida de la cantante. «Tenía tratos con las fuerzas del mal. Ella no era de este mundo y su espectacular destino lo confirmó». La narrativa también está plagada de una serie de percepciones e ideas, en particular aquellas sobre la condición de las mujeres y su posición en relación con los hombres. Hay observaciones sobre la facilidad con la que la sociedad puede definir a una mujer por su relación con un hombre, casi como si tuviera poca identidad o agencia propia. Hardwick considera la naturaleza de la vida de las solteronas, reflexionando que incluso puede existir una forma de soltería dentro del matrimonio, al menos para algunas mujeres. Dos libros excepcionales. ‘Seducción y traición’. Autora: Elizabeth Hardwick. Editorial: Navona. Barcelona, 2023. ‘Noches insomnes’. Autora: Elizabeth Hardwick. Editorial: Navona. Barcelona, 2023.