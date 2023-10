La paternidad de un escritor

La literatura no tiene fin, al igual que tampoco tienen fin los tipos de literatura que se experimentan en el mundo de los libros. La mezcla de géneros literarios es algo cada vez más frecuente y a lo que se recurre para crear una pieza narrativa. Es el caso de Alejandro Zambra que, con ‘Literatura infantil’, editado por la editorial Anagrama, ha escrito una mezcolanza entre el ensayo y la novela. Nacido en Santiago de Chile en 1975, ha publicado en esta misma editorial las novelas ‘Bonsái’ (2006), ‘La vida privada de los árboles’ (2007), ‘Formas de volver a casa’ (2011) y ‘Poeta chileno’ (2020), así como cuentos y otros ensayos. Ha recibido, entre otras distinciones, el English Pen Award, el O. Henry Prize y el Premio Príncipe Claus.

Partiendo del acontecimiento de traer al mundo a un hijo, este autor chileno hace un híbrido, es decir, que usa dos motores de distinta naturaleza para adentrarnos en su exposición de lo que significa para él la lectura de los libros escritos para niños y esa relación que se va desarrollando entre un padre y un hijo, no solo en el acto lector compartido y en voz alta, sino también en la vida cotidiana.

Dice Zambra que la expresión «literatura infantil» es condescendiente y ofensiva y que a él le parece redundante, porque toda literatura es, en el fondo, infantil. Y dice, además, que le gusta lo que despierta la palabra infancia entremetida ahí.

Estamos ante un libro que nos habla de la paternidad y que busca en la infancia del hijo aprender de todo aquello que te conecta con tu propia infancia, y también con la relación que se tuvo con el propio padre, que a su vez es parte de la experiencia vital del ser humano. Y apunta Zambra: «Cuando tienes un hijo, vuelves a ser hijo».

Según él, hay hombres a los que la paternidad les pega demasiado fuerte, y que este fue su caso, ya que el hecho de postergar la paternidad le resultó muy beneficioso, porque no hubiera querido imaginar tener un hijo a los veinte años. Sin embargo, tener un hijo a los cuarenta y dos, fue toda una fiesta.

En realidad, uno deduce en la lectura de este ensayo la importante transformación del papel del padre en la sociedad actual. En la lectura de este ensayo se percibe, de una manera subliminal, que estamos ante una reivindicación de la paternidad, tan poco atendida y apartada en tiempos no tan lejanos y donde siempre se ha evitado el sentimentalismo y todo lo que tuviese que ver con los afectos. Que no solo sea la madre, sino que también sea el padre el que se siente al lado de su hijo y le lea historias en la más tierna infancia no solo cambia a los niños, sino también a los padres. La lectura compartida y en voz alta tiene aspectos de desarrollo personal. Pero eso no significa que la lectura silenciosa no juegue un papel importante, incluso aunque se le pueda catalogar de individualista, avara o marchita. La lectura silenciosa es una conquista, «quienes leemos en silencio y en soledad aprendemos, justamente, a estar solos, o mejor dicho reconquistamos una soledad menos agresiva, una soledad vaciada de angustia; nos sentimos poblados, multiplicados, acompañados mientras leemos en silenciosa soledad sonora». Según Zambra, la función de la literatura nunca ha sido inducir al sueño de nadie. La lectura por momentos agita tu imaginación de por sí agitada, pero aun así contribuye a terminar bien el día. Lo que importa es el rito, por supuesto, la ceremonia. La compañía.

El papel inspirador en la lectura de un libro es lo que nos da la pauta de la excelencia cuando leemos algo. ‘Literatura infantil’ es uno de esos relatos-ensayo inspiradores y en el que se encuentra esa mezcla entre el término «reflexión» y el término «transformación», que hace al lector sacar de su mente todo aquello que experimenta con el lenguaje de lo que lee, es decir, con el lenguaje de los conceptos y de las ideas.

Este libro trata también de la emoción de la paternidad, un aliciente en la vida de un padre primerizo y que pone al descubierto todo lo que un hombre puede llevar dentro de sí al tratar a su hijo, es decir, la sensibilidad, la humildad, la empatía, la disposición, la tolerancia, la generosidad, etcétera, valores que ahora en esta época surgen como consecuencia de un cambio en la concepción de los roles dentro del matrimonio. Alejandro Zambra se adentra también en el análisis de la vida fuera de la memoria, es decir, todo lo anterior al recuerdo más remoto que uno tiene de sí mismo. Y plantea la idea del Proyecto Nacimiento, y que consiste «en que cada cual imagine a su madre hojeando ese mismo periódico la mañana en que rompió la bolsa y tuvo que partir al hospital». Según el autor, «la imaginación del nacimiento propio pone en escena con engañosa simpleza la frontera entre lo privado y lo público». Por eso continúa diciendo: «… creo que este ejercicio es perfecto para captar, de paso, el enigma o juego que plantea o permite la palabra ficción, tantas veces malentendida apenas como un sinónimo de la palabra mentira». «Yo nací un día / que Dios estuvo enfermo / grave», dice César Vallejo en un poema que sería absurdo someter a un detector de mentiras».

Alejandro Zambra no solo habla de la paternidad, sino que busca relacionar su tesis con otros temas como el amor o la muerte y refiere que ambos conceptos le producen un cambio y una nueva manera de verlos y de analizarlos desde que es padre. También se plantea la herencia de la memoria familiar. Y cuando piensa en su hijo y en que lea lo que está escribiendo en ese futuro imperfecto, esa idea, «La idea de que leerás, de que ahora mismo estás leyendo este libro, a veces me provoca una alegría desbordante y otras veces un sentimiento bastante más difícil de definir». En definitiva, con este ensayo asistimos a la transformación de un padre ante la llegada al mundo de un hijo al que, con un pensamiento holístico, quiere sacar adelante en todos los sentidos.

‘Literatura infantil’

Autor: Alejandro Zambra.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2023.