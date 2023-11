Misticismo lírico

Esto de sentir la urgencia de escribir poesía mística es un balbucir, un entrecortarse, un tartamudear, un atropellarse al hablar o en el decir, un atragantarse, un pretender arrancar para interrumpirse, una suerte de timidez o un enmudecer para estallar después, un regurgitar, un soltarse, un irrumpir, un abrir las compuertas de la emoción apantanada y sobresaltada, sobrepasada ya toda contención expresiva para convertirse en una inundación, en un derramarse o romper aguas abriéndose en un parto provocado por acumulación de intuiciones que sobrepasan lo meramente corporal o somático; si bien ya apuntó la santa de Ávila que no deja de participar el cuerpo en tal experiencia arrebatadora que sobrepasa y extralimita lo somático, que suelta la lengua y se lanza más allá de los confines de todo entendimiento; por lo que se ha de recurrir a metáforas y comparaciones, imágenes, símbolos y paradojas de toda laya que hagan comprensible una experiencia inefable batiéndose, topándose y dándose de bruces contra los límites del lenguaje. Pasión y lenguaje erótico, pues, en una poesía de dimensión altamente espiritual, intelectiva y sensual a la par.

¿Y qué más cerca de la experiencia de amor divino que la más común nuestra, la del amor humano, para hacer inteligible el gozo enloquecido por la dicha de amar y de sentirse amado, cuánto más si se trata de trocar lo humano en divino, a falta de toparse con el desmayo y la debilidad de la caída, incapaces nosotros de soportar una experiencia como la extática, que es concesión y no merecimiento? Y, si encima, parafraseando a aquel medio fraile que decía la santa de Ávila, «entramos donde no sabemos y salimos no sabiendo toda ciencia trascendiendo», muy difícil resulta salir airoso de este trance, un lance de amor espiritual que llega tras la noche del sentido, en los aledaños de la nada.

«... la voz poética de Luis Fernando Crespo Navarro destaca por su fuerte personalidad y su peculiar estilo»

El sacerdote marianista Luis Fernando Crespo Navarro, conocido por sus numerosas publicaciones espirituales que invitan al acompañamiento y a la iluminación oracional de los textos evangélicos, publica ‘Maitemindua’, expresión vasca que significa «Herida de amor», un poemario de largo aliento místico que en algo sigue teniendo ese tono oratorio en que alienta la llama del espíritu, siempre como sugerencia iluminativa que nos llega a través de alguien que actúa como medio transmisor de un mensaje de alta espiritualidad. Había publicado con anterioridad, en la editorial católica madrileña PPC, su libro ‘Orar y contemplar desde el asombro. 99 poemas de amor’ (2020), el cual bien podría considerarse la antesala de ‘Maitemindua’. La voz poética femenina, el alma, se lanza al encuentro de la Dios o de la trascendencia en un estado de enajenación más o menos transitoria (pues eso y no otra cosa puede ser el amor y el éxtasis), tras vaciarse de sí o desposeerse. Claro que en algo va de la mano de los místicos, san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús; pero halla igualmente apoyaturas puntuales en poetas como Juan Ramón Jiménez, Pablo García Baena, Ricardo Molina, Juan Bernier, Tennesse Williams, Antonio Praena o Juan Antonio González Iglesias. No obstante, la voz poética de Luis Fernando Crespo Navarro destaca por su fuerte personalidad y su peculiar estilo, en medio de este coro de voces que lo acompañan para apoyar o sostener su discurso valiente y arriesgado, porque el autor sabe que quién no arriesga no gana, a pesar de haber sentido el pudor y la timidez que le ha provocado semejante aventura espiritual. Estructurado en dos partes, la primera lleva por título «Heridas de amor» y comprende el grueso del volumen: un total de 57 poemas; la segunda se titula «Poemas nuevos» e integra 24 textos.

‘Maitemindúa (herida de amor)’ puede ser también una forma de orar que expresa, con un lenguaje de imágenes eróticas tomadas de la simbología del amor humano, a través de una voz femenina que encarna al alma o al espíritu que ansía a Dios y su presencia, las fases del proceso místico; esto es: las vías purgativa, iluminativa y unitiva. Se trata de una voz auroral, germinadora, que procede con la cautela de quien se sabe en terreno sinuoso, repleto de inseguridades y paradojas.

‘Maitemindúa (herida de amor)’.

Autor: Luis Fernando Crespo Navarro.

Editorial: Vitrubio. Madrid, 2023.