El eterno James Joyce

El poeta y novelista irlandés James Joyce (Dublín 1882-Zurich 1941) es uno de los narradores a los que se le ha dedicado más espacio en la crítica del s. XX. Si hay dos obras que marcan su trayectoria una es ‘Ulysses’ (1922) y la otra son los quince relatos de ‘Dublineses’ (1914).

Hasta 1914, es decir, con treinta y dos años, no llega ‘Dublineses’, quince historias que inicialmente le encargaron para una revista de granjeros, ‘The Irish Homestead’; pero estos no percibieron la belleza literaria del dublinés y tan solo publicó tres. La obra tendría que esperar hasta que Ezra Pound, entrara en acción, un buen número de años después. Gran parte de la culpa de que esta y otras obras vieran la luz fue del poeta norteamericano que ya destacaba en ‘Dublineses’ su cercanía a Stendhal y Flaubert, y su representación de la vida, su visión de la sociedad, de personajes y asuntos que lo rodean, personajes y situaciones que formaron parte de su existencia y sobre las que va creando un fabulario personal, un fondo para la creación y una especie de ejercicio literario sin el cual no hubiera sido posible, seguramente, la creación del ‘Ulises’.

En estos relatos aparecen los personajes como realmente eran, de forma directa, obviamente literaturizada con leves trazos que muestran como un cirujano su precisión al escribir y la escrupulosidad lingüística, tomando a los dublineses y sus vidas como ejercicio literario pero también vital, que nos hablan de una época definida de principios de siglos y obviando elementos fundamentales como las presiones de la ciudad sobre ellos y la forma de sobrellevarlas, tanto como la transmisión de una emoción, no mostrando sus sentimientos sobre ellos sino las cosas tal como son, y, como advertía Pound (2023), y es algo que, en definitiva, concita sus obras y la de los grandes escritores como Tolstoi, Flaubert o Dostoievski, el ser universal partiendo de la «aldea», y Joyce fue «capaz de extraer un elemento universal de ellos (...) Joyce es un clásico en el sentido de que se ocupa de cuestiones normales con personajes también normales» (Pound, 2023, p. 60). Desde ese fabulario personal, sentimental y emotivo aparentemente insubstancial, trivial o inocuo crea seres universales en los que cualquier ser humano se siente reflejado de algún modo.

Un fondo creativo personal «encarnado en cuatro de sus aspectos: la niñez, la adolescencia, la madurez y la vida pública». Su pretensión fue retratar la «vida paralítica» de sus conciudadanos, pero también escribir «la historia moral de su país», como él mismo decía, sirviéndose de instantáneas que llamó epifanías. Las ‘ready-mades’ fugaces, distantes del sujeto artista, por lo que tienen de carácter revelador y de pathos emotivo con el lector, momentos, detenciones temporales instantáneas, que inmoviliza el objeto y lo hace secreto y demostrativo, historias en las que no le importaba ser irrespetuoso.

Las tres primeras historias las cuentan en primera persona niños y las siguientes en tercera persona otros adultos que se adentran ya en etapas posteriores de la existencia. Están ordenadas en una que va desde la infancia y la adolescencia con el relato «Las hermanas» hasta la vida privada de Dublín, «Los muertos», su último relato, el más extenso y el de mayor calidad, en el que está basada la película de John Houston de 1987.

En ella aparecen amas de casa, jóvenes, sacerdotes, obreros, etc. a los que describe con soltura y continuo recurso al diálogo y las breves descripciones. Todos los relatos tocan la fatalidad, mujeres abnegadas, hombres irresponsables, jóvenes alocados: indecisión de una mujer joven que desea abandonar su hogar para huir con su amado, la desesperación de un muchacho que pierde todo lo que tenía en una noche de juego, el cinismo del “don Juan” que estafa a una pobre muchacha, el terror que siembra el padre en su familia cuando llega borracho, la determinación con que una madre defiende a su hija, la llegada del pasado y la reconstrucción del sentimiento memorial... En esta obra se reitera la frustración y la crisis personal y social a través de una serie de personajes que tuvieron existencia real en muchos casos y Joyce les da su propio aire literario, conforma su propio paradigma estético.

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando por su heterodoxia, por su disidencia, por su transformación del orbe narrativo del siglo XX desde un realismo adocenado y, a veces, un tanto abotargado y simplista, de este genio de la narrativa pero sin «Dublineses» probablemente el magma experimental inicial habría desaparecido. Sin ‘Dublineses’, como esbozo, como sendero inicial, como camino iniciático y experimental, seguramente no tendríamos la aventura de ‘Ulises’. Unos relatos que en sí son una pequeña obra de arte y un placer para el pensamiento y la lectura de un maestro.

‘Dublineses’.

Autor: James Joyce.

Editorial: Navona Editorial. Barcelona, 2023.