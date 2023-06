James Joyce y Ezra Pound

La editorial malagueña EDA, con el patrocinio de la Fundación Unicaja, publica esta obra esencial para el conocimiento de lo que significó sobre todo el proceso de consolidación de una de las obras paradigmáticas del siglo XX, el Ulises de James Joyce, gracias al apoyo decidido de Ezra Pound.

Esta obra que analizamos ha sido publicada gracias a la edición de Forrest Read y la traducción de Alicia García Ferreras y David Alcaraz Millán. Está conformada por una amplia introducción de Read y abundantes comentarios a todo lo largo del libro, y, a partir de la página cuarenta hasta la quinientas seis, de un abundante número de cartas dirigidas a Joyce y otros escritores, editores... en varios apartados divididos temporalmente: 1913-1918, 1919-1920, 1920-1924, 1925-1929, 1939-1945, así como una serie de tres apéndices que llevan por título «James Joyce: a su memoria».

Lo primero que ponen de manifiesto estos escritos de Pound es que «el amor inicial» del escritor norteamericano hacia el irlandés fue de tal calibre que pocas veces se ha dado un idilio de tal naturaleza que haya permitido mostrar la generosidad de un escritor (Pound) hacia otro (Joyce). Pound fue el ‘alma mater’ que permitió en gran parte que Joyce fuese dado a conocer con abundancia y le abrió las puertas de la literatura europea y mundial.

Allá por el año 1913 ejercía Pound como secretario del poeta Yeats, que fue el que de inicio le recomendó la inclusión de Joyce como poeta en la antología inicial de poetas imaginistas. Por entonces, el irlandés vivía en Trieste. Fue el inicio de esta correspondencia y esta grata amistad para ambos. Pound fue el gran animador literario de estos años en París y Londres, pero también quien cayó en las garras de la ideología fascista que le causaría la confinación en Washington acusado de traición. De las cartas que escribió Pound a Joyce entre 1914 y 1920 sobrevivieron sesenta. Y este volumen reúne todas las cartas que han sobrevivido, todos sus ensayos sobre Joyce, su programa de radio, anécdotas de la época y piezas fragmentarias. Como dice el editor, Pound «ayudó a Joyce en lo práctico y lo apoyó cuando más lo necesitaba. Hizo que lo publicaran. Cuando fue necesario, se aseguró de que lo leyeran». ¿Hay algo más generoso? Los grandes problemas de Joyce eran él mismo, «él era causa de su miseria; siempre estaba dispuesto, incluso con ansia, a ser independiente, y a pesar de lo bien que se le daba encontrar dinero caído de los árboles, siempre pensaba que su situación era lamentable». Fue esencial la intervención de Pound para que Joyce acabara el ‘Ulises’. ¿Sin ese decidido apoyo hubiera acabado su gran obra? No lo sabremos nunca. Pero es obvio que fue trascendental la ayuda del norteamericano, el «sabelotodo del pueblo», «el ‘enfant terrible’», «el bohemio ‘avant-garde’». Para Pound, Joyce era el gran escritor urbano que sintetiza la conciencia moderna perfeccionando el realismo decimonónico, al tiempo que practicaba los experimentos de la vanguardia. Definió el ‘Ulises’ como «relato que marca una época sobre el estado de la mente humana en el siglo XX». Y para ello Pound adopta un lenguaje familiar y relajado. También nos habla de la poesía de Joyce, la gran olvidada, y el nacimiento de obras como ‘Retrato de un artista adolescente’, ‘Dublineses’...

Entre los comentarios de Pound sobre Joyce: «El mérito del Sr. Joyce (...) es que (...) presenta a sus personajes veloz y vívidamente, no muestra sus sentimientos sobre ellos, tampoco da rodeos excesivos». Sus elogios son constantes y estas cartas nos llevan a los detalles del día a día, pero también a la muestra de cómo fue consolidándose esa amistad y la obra de Joyce gracias precisamente a ello. Dirá: «Joyce es clásico en el sentido de que se ocupa de cuestiones normales con personajes también normales», y los convierte en dignos temas de los que se ocupa el arte, excluyendo todo detalle innecesario, lidiando con asuntos que lo rodean de forma directa extrayendo «un elemento universal de ellos», sin presentar modelos como Doña Perfecta o Madame Bovary sino «individuos». Es el gran salto. Y muchas más cosas, la riqueza de la erudición, el no dejar destellos de su personalidad en sus obras, comparándolo a Flaubert, Sthendal o Henry James. Pero además, recuerda que su narrativa requiere en el lector «concentración y gran atención». Y afirma contundente Pound: «Cuando se convierta en un clásico reconocido, la gente lo leerá (...). El Sr. Joyce es el mejor escritor en prosa de mi generación». Y es que Pound pensaba en el fondo que su obra y la de Joyce eran complementarias del mismo tema: la mente moderna. Estamos ante una obra de extraordinario valor para conocer el nacimiento de uno de los genios de la narrativa del siglo XX, a cuya narrativa todavía muchos no han llegado desgraciadamente, inmersos como están en la degradación comercial de la narrativa actual.

‘Sobre Joyce. Correspondencia y ensayos’.

Autor: Ezra Pound . Editorial: EDA . Málaga, 2023.