Las brujas que nunca se fueron

El personaje de la bruja sigue fascinando, a pesar de todos los avances de la ciencia y la tecnología. Cada cierto tiempo aparece un nuevo libro para dar cuenta de la actualización de uno de los arquetipos más duraderos de nuestra civilización. Desde el clásico ‘La bruja’. ‘Un estudio de las supersticiones en la Edad Media’ (1862), de Jules Michelet, hasta ‘In defense of witches. The legacy of the witch hunts and why women are still on trial’ [‘En defensa de las brujas. El legado de la caza de brujas y el por qué las mujeres siguen siendo juzgadas’], de Mona Chollet, publicado en 2018, se multiplican las obras críticas y literarias que ilustran las características y las posibilidades del tema.

El ejemplo más reciente es ‘El libro de las brujas’, compilación de cuentos de la literatura universal llevada a cabo por la autora paquistaní Shahrukh Husain (Karachi, 1950), que se confiesa fascinada desde niña por el personaje. El libro está dividido en ocho partes, dedicada cada una a las diversas caracterizaciones de la bruja a lo largo de la historia y de las culturas: están las brujas como mujeres seductoras, las que son viejas y sabias, las brujas y su consideración del amor, las que se transforman y transforman a otras personas para bien o para mal, las brujas ecologistas (guardianas de las estaciones y de la naturaleza) y también las brujas que se comen a los niños. No podía faltar un apartado dedicado a los utensilios que las caracterizan, tales como el caldero, la escoba o la pócima, y a su famosa reunión diabólica, el aquelarre. La introducción de Husain y los relatos de ‘El libro de las brujas’ ilustran también cómo la historia fue cambiando y ampliando el concepto de la mujer diferente: la transgresora, la insumisa, la independiente o la que piensa y decide por sí misma. Hay cuentos del folclore indio, judío, árabe, chino, japonés, siberiano, afroamericano y de diversas tradiciones orales europeas. La muestra inscribe, por tanto, el desarrollo de la bruja, desde las magas a que se alude en la Biblia y las semidiosas grecolatinas, hasta llegar a las hechiceras, unas buenas, otras perniciosas, y las brujas propiamente dichas que genera la Inquisición. Estas brujas son ya aliadas del diablo, tal como aparece en el famoso tratado ‘Malleus maleficarum’ [‘El martillo de las brujas’], la biblia de los inquisidores, escrita por los frailes dominicos Jakob Sprenger y Heinrich Kramer en 1486. Las brujas recuperan un papel menos trágico y diabólico a partir de la literatura de finales del XVIII, hasta adaptarse en el XX a personajes ya más amables de cuentos infantiles y, por supuesto, a la magia poderosa y compleja de Harry Potter. La bruja es un personaje cambiante, sujeto al gusto y al pensamiento político y religioso de las distintas épocas, y pese a que aparentemente lo estudiamos solo como tema cultural o literario, tiene una influencia real y efectiva en nuestra vida social y puede ser peligroso para algunas mujeres: ya no hay hogueras, pero hay otras clases de muerte y hay cárceles, tortura y ostracismo o acoso social para las transgresoras, dependiendo del sitio. Por eso dice Husain que cuando le piden que defina a la bruja nunca ha sido capaz de dar una respuesta. Sin embargo, el Manifiesto del grupo Witch, que significa bruja y que responde a las iniciales de ‘Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell’ [‘Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres desde el Infierno’], fundado en Nueva York en 1968, lo tiene claro: si eres una mujer y te atreves a mirar dentro de ti misma, si osas ser libre y rebelde y construyes tus propias utopías, no hay duda, eres una bruja. ‘El libro de las brujas’ Autora: Shahrukh Husain . Editorial: Impedimenta . Madrid, 2022..