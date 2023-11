La armonía sutil de las luciérnagas

No todo lo que se edita y se coloca en las mesas mejores de las grandes librerías es Literatura auténtica, con mayúsculas, sino un sucedáneo de lo que debiera ser «palabra en el tiempo» e «instante de belleza» siendo, en cambio, tan solo un artificio de papel que sirve para entretener matando el tiempo sin dejar ni una muesca de luz en nuestro interior. La mayoría de libros que hoy se venden en las librerías carecen de poesía y son artefactos de entretenimiento elaborados meticulosamente por autores o autoras de mucho relumbrón que, a pesar de vender millones de ejemplares, no saben crear belleza literaria. No todo el jamón es de pata negra. Las mejores novelas, y ‘Vagalume’ es una de ellas, son como piedras de calcopirita que fulgen ante nuestros ojos y nuestro espíritu cuando son tamizadas por los dedos de la lluvia o envueltas por el febril guante del sol. Y aquí, en este libro que paso a comentar brillan las palabras, las comas, los silencios, los gestos y las almas de sus protagonistas como si fueran rozados, o habitados, por un resplandor secreto de luciérnagas que convierte en sublime edificio literario lo que es una estancia humilde de papel. Debemos reconocer, antes de nada, que esta novela de Julio Llamazares es aún superior a las recientes del autor y alcanza en el tono, en su atmósfera poética, a su inolvidable y esencial ‘La lluvia amarilla’. Aquí en ‘Vagalume’, el autor leonés de Vegamián, un núcleo minero inmerso en las aguas de un pantano, se sumerge con una habilidad sublime en el alma desangelada y misteriosa de un periodista sencillo de provincias que guarda un hermoso secreto inconfesable que descubre el lector al final de la narración. Pero esto, sin duda importante y esencial a la hora de calibrar bien la novela, no es lo más destacable o valioso de la misma, sino solo una parte de la esbelta arquitectura de misterio y poesía, de ternura y desencanto, de amor y dolor, que ensambla este bellísimo relato de niebla y de luz al mismo tiempo, este noble edificio de almas sencillas, iluminadas por ese temblor sutil de las luciérnagas que de niños veíamos en las noches del estío alumbrando las piedras de los caminos solitarios.

«‘Vagalume’ es un libro que descubre, a través de diálogos firmes, la realidad de un hombre bueno...» El hilo central, o argumental, de la novela, la muerte de un periodista de provincias que conmueve el espíritu de su amigo, un escritor ligado al difunto en sus años juveniles, sirve como cimiento a esta novela formidable, en la que, enseguida, van abriéndose pasillos, pequeños caminos, senderos misteriosos, por los que el lector que se adentre en el relato irá transitando descubriendo a cada instante revelaciones de sueños y nostalgias, noticias de amores ocultos, soterrados bajo la vida aparentemente simple de Manolo, el sublime y discreto periodista que, al final de su vida, deja ocultos en un armario varios libros inéditos de enorme calidad. Así, de algún modo, si nos atenemos al gran secreto que encierra la vida del discreto periodista, la novela funciona como un libro de suspense. Sin embargo, no solo es esto, que también, sino que, además de una obra de misterio, es un relato con mimbres melancólicos, de temblores poéticos y dibujos sicológicos trazados con un noble pulso literario que mantiene al lector atento y aferrado a cada diálogo, a cada línea, a cada frase de un libro empastado por una lírica armonía que lo va transformando desde la primera página en una bellísima catedral de amor donde el sentimiento feliz de la amistad, del afecto al amigo, funciona a cada instante como ese fulgor sutil de las luciérnagas que va abriendo ventanas en la soledad del campo dando forma y sentido, aliento, a las pisadas de aquel que camina absorto, ensimismado, en el tenue paisaje que hay a su alrededor. Estructurado en capítulos muy breves, los cuales funcionan al modo de pequeñas celdas en la hermosa armonía de un poético panal, ‘Vagalume’ es un libro tintado por la brisa misteriosa y violeta de una voz que nos descubre, a través de diálogos firmes y enjundiosos, la realidad febril de un hombre bueno, Manolo, el protagonista de la historia, aunque en el relato aparezcan algunos otros, que es la imagen sublime de ese escritor auténtico que vive escondido en un mundo paralelo a su anodina y discreta realidad. Adentrarse en las páginas de esta novela íntima es como hacerlo sin nadie a nuestro lado en la blanda penumbra de una alta catedral con las vidrieras erizadas por el sol. ‘Vagalume’. Autor: Julio Llamazares. Editorial: Alfaguara . Madrid, 2023.