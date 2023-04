Pessoa, utópico y poliédrico

En las últimas décadas del pasado siglo y, en las que llevamos de éste, la figura del escritor lusitano Fernando Pessoa no ha hecho más que crecer y agigantarse entre las nuevas generaciones de lectores y escritores en nuestro país. Estamos, sin duda, ante una biografía necesaria del autor de ‘Libro del desasosiego’, a quien Manuel Moya (Fuenteheridos, Huelva, 1960), quien tiene en su haber una conocida y significativa obra, entre la que se encuentra el cultivo de la poesía, la novela y las ya considerables traducciones del mismo Pessoa, las cuales lo vienen acreditando como uno de los mejores conocedores de su obra en nuestro país. El escritor onubense lleva varias décadas de su vida dedicadas al estudio del vate portugués de los heterónimos con un entusiasmo y una fascinación por su figura dignos de todo encomio. Si a ellos se añade constancia y esfuerzo, voluntad y tesón, el fruto no podía ser de otra manera que el que se nos ha entregado a los lectores, certero en su excelencia.

‘Pessoa, el hombre de los sueños’ es una obra densa en su contenido, pormenorizada y de gran altura intelectual, escrita por un excelente conocedor del tema. Pienso que sus setecientas páginas se leen con fruición y delectación, pese a la «densidad» conceptual y temática que, en ocasiones, asoma a sus páginas. No es ésta, por consiguiente, una biografía ligera o de divulgación; pues en ella se recoge todo el rigor que cabe en torno a la vida y la obra del escritor lusitano. Entiendo que, aun siendo biografía, me parece también ensayo, porque en ella se analizan movimientos y corrientes estéticas en la literatura y el arte portugués de entre los siglos XIX y XX, así como se establecen conexiones con las de otros países que vienen al caso; además de con autores y publicaciones periodísticas o literarias, singularmente de Francia, Reino Unido y, más ocasionales, con España.

Esta biografía viene a ser, del mismo modo, un volumen que ha supuesto un gran esfuerzo de síntesis y relación por parte de su autor, pues se ha ido forjando a lo largo de casi toda su vida, desde que el onubense entrara en contacto con Pessoa allá en su juventud. Entiendo que la redacción de la misma habrá requerido, igualmente, un esfuerzo inestimable y de ello ha dado testimonio el mismo Moya cuando declara en una entrevista que ésta le llevó jornadas de catorce horas diarias de trabajo. Sólo se llega a ese nivel de asimilación de un autor y una obra tras décadas de haber reflexionado sobre ello, haber hilado y deshilado, tejiendo y destejiendo, estableciendo relaciones y vínculos que solo la meditación serena y pausada propicia.

El lector atento advierte pasión en el libro: pasión por la figura de Pessoa, por su obra y por la literatura portuguesa en general, por el país y su historia. Un esfuerzo titánico por entender los temas y circunstancias colaterales que dan cobijo y envuelven la historia principal, haciéndoselos inteligibles para no especializados y que, a pesar de ello, obliga a redefinir los límites de su estudio para no perder el fin o el objetivo principal que se persigue. La acumulación de detalles sobre la vida y la obra del escritor portugués resulta asombrosa y abrumadora, siempre bien traídos y bien hilvanados, a pesar de que algunos conceptos o aspectos temáticos puedan parecer reiterativos.

Los capítulos están bien estructurados y facilitan la lectura, a la par que guían al lector en su incursión por las páginas del libro; así como la perspicacia en proyectar la figura y la obra de Pessoa en su evolución cronológica y psicológica a través de los años, las etapas de su vida, su condición de residente itinerante, su precariedad económica, su inadaptación ante la realidad, sus desafectos, su ser utópico y la conciencia de su destino de intelectual como escritor de una época agitada y convulsa. Pessoa es Lisboa y Lisboa es Pessoa: un hombre una ciudad; una ciudad y su escritor. Se diría que el autor siente cierta fascinación y compasión a la par por este ser humano desvalido y desamparado, por su incapacidad para adaptarse a una realidad hostil y nos obliga a preguntarnos qué hubiera sido de tal escritor si la fortuna no le hubiera sido tan adversa, tal su nivel de fracaso. Pessoa tiene perfecta y lúcida conciencia de su incapacidad afectiva y de su inadaptación a la realidad, de su ser utópico, de su anarquismo y de su talento literario.

El lenguaje utilizado en el libro no me parece divulgativo, sino más bien culto, ‘ma non troppo’, por la complicación conceptual que la obra y sus distintos aspectos exigen. Por eso entiendo que esta biobrafía-ensayo puede ser utilizada tanto por estudiantes, como por especialistas y lectores medios. No me parece que sea una obra concebida con una intención divulgativa; mas no resulta tampoco terreno vedado para neófitos, aunque no se cede un ápice al rigor y a los apoyos documentales o bibliográficos, sin que resulte una obra academicista. Difícil equilibrio. Libro para ir digiriéndolo paulatinamente, con lectura reposada y reflexiva, que facilita su asimilación por parte del lector, que despierta el interés, la curiosidad y hasta el entusiasmo por una de las primeras figuras de la literatura portuguesa del pasado siglo. Manuel Moya logra así, sentar un precedente indispensable en los estudios dedicados a Pessoa.

‘Pessoa, el hombre de los sueños’.

Autor: Manuel Moya.

Editorial: Ediciones del Subsuelo . Barcelona, 2023.