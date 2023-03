El Santander de los Pombo

En el libro La creatividad literaria, Álvaro Pombo afirma que sus novelas tal vez respondan a un doble criterio de evaluación. Lo ajusta a la misma realidad humana en la que hay una posibilidad de exaltación y una posibilidad de depresión. En esa obra también hace alusión a los críticos que le subrayan que en sus historias retrata una sociedad muy peculiar: la alta burguesía santanderina «tomando el té y vestida de franela» (lo último lo añade él). Y desde ahí, continúa resaltando la importancia de la tradición oral que ha nutrido su obra: «Lo que cuento es material reciclado, es recuento».

En Santander, 1936, Pombo escribe sobre unos acontecimientos que tienen como protagonistas principales a dos miembros de su familia: Cayo Pombo (su abuelo) y Álvaro Pombo, Alvarín (su tío), a los que los meses previos a la Guerra Civil va a encontrar en una situación ideológica enfrentada. Padre e hijo: el primero cercano a los postulados republicanos de Azaña, y el segundo, inmerso en las consignas falangistas y alejado, según él, del carácter familiar que los presenta como despreocupados, guasones, descreídos, arrogantes, y a la vez lo contrario, muy capaces de ser encantadores y de hacerse querer. Todo ello en un Santander retratado de forma muy precisa por el autor, una ciudad que sirve de escenario para sostener el proceso de adhesión de Alvarín a Falange. La misma ciudad que es, en parte, ajena a su padre. Y si al principio de la novela el interior del hogar representa también para el hijo algo significativo, termina por mostrarse de manera difuminada en consonancia con la atmósfera cada vez más extraña del exterior.

El propio Alvarín, en aquellos meses previos al inicio de la guerra, veía posible el entendimiento desde la vinculación al falangismo: «Al final, piensa Alvarín, todos somos de aquí, nos reconocemos de aquí, tenemos el sabor de la tierruca, republicanos y facciosos, acabaremos todos yendo a pescar juntos frente al Sardinero». En ese contexto, a pesar de las diferencias, el amor entre padre e hijo no deja de mostrarse en largas conversaciones y situaciones familiares en las que no está presenta la madre, Ana Caller Donesteve, que triunfa en la moda de París y ha dejado a su marido. Este hecho posibilita uno de los elementos que más presencia tiene en la novela y no siempre con total acierto: la correspondencia epistolar que en ocasiones detiene en exceso la acción.

Señala Álvaro Pombo que Santander, 1936 es una novela, que es ficción, al mismo tiempo que contiene elementos y personajes (no solo los de su propia familia) de aquellos años. Así, por ejemplo, también aparecen con distinta importancia Gabriel María, el hermano de su abuelo; Elena, la criada de los Pombo y figura fundamental en el desarrollo de ciertos acontecimientos; y Wences, que compartirá con Alvarín la reclusión a bordo del buque-prisión Alfonso Pérez (donde finalmente termina el joven falangista) y con el que la dialéctica, en ese delicado momento, vendrá a ocupar el espacio de las palabras que ya solo puede compartir por carta con su padre. Y haber mostrado las aristas de unos personajes en constante evolución, quizás sea el mayor acierto del libro; sus deseos y frustraciones; sus intereses enfrentados (familiares, personales y políticos) a una realidad cada vez más caldeada, cada vez más al borde del abismo.

A sus 83 años, Álvaro Pombo ha acumulado numerosos premios literarios como el Herralde de Novela por El héroe de las mansardas de Mansard; el Premio de la Crítica por ‘El metro de platino iridiado’; el Nacional de Narrativa por ‘Donde las mujeres’, o el Premio Nadal de Novela por ‘El temblor del héroe’. Con esta nueva novela, en la que agradece la necesaria colaboración de Mario Crespo en su labor como historiador y por el aporte del ingente material estudiado para la escritura de la misma, su trabajo ha ido a un ritmo más pausado del acostumbrado. Finalmente, ha resultado fundamental para llevar la narración con esa mezcla de ficción y experiencia personal, tan característica en buena parte de la literatura actual y a la que parecía referirse Roland Barthes en una cita del gusto de Pombo: «El que habla en el relato no es el que escribe en la vida. El que escribe no siempre es el que es». Pero también en la equilibrada conjunción de documentación y memoria, aspecto este último que ha estudiado y sobre el que ha reflexionado en profundidad el escritor santanderino. En esta ocasión, a partir de unos hechos que marcaron la historia de nuestro país, vistos a través de una familia en la que la posibilidad de exaltación y la posibilidad de depresión acabaron por aparecer de la forma más cruel.

Autor: Álvaro Pombo . Editorial: Anagrama . Barcelona, 2023.