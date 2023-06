Poeta de Tierra Taba

El poeta Alfredo Rodríguez (Pamplona, Navarra, 1969) ha publicado, en la editorial madrileña Los Papeles de Brighton un libro que podríamos catalogar dentro del género de los dietarios o diarios literarios, el cual lleva por título ‘Días del indomable’. El poeta navarro viene ofreciendo a los lectores atentos sobradas muestras de su calidad y solera poéticas en sustanciosos títulos que han llamado la atención de la crítica especializada, así como sus antologías y libros conversacionales sobre la vida y la obra de sus maestros: José María Álvarez, Antonio Colinas y Julio Martínez Mesanza, principalmente. Con un inestimable prólogo del escritor Miguel Sánchez-Ostiz: «Devocionario de un poeta en marcha», más una nota del autor, «Pliego de Descargo», que inducen estimulantemente a la lectura del volumen, el lector se adentra en estas páginas con verdadera fruición e interés, deseoso de descubrir las confidencias y anécdotas que suelen contener este tipo de libros que despiertan, en no pocas ocasiones, una curiosidad casi morbosa, en cuanto se busca en ellos las no pocas miserias y confidencias sobre la vida literaria, corruptelas, vanidades y medros en pos de la fama o la gloria que raramente llega a quien corre tras ella.

Alfredo Rodríguez utiliza las iniciales de los nombres y apellidos de muchos de los poetas con los que ha tratado a lo largo de su vida para aludir a ellos, siempre con respeto y medida; lo cual no significa que el lector más o menos avisado no descubra en realidad de quiénes se trata, pues a menudo se refiere a sus obras o a los títulos de las mismas, ayudando así a desvelar el enigma que ocultan las iniciales. Hay mucha sinceridad y mucha verdad en estos ‘Días del indomable’, mucho valor y mucha valentía para denunciar casos y cosas, miserias y grandezas del mundo literario y de la poesía en particular. Hay, sobre todo, un fuerte compromiso del autor con la poesía, una casi exacerbada sensibilidad hacia olvidos, ninguneos, silenciamientos, ignorancias y menosprecios tan comunes y corrientes entre poetas o grupos literarios. En efecto, el autor denuncia a las claras muchos aspectos negativos, tales son la corruptela de los premios literarios, la imposición de una determinada línea estética por parte de algunas editoriales, la impostura y vanidad de los mismos poetas, etc. No son pocos los aspectos biográficos que de sí mismo nos revela, en su mayoría vinculados a la literatura y otras artes, como el cine o la música, sus viajes a París y a Ibiza o su pasión por los libros y las ediciones agotadas o raras.

Alfredo Rodríguez conoce bien el terreno que pisa y no anda ni mucho menos a tientas en sus juicios y apreciaciones. Tiene un acentuado respeto por la poesía y el arte en general, a los que concede un valor superior en la vida. Su compromiso con ella es total. ‘Días del indomable’ es un libro que no defrauda. Un libro aleccionador y ejemplarizante de un poeta que da la cara.

‘Días del indomable. Diario de un poeta (2010-2011)’

Autor: Alfredo Rodríguez.

Editorial: Los Papeles de Brighton. Madrid, 2023.