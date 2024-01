Doctora en teoría de la Literatura y el Arte y Literatura Comparada, profesora de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Córdoba, María Rosal (Fernán Núñez, Córdoba, 1961) no para de escribir. Tan solo en el último año ha publicado 5 libros: 3 de ensayo (’Del boom de los ochenta al laberinto de internet’, ‘El menú de la literatura ‘y ‘Elena Martín Vivaldi. Correspondencia con Jorge Guillén’); uno de poesía, publicado en edición bilingüe en italiano y español, con el que ha obtenido, además, el Premio Internacional Ciudad de Sassari al mejor libro de poemas publicado en 2023 (’Geometría delle ombre/Geometría de sombras’); y, finalmente, una novela infantil (’Los felpudos nunca mienten’).

La primera pregunta es obvia: ¿cómo se puede desarrollar tanto trabajo en un año? Supongo que tenía mucho ya adelantado de ejercicios anteriores.

Estas obras han coincido en el tiempo de la publicación, pero se han escrito durante los últimos años. De alguna manera, siempre estoy escribiendo. Es mi pasión desde que era niña y marcó mis estudios y mi profesión.

Usted ha escrito obras de todos los géneros: poesía, novela, ensayo, teatro. ¿En cuál de ellos se siente más a gusto?

No tengo preferencias. Me dejo llevar por lo que me apetece o por el género que demandan las ideas que me surgen. Publicar ya es más difícil, pero nada me impide escribir, aunque no se publique.

Creí que me iba a decir la poesía, que fue en la que se inició y le ha dado grandes premios, como el Andalucía de la Crítica.

Fue un gran honor que mi libro ‘Otra vez Bartleby’ recibiera ese reconocimiento. He recibido premios de poesía y de ensayo a los que he presentado mis obras, como el Premio Ricardo Molina, pero el Premio Andalucía de la Crítica se concede a los libros publicados durante el año anterior, por lo que no hay que presentarse.

¿Cómo surgió la posibilidad de publicar su poemario ‘Geometría de sombras’ de modo bilingüe, en español e italiano, y qué supone para usted el premio que le han concedido en Italia al mejor libro de poemas publicado en 2023?

Este es mi tercer libro publicado en Italia en bilingüe. En 2012 publiqué ‘La risacca del fuoco’, traducido por Emilio Coco. En 2019 apareció en Roma ‘Carminio Rosso Sangue,‘ a cargo, como en esta ocasión, de Pietro y Daniele Cerrato, con prólogo de Mercedes Arriaga, catedrática de italiano de la Universidad de Sevilla. El Premio Internacional Ciudad de Sassari, concedido a ‘Geometría de sombras’, es un gran honor. Es un reconocimiento a obra publicada y me ha sorprendido mucho que hayan valorado mi libro entre tantas obras en italiano.

’Geometría de sombras’ es una obra oscura, como indica su título, en la que lucha con los fantasmas que pueblan nuestra vida, las amenazas y las incertidumbres.

Es una obra amenazante, porque lo terrible no es que los fantasmas nos atenacen, sino que permitimos que lo hagan. Consta de 62 poemas que forman un conjunto que se desarrolla como un continuum unitario.

Hablemos de sus ensayos, ‘Del boom de los ochenta al laberinto de internet’, que analiza el discurso antológico de las últimas décadas; ‘El menú de la literatura’, un recorrido por la literatura española y la gastronomía; y, finalmente, ‘Elena Martín Vivaldi. Correspondencia con Jorge Guillén’, que intenta profundizar en la obra de la poeta granadina.

Estos tres libros de ensayo suponen la culminación de mis líneas de investigación incardinadas en los Estudios de Género y en la Didáctica de la Literatura. ‘Del boom de los ochenta al laberinto de internet’ reúne el análisis de las antologías y libros de texto publicados en los últimos cuarenta años, en pos de la presencia de las poetas españolas. Al igual que la obra anterior, ‘Elena Martín Vivaldi. Correspondencia con Jorge Guillén’, se inscribe dentro del análisis feminista de la literatura que trata de mostrar a las poetas para evitar silenciamientos por razón de género. El menú de la literatura es una obra dirigida al profesorado de Literatura tanto de Educación Primaria como de Secundaria y Bachillerato. Ofrece una profunda reflexión sobre la Didáctica de la Literatura y propuestas de intervención en el aula. Creo que puede ser de utilidad para el profesorado de distintos niveles educativos.

Su último libro del año ha sido ‘Los felpudos nunca mienten’, de literatura infantil, un género al que adora y del que ya lleva publicados cuatro libros. ¿Por qué escribe literatura infantil?

Es la segunda novela con la editorial Edebé, con la que ya había publicado ‘El secreto de las patatas fritas’. Estoy muy contenta porque es una gran editorial que facilita que los libros lleguen a los lectores. Anteriormente había publicado ‘Conjuros y otras brujerías’, un poemario infantil que obtuvo el premio El príncipe preguntón y fue publicado por la editorial Hiperión en su colección Ajonjolí. También he publicado teatro en la editorial En Huida: ‘Malapata III y la máquina del tiempo’. Escribir literatura infantil me parece muy importante. Los lectores infantiles son incondicionales. Si algo no les gusta, te lo dicen claramente. Cuando voy a los colegios me transmiten energía y me dan detalles de mis libros que muestran que los han leído y disfrutado. Quiero destacar también la labor del profesorado que está diseñando numerosas actividades para la lectura de mis libros.

Hay una cosa que admiro especialmente: su forma de contar. La gracia, la cercanía, el desenfado con el que lo hace. Creo que para los niños es fundamental.

Cuando escribo literatura infantil doy lo mejor de mí. No se trata de escribir literatura infantil o de adultos. Se trata de escribir buena literatura, buenas historias que respeten a sus lectores.

El protagonista de ‘Los felpudos nunca mienten’ es un fantasma y su narrador, un perro. ¿Cómo surgió la historia? ¿Qué buscaba con ella?

La historia surgió a partir de la imagen de una señora mayor que es la abuela y que llega apresuradamente a la casa familiar. A partir de ahí habrá que resolver el problema que la acucia. Conocemos la historia a través de la mirada de un narrador bastante peculiar, pues es un perro que tiene ideas propias y pone en cuestión las acciones de la familia. El fantasma es el otro gran protagonista de un misterio que no puedo desvelar. Sobre todo es una historia muy divertida que no deja de lado la crítica social.

Estamos en una situación difícil. Hay muchos aspectos de la vida que están cambiando radicalmente: la imagen cada vez gana más peso, las redes sociales modifican nuestra forma de escribir y comportarnos, la inteligencia artificial podría ponerlo todo patas arriba… ¿Qué tenemos que hacer para que las próximas generaciones continúen leyendo?

La lectura contribuye a la construcción de la propia identidad y de la mirada crítica hacia el mundo. Profesorado, las familias, bibliotecarios y demás agentes sociales tenemos una enorme responsabilidad en la formación lectora de los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. No podemos pretender que nuestros jóvenes lean si no tienen ejemplos claros e inequívocos de que la lectura forma parte de nuestras vidas.