‘Poesía polaca del Modernismo’.

Hace ya tiempo que los profesores de literatura hemos abandonado la idea de ‘generación del 98’, nombre que sólo posee un valor histórico pero nunca estético. Respondía a un concepto exclusivamente nacionalista de la literatura con amplios ribetes de interés político (especialmente en Laín Entralgo quien, con su difundido libro, buscaba una coartada cultural a la sublevación militar y al régimen franquista). Por eso resulta para nosotros muy importante esta antología poética de la llamada ‘Joven Polonia’, seleccionada, traducida y magníficamente prologada por nuestro gran especialista en la cultura polaca Fernando Presa. Por toda Europa corría el mismo fantasma, el del modernismo, llevando consigo lirismo, misticismo, nacionalismo, cansancio y rechazo de lo cotidiano, sin alejarse de un sostenido sentido romántico.

Los escritores y artistas de (Joven Polonia) -expresión similar a Los nuevos (como se llamaban a ellos mismos los artistas españoles de finales del XIX), ‘Jeune Belgique’, ‘Modern Style’ y, cada una con sus matices, otras denominaciones de los grupos intelectuales de la época- son absolutamente coetáneos de nuestros modernistas, pues desarrollan su obra importante entre 1890 y 1918. Si los españoles tienen, por un lado, el sentimiento de la decadencia de la latinidad (derrota francesa en Sedan, 1870; ultimátum británico a Portugal, 1890; destrucción italiana en Adua, 1896; rendición de Cuba, Puerto Rico o Guam, 1998), y por otro conocen el quebranto del prestigio de la nación, los polacos sufren la división del país entre Rusia, Prusia y Austria, sufriendo incluso la prohibición el uso de la lengua por las dos primeras potencias; por eso la modernidad polaca se construye sobre todo en la zona de Cracovia, de ambiente más libre. Ambos países, España y Polonia, tendrán que enfrentarse a la reconstrucción de la patria, ideológica, social y estéticamente.

Resulta fácil comprobar cómo los modelos son similares, los sentimientos parecidos y las técnicas literarias comunes. La filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche domina el pensamiento y el término ‘modernismo’ (que en la literatura escolar española designa sólo el aspecto esteticista en la creación de la época) engloba la reacción ante el positivismo, la defensa de la individualidad, la búsqueda del yo interior (a través de la ‘Imitación de Cristo’, de Kempis, patente en la poesía de Juan Ramón o en la pintura de Malczewski), el nacionalismo, el desajuste existencial, el parnasianismo, el simbolismo e, incluso, el decadentismo. Porque todo eso, en mayor o menor amalgama, era la modernidad.

Tenemos siempre presentes, cuando hablamos de esta época, a Francia (modelo y asilo) y su literatura, pero no puede desdeñarse la propia evolución de cada país, porque no todos los rasgos pueden depender del extranjero. Si, como explicó Maeztu en su primer libro, Francia tenía fuerza por sí sola para superar la derrota, tanto Polonia como España necesitaban articular, para bien y para mal, sus propias tradiciones cultural e histórica. Un buen ejemplo lo tenemos en el polaco Stanislas Wyspianski, quien no puede prescindir de la preocupación nacionalista, ni menospreciar los personajes simbólicos polacos como el Hombre de Paja, el Fantasma, o el Caballero, en una de las mayores obras de la dramaturgia europea del entorno de 1900, ‘La boda’. Del mismo modo, nuestro Azorín está ligado a la figura mítica de don Quijote, cuyas huellas descubre en villas y caminos, librerías e incluso cocinas, no tanto por simbolizar el carácter nacional, como por ser capaz de reunir en torno suyo, a la vez, un tiempo detenido y en constante marcha.

Si la cultura popular tradicional está presente en los poetas de la Joven Polonia, como lo está en los Machado o en Juan Ramón, la influencia centroeuropea aporta a la literatura polaca la comicidad grotesca del cabaret. Lo grotesco está también a veces en Valle-Inclán, pero la presión eclesiástica siempre cohibió el espectáculo escandaloso o, al menos, la posteridad lo ha dejado escasamente en las ilustraciones de las revistas. Estudios como ‘Sobre la psicología del individuo’, de Przybyszewski, que cita Fernando Presa, podría tener equivalencia en los pocos conocidos libros de Llanas Aguilaniedo.

