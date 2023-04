La vuelta a la raíz

Siempre ha sido la tierra una de las formas más simbólicas de expresarse; puede considerarse como una auténtica idea de arraigo y la poesía, uno de sus senderos más fiables. Según el estudioso Hoffmann: «En todo exterior se oculta un interior y cualquier contenido objetivo o formal está cargado de significado». El sociólogo Pierre Bourdien, concibe las diferentes formas simbólicas (mito, lenguaje, arte y ciencia), como instrumentos del saber y representaciones del mundo de los objetos. Son, por llamarlo de algún modo, «históricas formas», todos los símbolos son formas de conocimiento. Esta obra de José Luis García Clavero no puede ser más acertada en cuanto a esos signos de niñez y adolescencia para plasmar un puro y acertado reconocimiento del exterior, del paisaje de fuera que se funde, expresión clasicista, con la belleza de esos paisajes de campiña. José Luis contextualiza en sus poemas la recepción del recuerdo de su análisis profundo de la naturaleza. Es la intención del poeta basada en el término del arraigo. Son poemas que casi rozan el sentido místico, el amor a la tierra. En el libro se halla toda una acogida literaria, casi mitológica, con palabras que suenan a ayer (azudas, Salsum, alfaguaras, balaceros, temperos, barroqueños, besanas), pero que el poeta arrima a su presente para hacerlas valer desde su pasado. Son poemas que conectan a José Luis García Clavero con un vínculo, ese arraigo, ese acerbo está vigente espacial, social y culturalmente. Es una visión personal de ese mundo natural que tiene respuesta en su poesía. Ahora que se habla tanto de medio ambiente, de ecología, encontramos en estas páginas un mensaje ecológico de un creador que rememora la patria de su ayer y que toma como recurso un lazo jamás desatado para volver a ella.

Es como si para la vuelta hubiera tenido que abandonar esa tierra para ahora regresar, al igual que un hijo pródigo en un ejercicio de necesidad humana imperiosa. El ser humano y su raíz, el ser humano descendiente de ancestros que quiere evadirse del secuestro de un mundo que no es el suyo, porque lo apresa en una irrealidad, en un amorfo discurrir de la existencia. Es por esto que el poeta hace en este libro una redención con ese viaje de vuelta. Tras el Edén perdido, emerge la naturaleza, la interioridad y la imaginación. En ‘Tierra’ encontramos también lo filial, la lírica vida contemplativa, reflexiva y entresoñada de la intimidad, también el recuerdo del amor bucólico. La justificación del poeta tiene que ver con retornar y con ahondar en esos elementos que todos conocemos: tierra, aire, fuego, agua. José Luis García Clavero ha organizado su particular naturaleza en esos cuatro principios de los antiguos griegos. Su poesía, en este libro, no describe cómo es el mundo sino cómo debe ser. Su sitio es precisamente el lugar, la sede de su Edén particular, en tanto que la tierra se hace un bien oferente del don esencial sobre ella: la vida humana, y dentro de ella, el don innato, puro, casi místico de la poesía.

La utopía sobre su «particular tierra» se personaliza y él la hace autobiográfica. Con estos versos nos conduce José Luis García Clavero a ese pasado entre lo armonioso y lo telúrico y nos transporta a una bella ambrosía del ayer, no sin destacar la acidez de un presente que nos aboca a perder esa raíz de la que venimos, por la que existimos. Es ese origen que debe permanecer en la militancia del ayer, esa misma oquedad de barro de donde salimos y a la que volveremos porque... bendita sea laTierra.

‘Tierra’

Autor: José Luis Clavero.

Editorial: Detorres Editores. Córdoba, 2022.