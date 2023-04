Anais Vega (Córdoba, 1991) ha publicado anteriormente Azules y otras sombras, Premio de Poesía Joaquín Benito de Lucas 2021. En Secuelas del fuego, XIV Premio de Poesía Joven RNE-Fundación Montemadrid (Pre-Textos, 2022), nos dice en el último poema del libro, titulado «La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina»: «Prende y explota./ Arde./ Arrasa./ Purifica mi miedo, elimina mis capas de miseria. (...) Incinera los botes de pastillas,/ la almohada del insomnio,/ los enredos antiguos en mi pelo,/ el pendrive con las diez/ temporadas de ‘Friends’». Podría ser como una poética del libro.

El poemario se divide en tres partes: «Sigiloso estruendo», «Chispa y llamarada» y «Silencio y humo». Veinticinco poemas en primera persona que construyen, con un discurso directo de lo cotidiano, historias de un día, unas horas o de momentos determinados de lo que nos ocurre, propio o en relación a los otros. Ejemplo de escenarios: delante del espejo; olores de la monotonía; la rebelión del pelo sucio en un trabajo cara al público; la mirada observadora del salón de la propia casa; la navidad en un villancico inservible; en la sala de espera de un psiquiatra; los antidepresivos; del karma; o el insomnio. Sólo es una muestra de situaciones comunes de este tiempo y el de la autora, convenidos, expulsados o soportados, que conforman algo más que meras descripciones.

En todos los libros hay un poema o tal vez algunos más, tampoco muchos, las perlas son difíciles de encontrar y requieren su tiempo, que despuntan por cualquiera de las causas por las que un texto nos puede seducir: ritmo, emoción, lenguaje, idea o asunto. En mi lectura de este poemario de Anais Vega, los poemas «La extraña»; «Césped olor a hogar recién cortado»: «Un ligero cambio de planes»; «Naturaleza muerta (o nauseabunda)»; «La fórmula de la felicidad se vende en frascos de todos los colores»; «Sala de espera»; «Excusa reinventada»; «Ataque preventivo»; «Pacto», junto al último poema del libro ya mencionado al principio, son como una maleta de este viaje.

José Emilio Pacheco, Mario Benedetti, Joan Margarit y Ángel González son los pilares de poetas en sus citas y declinaciones. La poesía de Anais Vega traza una línea autobiográfica de primera mano, directa y desnuda, irónica, en el tiempo de la autora, si habla del pasado es para traerlo y colocarlo en su realidad de hoy. Así, en el primer poema, «La extraña», nos dice: «Es una extraña la que pinta/ mis labios/ mirándose al espejo./ Contesta algunos wasaps/ y se ríe con sus amigas». En el texto «Naturaleza muerta (o nauseabunda)»: «Como si se tratase de algún cuadro de Hopper/ observo mi salón desde una esquina:/ receptáculo gris y poco iluminado/ un sofá viejo y roto con la funda arrugada». En «Sala de espera»: «Hay un ambiente único/ en la sala de espera del psiquiatra./ No el típico desfile de parejas mayores». El breve y singular poema «Excusa reinventada»: «Esta noche no, amor./ Quizá mañana. Hoy/ me duele demasiado la existencia». Y para terminar con el largo poema «Ataque preventivo»: «Lancemos un ataque preventivo./ Repelamos/ todo aquello que pueda hacernos daño».

Anais Vega, como no podría ser de otra manera, camina en este libro por las distintas sensaciones que el tiempo y su propia experiencia le va entregando. Es su mirada a las cosas, es la desenvoltura con la que escribe de los temas y casi sin atisbo de autocompasión, sencillamente narra con naturalidad, con valentía hacia el mundo y el entorno que nos rodea. Hay un dolor y una alegría quietas, en su modo y lugar, sin detener la marcha, más emocional en el fondo que en el lenguaje. Importa la belleza de lo que se siente, con transparencia e ironía que es la espuma.

Autora: Anais Vega . Editorial: Pre-Textos . Valencia, 2022.