No resulta fácil encontrar novelas que estén a la altura de la esencia del ‘rock and roll’, que sepan capturar su energía y transmitir al lector su magia y atractivo. El mejor cumplido que se puede hacer a esta novela del irlandés Joseph O’Connor (Dublín, 1963) es que ha superado, y con creces, a la gran mayoría de las novelas sobre los años de formación de un grupo, quedándose por méritos propios muy cerca del trono del gran escritor de las novelas ‘rockanrolleras’ y ‘cool’, Nick Hornby. Estamos por tanto ante una novela excelente, por la escritura -ingeniosa, fresca, con un uso del lenguaje afilado y pícaro, divertido- y el interés de la historia que se nos ofrece. El argumento es engañosamente sencillo: ‘Reyes vagabundos’ relata el ascenso y disolución de un grupo ficticio de irlandeses criados en Inglaterra (entre Luton y Londres). La banda se llama Ships in the night, y tras unos comienzos balbuceantes llegaría la fama global y con ella, naturalmente, los problemas, centrados en un líder carismático pero caprichoso y demasiado ‘rockstar’, que además se encuentra muy lastrado por unos traumas de infancia que explican su comportamiento. Fran Mulvey, que así se llama el cantante de la banda, actuará como motor de toda la intriga de la novela y será protagonista de casi todo lo que ocurra en ella, sobre todo lo malo.

Uno de los mayores méritos de Joseph O’ Connor, y lo que suma más interés a la obra, es que ha sabido alejarse de los clichés y se ha preocupado por crear personajes enteros, bien perfilados, profundos, que tienen un pasado y presente de mucho interés. La construcción del texto se sustenta sobre una multiplicidad de narradores: los miembros del grupo tienen la oportunidad de contar su versión de lo sucedido, pues se reproducen largas entrevistas en medios que se unen a la fábula herida y autoflagelante del narrador principal: el guitarrista de la banda, Robbie Goulding, el tipo al que nunca le han salido las cuentas de la aventura y que ha estado toda la vida enamorado de la bajista del grupo, el tipo de persona que lo tiene todo: inteligencia, belleza, madurez... El grupo surge en los años 80, así que la novela nos transporta a una década legendaria para la música y la cultura juvenil, pero además lleva a sus protagonistas hasta la madurez, incluyendo un ‘comeback show’ en Dublín muchos años después de su época esplendor. A través de su habilidad para capturar la esencia de la música, el autor logra que Ships in the Night cobre vida en la imaginación del lector. Al final parece que uno podría acudir a una tienda de discos y pedir sus álbumes. El título original de la novela es ‘The Thrill of it All’, probablemente tomando su nombre de una canción de Roxy Music. No sé si la elección de ‘Reyes vagabundos’ ha sido la mejor opción para su título en castellano, pero de cualquier forma gran novela y recomendación sin reservas como lectura para quienes han disfrutado y disfrutan del buen ‘rock and roll’ y las historias legendarias de la música. ‘Reyes vagabundos’. Autor: Joseph O’Connor. Editorial: Impedimenta. Salamanca, 2023.