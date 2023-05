‘El sonido’ es el noveno libro de poesía de la autora argentina Bárbara Belloc (Buenos Aires, 1968), poeta, editora y traductora literaria, publicado por el sello Cántico de Editorial Almuzara (2023). Un libro en los sonidos del silencio, como los ruidos del campo por la noche o los de la ciudad de madrugada, entre la frágil realidad fragmentada, inconforme y radical que nos rodea. «Tarde o temprano, todos caemos en el espejo», dice. A veces espejo de claridades que devuelve lo que somos, y otras en el vaho impreciso de imágenes que no vemos o difuminadas.

El libro lo abre una cita de George Staempeli: «Hay algo verdaderamente extraño en el hecho de ver un piano incendiándose,/ De algún modo, involucra todas tus ideas acerca de la música». Pues eso.

Nos dice en el poema «1998. Petróleo»: «La suba del precio del petróleo no es materia poética/ La cotización de reservas acuíferas en Wall Street no es materia poética». Una obra en diversidad de forma y temática. Textos que traspasan las fronteras de los géneros literarios en varios registros que se combinan, fusionan y se interrelacionan, mientras nos hablan de los filósofos de Queens y de los filósofos de la Cruz Roja, de Artemisa, de la diversidad de caminos, pasos y senderos en un texto ejemplar como «Manifiesto», «El chancho volador» o «El despertador». Contrastes y contornos de mirar y pensamiento «cuando los colores ya no son los mismos». También el amor: «Apoyó el cuchillo en sus rodillas./ La hoja estaba tan fría que desprendía vapor./ El filo le sonreía mirándola a los ojos». En los equilibrios rotos, como los que se esconden en el silencio y sus sonidos audibles. Un discurso poético hacia el futuro, siempre visionario.