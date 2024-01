Lucidez dolorosa

Poetas, novelistas, dramaturgos, filósofos y escritores de todo tipo y condición han rendido homenajes variopintos al mundo del séptimo arte. Desde Guillermo Cabrera Infante en sus inolvidables ‘Un oficio del siglo XX’ (1963) o 'Cine o sardina' (1997) hasta Gilles Deleuze en sus míticos ensayos ‘La imagen-movimiento’ (1983) y ‘La imagen-tiempo' (1985), pasando por William Faulkner, John Steinbeck, Raymond Chandler y Francis Scott Fitzgerald, Paul Auster, Adolfo Bioy Casares, Manuel Puig, Ray Loriga, David Trueba y tantos otros.

El académico y flamante premio Cervantes 2023 Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) en octubre de 2018 confesaba en una entrevista en Cuadernos hispanoamericanos que es «un cinéfilo empedernido, hasta el punto de que una cinefilia desaforada me ha llevado a tener en la casa más películas que libros y casi a hacerme adicto al cine malo, lo que ya es el colmo de la miseria. Hubo un tiempo que me gustaban más los cines que el cine, y, cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de la televisión, siempre digo que el televisor. Obviamente, me gustan los grandes, no estoy entontecido: Ford, Renoir y Bergman siempre me sugestionan, Buñuel, por supuesto. Los cines son espacios simbólicos muy reincidentes en mi obra, lugares casi sagrados, espacios de la imaginación y la extrañeza, también las salas de baile, y casi siempre espacios derruidos donde pasan cosas misteriosas». Pues esa confesión toma cuerpo ahora en este singular libro que contiene doce relatos con ilustraciones estupendas de Emilio Urberuaga y que es tanto un homenaje a los cines como viaje personal de un autor imbuido por el mundo del cine, situando este universo mítico en un terreno de nada y de nadie: el limbo, lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Los relatos de ‘El limbo de los cines’ se atienen a una poética genial -por cervantina- en la que la ficción invade la realidad si admitimos que la realidad está hondamente pertrechada por la potencia de la ficción, en este caso imaginariamente cinéfila. Porque los personajes cuyas historias aquí se relatan asisten a momentos asombrosos en los que lo imaginario invade esa realidad que el lector está leyendo: es así en el extraordinario ‘Cosmo’. donde los personajes son abducidos por el «aterrizaje de los marcianos» en ese cine.

O en ‘Bahía’, cine en el que Tita y el narrador tienen sucesivos hijos mientras visionan ‘El hijo de nadie’, ‘El hijo de todos’ y ‘El hijo de cualquiera’. O en ‘Claridades’ en el que a Calvero lo «mataron bien muerto» sin que los que visionaban la película ese día se percataran de nada porque «en un cine se muere como en un ultramarinos, a veces sin siquiera cerrar los ojos, sin enterarte de lo que va la película o mientras en la tienda están pasándote las legumbres». Todo cabe en las ‘Ciudades de Sombra’, en la ficción y en los cines de Mateo Díez: hazañas bélicas, de aventuras, «hawaianas o de natación y modistillas», «de villanos», «de sabuesos», «de salvajes», thriller, policíacas, románticas, de ciencia ficción, «de amor y lujo», melodramáticas. Con un sutilísimo toque de humor que no deja de estar presente en todos y cada uno de estos relatos, el creador de ‘Celama’ ha escrito, a su vez, un libro de tintes melancólicos, de recuerdos de películas en salas de ensueño que eran la vida.

‘El limbo de los cines’.

Autor: Luis Mateo Díez.

Editorial: Nórdica. Madrid, 2023