En lugar de hacer una amplia presentación de una muestra del movimiento de la Joven Polonia, esta antología ha optado, por elegir los cuatro poetas más representativos a juicio del antólogo: Jan Kasprowicz (1860-1926), Kasimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), Tadeusz Miciński (1873- 1918) y Bolesław Leśmian (1877-1937). Esto permite que la selección bilingüe de poemas sea lo suficientemente amplia como para hacerse idea del universo de los poetas.

Jan Kasprowicz, sin dejar lejos la influencia del famoso romántico Mickiewicz, es uno de los mayores poetas polacos, del que suelen citarse poemas tempranos de ambiente campesino y social y escritura realista, generalmente sonetos; pero pronto pasa al simbolismo, ya anunciado por una obra inicial de carácter religioso, donde el sentido social desaparece por la atención prestada a la interioridad individual. Ésta se expresa a través de situaciones alegóricas extraídas de la vida campestre cotidiana, como en el poema «El camino»: «Elegí un camino que los trineos / de mis vecinos no habían pisado [...]. Camino con la nieve hasta la cintura, el sudor baña mi frente [...] La gente buena se ríe de mí: / ¿Por qué hace usted ese esfuerzo? [...] / Pero yo sigo adelante. / Me parece, sin embargo, que desde el final de este camino / veré mejor el atardecer de mi sol...». Kasimierz Przerwa-Tetmajer es tal vez el poeta más anclado en la retórica del siglo XIX, moralizante y, como casi todos, recurrente, a la naturaleza (se le calificó de Homero de los montañeses). Cuenta, eso sí, con una inmersión en el espíritu decadente y llegó a ser muy popular. Bolesław Leśmian fue el más tardío, dedica un poema a Don Quijote y Presa incluye un extraordinario poema: «El día antes de su resurrección», a la vez místico y trágico.

Tadeusz Miciński es el poeta más difícil de los cuatro, amigo de Sofía Casanova (esposa del hispanista polaco Lutoławski, amigo a su vez de Campoamor), visitó varias veces España. Leyó, como buen polaco, a Calderón de la Barca, pero también a los místicos, Santa Teresa, San Juan, que sin duda dejaron en él su huella. Escribió novela y teatro y, como poeta, aún siente la tendencia por el poema narrativo a la manera de la generación anterior, hasta que publica en 1902 el libro ‘La oscuridad de las estrellas’, de lenguaje e imágenes deslumbrantes que, en el simbolismo de su pensamiento poético, podríamos leer como una contraimagen de la luminosidad juanramoniana. «Y yo, bajo la oscuridad de una lágrima-piedra / sorbo mi oscuro venero, / pero me reiré del espanto / de quien arranque una flor». «El sol se burla entre los azules: / se marchitarán las rosas, perecerán los lilos, / pero yo os vengaré en las oscuras nubes, / conseguiré un relámpago de una lágrima vuestra».

No conozco suficientemente para decir si la selección de poetas hecha por Fernando Presa es suficientemente representativa, pero sí lo es para ofrecernos una rica información que, además, nos permite obtener una visión general de una época literaria capaz de aunar la modernidad con la tradición nacional. A la vez, nos ayuda a bruñir la imagen cerrada de nuestros autores coetáneos. Los polacos (que parecen haber borrado el mito español llevado por sus soldados integrados en el ejército de Napoleón invasor de la Península; recuérdese ‘El manuscrito encontrado en Zaragoza’), empujados por la ruptura de su país, más viajeros que los españoles y, además, políglotas, conocen las literaturas eslavas y centroeuropeas. Los españoles, en cambio, sostienen relaciones casi fundacionales con los hispanoamericanos, si dejar de lado la poesía de lengua inglesa que, mejor o peor leída, la generación de Campoamor, Núnez de Arce, o Carolina Coronado conocía bien. En resumen, Fernando Presa entrega una antología iluminadora que hay que agradecer.

‘Poesía polaca del Modernismo’.

Autor: Varios autores.

Editorial: Cátedra. Madrid, 2023.