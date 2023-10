El alma sumergida

La literatura del escritor jiennense es de una calidad insoslayable. Pocos autores contemporáneos de este país logran alcanzar su altura literaria. Novelar el amor hilando una historia cotidiana de sueños y ausencias, celos y reencuentros doloridos es algo que han hecho a lo largo de la historia con más o menos fortuna decenas de escritores; pero narrar el amor desde el misterio, la delicadeza y la ternura lírica, con un pulso exquisito, en un tono evocador de texturas poéticas solo lo consiguen los grandes autores como Antonio Muñoz Molina que en la construcción literaria de este libro, ‘No te veré morir’, logra un nivel literario excepcional. Y es que de esta novela no solo interesa el argumento, muy atractivo de entrada, el reencuentro romántico de dos viejos amantes, Gabriel Aristu y Adriana Zuber, después de medio siglo que ambos vivieron separados, lejos uno del otro, sin saber si habían muerto o aún seguían respirando inmersos en un áspero y oblicuo desamparo de carácter amoroso, en un estado de añoranza, de nostalgia sublime, con las almas sumergidas en la luz de una imagen, la romántica experiencia que vivieron una tarde gloriosa de su juventud, 16 de mayo de 1957: «... como si se encontraran en el interior del espejo que los reflejaba, aunque había cada vez menos claridad y habría sido difícil distinguir las formas de los dos cuerpos, que se reconocieron y acompasaron sin incertidumbre ni angustia desde el primer instante..., entendiéndose por gestos, miradas y roces sin la menor necesidad de palabras, con sonidos que no llegaban a ser articulados, absueltos del lenguaje como de la ropa y de la decencia» (p. 63).

«Muñoz Molina es un escritor espléndido a la hora de construir sin mucho esfuerzo sutiles atmósferas y pictóricas escenas...»

El fragmento anterior extraído del capítulo I de la novela nos da muestras del cálido ritmo narrativo que el autor mantiene usando envolventes oraciones subordinadas, sin utilizar ni un punto, solo comas, a lo largo de un texto que ocupa más de sesenta páginas donde nos muestra la añil radiografía de un pudoroso y desgraciado amor. Y a raíz de aquí, desde el principio del relato, el autor va meciendo al lector con un lenguaje soberbiamente hipnótico, sencillo y, al mismo tiempo, lujoso, candeal, donde muchas palabras crujen como hojas pisadas por alguien en la lejanía de un otoño que la melancolía vuelve a resucitar y a recomponer en nuestro interior, consiguiendo con ello que nos identifiquemos, a través de un tono poético envolvente, con los protagonistas del relato, especialmente con Gabriel Aresti que deambula embriagado en el fatuo paisaje de su vida por el resplandor de una ensoñación: la imagen de la mujer que sigue amando aunque lleva sin verla casi medio siglo. En este sentido, la construcción maravillosa de los dos personajes centrales del relato, Adriana y Gabriel, convierten a esta novela, desde su comienzo, en un libro de amor puro, una narración límpida trenzada de emociones, de sueños y ausencias veladas por lo onírico, que deja una muesca en el alma del lector que se adentre en la historia sin prisa, decidido a degustar el sabor de lo narrado, el olor y la luz, el color de las palabras que Muñoz Molina sabe utilizar como ningún escritor de este país: «La corriente del río aún bajaba tupida de hojas amarillas, ocres, rojas. Ahora el paisaje de la tierra endurecida por las primeras heladas y de troncos y ramas desnudas cobraba una tonalidad apagada de liquen, de herrumbre y de invierno, un gris de ceniza... Los sonidos revelaban capas sucesivas de distancia en la tranquilidad de la tarde: picotazos de pájaros carpinteros, disparos de cazadores, la sirena de un tren siguiendo la curva del río» (p. 214).

Una amplia y reconocida trayectoria Hace ya varias décadas, casi cuarenta años, la voz narrativa de Antonio Muñoz Molina brotó en el paisaje novelístico español aportando una tersa singularidad que, después con el tiempo, ha venido aquilatándose hasta convertir al autor jiennense (Úbeda, 1956) en el escritor español más interesante, sólido y genuino de la actualidad. Ya apuntaba de sobra en su opera prima novelística, ‘Beatus Ille’ (Seix Barral, 1986), sus dotes magníficas de enorme narrador con un sustancioso universo literario. En esa primera novela halla el lector un sugerente trasunto argumental que indaga en la guerra civil con sutileza, de una manera poética agridulce. Después de esta hermosa obra narrativa, vendrían otros títulos significativos como ‘El invierno en Lisboa’ (Seix Barral, 1987), novela que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa, ‘Beltenebros’ (Seix Barral, 1989), adaptada al cine por Pilar Miró, o ‘El jinete polaco’, Premio Planeta en 1991. A raíz de ahí, ya en el nuevo siglo, la obra de Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias, se consolidó aún más con títulos extraordinarios como ‘Sefarad’ (Seix Barral, 2001), ‘El viento de la luna’ (Seix Barral, 2006), la cual fue reseñada ampliamente en estas páginas, ‘Como la sombra que se va’ (Seix Barral, 2014), ‘Tus pasos en la escalera’ (Seix Barral, 2019) y su inspirado diario ‘Volver a dónde’ (“Seix Barral”, 2021), un libro centrado en la huella temblorosa que el covid sembró en nuestro alrededor a nivel sociológico, íntimo y familiar.

Como queda patente en el anterior fragmento, Muñoz Molina es un escritor espléndido a la hora de construir sin mucho esfuerzo sutiles atmósferas y pictóricas escenas a través de un lenguaje poético muy dúctil que conmueve al lector por su naturalidad, pues no se ve artificioso ni impostado. Por otro lado, la estructura narrativa de esta novela, ‘No te veré morir’, es de una prodigiosa solidez, pues los cuatro capítulos se ensamblan en armonía, conectando unos con los otros argumentalmente a través de distintas voces narrativas que el autor ubetense sabe utilizar, como ya lo hiciera en ‘El jinete polaco’, con una maestría fuera de lo común. De tal modo que el libro empieza relatándonos mediante jugosas oleadas descriptivas la zozobra interior de un hombre, Gabriel Aresti, con el alma en suspenso, inmersa en otra edad, en la realidad histórica de un país cosido por el dolor de una posguerra de la que le salva el amor de Adriana Zuber, a la que, no obstante, de un modo paradójico, dejará abandonada mientras él viaja a Estados Unidos donde unirá su vida a una mujer, de nombre Constance, de la que no está enamorado. Gabriel siempre tendrá el alma sumergida bajo la superficie de una existencia gris que intenta impregnar de un color celeste claro a través de los sueños que tiene con Adriana, la mujer que lo subyugó en su juventud y a la que reencuentra cincuenta años después. Hay en ese reencuentro --lo mejor de la novela-- una turbia explosión de sentimientos encontrados, un pellizco violáceo de turbia decepción y melancolía, de anímico derrumbe ante la aceptación del vértigo del tiempo que ha posado sus garras en el cuerpo de la amada, que Gabriel recordaba envuelta por el halo de los días juveniles, cuando ambos se entregaron fundiendo la luz del día en un instante efímero y frágil como un sutil vilano que arrastra la brisa dorada de la tarde hacia el hondo remanso de la oscuridad que empieza a cernirse despacio alrededor.

‘No te veré morir’.

Autor: Antonio Muñoz Molina.

Editorial: Seix Barral. Barcelona, 2023.