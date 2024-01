'Evita a Eva’ es el primer título de una trilogía narrativa que ha emprendido el escritor José Membrive (Andújar, 1953) en la que los lectores apenas lograrán adivinar dónde comienza lo puramente memorialístico y dónde la ficción. No deja de resultar curioso que Jaén, esa provincia casi siempre olvidada y preterida, esté al presente ofreciendo al panorama literario español una notable generación de novelistas con nombres como Juan Eslava, Morales Lomas, Muñoz Molina, Alberto Granados, Salvador Compán o José Membrive, que asimismo ha publicado algunos poemarios. Acaso por ello, esta novela o libro de memorias se caracteriza también por su lenguaje y su visión poéticos. Lo cual explica el léxico rico y jugoso y el uso constante de paranomasias en sus páginas (semanales/seminales, sicalíptica/apocalíptica, diputados/diputeados, misión/micción, confesión/confusión, Marx/mal, penas/penes, porretariado/proletariado, urgía/orgía…

Como se nos advierte al principio, ‘Evita a Eva’ constituye una novela generacional porque las vivencias contadas, que pudieran definirla como novela de aprendizaje, se llenan de trascendencia y pueden asemejarse a las de otros muchos muchachos de aquel tiempo. Pero el texto también está salpicado de humor, de ironía, de sátira desenfadada.

La primera parte de la obra se halla dedicada al paso del protagonista por los seminarios de Baeza y Jaén con algunos pasajes que recrean la vida rural en un cortijo de Andújar. Son los tiempos de la iglesia preconciliar y de la represión sexual de la juventud. Quienes lo vivimos, lo sabemos. Los personajes, a veces antagónicos como el siniestro don Vicente de mentalidad tridentina y el joven don Juan, sacerdote con ideas nuevas y juiciosas, perfecto consejero del protagonista, están muy bien trazados. También los secundarios como ese Baltasar Garzón que en su niñez ya apuntaba maneras. La narración no es completamente lineal: va y viene ofreciéndonos estampas de la infancia y la adolescencia en ese mundo que se encontraba a punto de desaparecer, un tiempo con sus claros y sus oscuros que acaso no resultara tan malo pues en él poseían gran fuerza valores como el de la familia. Puede asombrar al lector de hoy la ingenuidad de aquel muchacho, pero es que en aquella época, por extraño que parezca, la inocencia de gran parte de los jóvenes y la gazmoñería de las costumbres eran así. Para Membrive, la experiencia de seminarista, en conjunto y a pesar de los temores, fue positiva. La lectura de las ‘Florecillas’ del poverello de Asís dejó para siempre un franciscanismo en su carácter y un gran amor a la poesía. En el mismo libro, la narración aparece salpicada de pequeños poemas suyos y de jaculatorias aprendidas entonces. Desde aquellos años, José Membrive es y será un idealista, una de esas personas que con su esfuerzo contribuyen a que este mundo sea un poco menos atroz.

Ya en Jaén, el protagonista asiste a los momentos de renovación de la iglesia católica. El escritor nos sitúa en la década de los setenta, cuando los frutos del concilio Vaticano Segundo empiezan a notarse e incluso se habla por doquier de la Teología de la Liberación. Todo esto desconcierta al joven José y lo conduce ante el camelo del comunismo. Sus experiencias entonces como militante del partido comunista primero y del partido del Trabajo después son descritas con verdadero humor y a veces adquieren trazas tan disparatadas que uno llega a preguntarse si fueron reales o fabuladas. La interrupción de la clase del profesor Buendía, el proyecto de llevar la revolución a su propia familia o el episodio de la catedral pueden considerarse geniales.

El protagonista, un completo antipícaro que no ha perdido su candidez en ningún momento (pese a la llegada a España de la revolución sexual y del frecuente consumo de porros), se mueve ahora en unos ambientes que no termina de comprender traído y llevado por las malas influencias para instaurar la supuesta dictadura del proletariado. Los últimos cursos de su carrera los realiza en Granada y encontramos personajes reales como los profesores Concha Argente, Juan Carlos Rodríguez o Emilio Orozco y no faltan a través de todo el texto un aire de total sinceridad y muchas interesantes reflexiones. Así, el autor nos explica, por ejemplo, que «la viginidad es un estado interior de amor por lo puro, por lo cristalino. Tiene poco que ver con el celibato o con la sexualidad».

En suma: ‘Evita a Eva’, primera parte de la trilogía ‘La travesía del despierto’, es una novela o libro de memorias lleno de espiritualidad y ternura, divertido y amenísimo. La historia de cada cual merece uno o varios libros porque la existencia humana es lo más grande y notable del universo y José Membrive lo sabe muy bien.

‘Evita a Eva’.

Autor: José Membrive.

Editorial: Carena. Barcelona, 2023.