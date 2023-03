La historia del indulto

Quienes nos dedicamos a la investigación en el ámbito universitario debemos procurar el cumplimiento de dos objetivos fundamentales: trabajar sobre temas lo más originales posibles y, sobre todo, abordar cuestiones que despierten interés entre nuestros colegas y, a ser posible, también entre el público en general. Esos dos criterios los lleva cumpliendo con el mayor rigor el profesor Torres Aguilar a lo largo de su dilatada experiencia. No es el momento de que realice una enumeración exhaustiva de su prolija producción científica. Baste como botón de muestra que, entre sus múltiples temas tratados, se hallan el delito de parricidio desde la época primitiva hasta la actualidad, la pena de exilio, la génesis parlamentaria de nuestro primer Código penal (1822), el delito de bigamia, etc. Trabajos a los que habría que sumar sus aportaciones en Historia del Derecho procesal, Historia de la Administración o Inquisición. Todo ello sin olvidar que, en su condición de director de la Cátedra Unesco de resolución de conflictos de la UCO, es un acreditado experto internacional sobre ello.

Desde mi punto de vista, el profesor Torres Aguilar ha vuelto a acertar de pleno a la hora de elegir el tema de su flamante monografía. Todos hemos escuchado hablar recientemente en los medios de comunicación de los indultos concedidos por el actual Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes separatistas catalanes, después de que fueran condenados a través de las oportunas sentencias firmes por el Tribunal Supremo. Ante ello, no han faltado quienes se han planteado cómo es posible que el Ejecutivo pueda «desacreditar» y «vulnerar» la independencia judicial mediante estos actos de clara injerencia y que la clásica separación de poderes ha saltado por los aires una vez más. Pues bien, satisfaga la respuesta o no, conviene recordar que el Gobierno se ha ceñido a poner en práctica una prerrogativa que está reconocida desde la promulgación de la ley «provisional» reguladora del indulto de 18 de junio de 1870. Tampoco conviene olvidar que éste no ha sido un ejemplo aislado. El indulto ha sido empleado sistemáticamente como arma a favor de quienes ostentaban el poder en cada instante. La alternancia política era aprovechada con frecuencia por el Gobierno de turno para perdonar a sus partidarios que habían sido perseguidos y castigados en momentos previos.

No debemos ocultar tampoco que hasta el momento presente se ha publicado un ingente número de trabajos que abarcan diversos aspectos tanto del indulto como de la amnistía. Empero, no dejan de ser aportaciones parciales, carentes de una visión de conjunto, dentro del complejo periodo que se principió en los albores del siglo XIX con la promulgación de las primeras Constituciones y que concluyó en 1945, final de la primera y más represiva etapa de la dictadura franquista. Indudablemente, ese vacío ha quedado perfectamente cubierto con el brillante libro que tengo el honor de reseñar.

Tras delimitar palmariamente los conceptos de gracia, indulto general, indulto particular y amnistía, el autor nos recuerda que el derecho de gracia fue configurado ya en la Edad Media como una de las prerrogativas esenciales del monarca cuya concesión se reservaba para delitos particularmente graves y que así se mantuvo hasta el siglo XVIII. Seguidamente, se adentra en profundidad en la regulación de estas figuras en la España decimonónica desde sus primeras referencias en el Estatuto de Bayona hasta concluir con la restauración borbónica, prestando especial atención a la referida ley de 1870.

Este recorrido histórico que realiza el profesor Torres prosigue con el indulto y la amnistía en las primeras décadas del siglo XX para finalizar, como hemos adelantado, con el indulto de 9 de octubre de 1945. Recorrido en el que no se limita, sin más, a describir el contenido las disposiciones que a lo largo de este dilatado periodo se ocuparon del indulto y la amnistía.

El profesor Torres se esmera en ofrecernos un sinfín de casos reales de sujetos que en cada momento se beneficiaron de esta gracia y, quizá lo que es más de agradecer, siempre se preocupa de construir a medida que avanzamos en la lectura. Se puede estar más o menos de acuerdo con lo que afirma, pero, lo cierto, es que nadie puede quedar indiferente después de leer este magnífico libro que, sin duda, merece la pena tener en consideración no sólo por los juristas o historiadores, sino también por quienes muestren sensibilidad por nuestro pasado más reciente.

‘Historia del indulto y la amnistía: de los borbones a Franco. Un análisis de legislación y política’

Autor: Manuel Torres Aguilar.

Edita: Tecnos. Madrid, 2022.