Apuesta y plenitud de las palabras

Nos dice Joan Margarit de la prosa poética que tiene que ser algo más que una retórica blanda y excesivamente expresionista, una prosa poética que deje ver que el texto es algo más que texto puesto en pie, y no una mera relación de frases conexionadas. ‘Tráfico de influencias’, la nueva entrega de Pilar Sanabria, con una introducción de Joaquín Pérez Azaústre, es un libro en el que Sanabria hace una apuesta de escritura expresionista; cuarenta poemas que corrobora una voz poética que ya asomó tímida y furtivamente en algunos de sus libros anteriores, pero sobre todo en ‘Zumo de anclas’.

El título ‘Tráfico de influencias’, expresión muy conocida en nuestra vida social y cotidiana, no es lo que parece que nos dice a primera vista o lectura. No, es mucho más intangible y emotivo. La poeta vive en sus palabras, que no con sus palabras. Distinta cosa. Una cuantiosa prosa poética mantiene todo el libro en miradas tan diversas como la vida, la suya y la de otros; ya lo dice la propia autora en un poema: «Este poema es personal, pero es transferible». Tensión máxima y repertorio temático conllevan invariantes de un lirismo puesto sobre la mesa. Sin embargo, la emoción patente es una imagen del mundo vivido y en relación a los otros. Desde esta visión, podemos descubrir, en efecto, dimensiones de su significado y relevancia creadora.

Así nos dice en el «Poema al cuerpo»: «Es posible que una linterna en el cerebro me abroche a su cuerpo. Este poema es personal, pero es transferible»; el recuerdo y visión de la madre en «Madre en latencia»: «Mi madre creyendo en sus zapatos como en dos peces de calma» y en «Abrazo a mi madre»: «La abrazo, sale de la caja fuerte del tanatorio, emergen sus zapatos como dos pequeños navíos liberados de un espejismo». Por otra parte y nombrando siquiera el anterior ejercicio de su profesión en «El locutor»: «El micrófono como berlina del aire, ¿cómo decirles que la vida es un géiser //soy el locutor que desayuna caminos y enciende pizarras»; en «Heridos capitanes»: «¿Es tan grande el océano para custodiar tantas rojas cometas derramadas». En «La conquistadora soledad»: «Dejadme con su corona, con sus alabarderos de espiga, porque soy suya como la sombra de la luz»; «Esa manera de hacernos musgo cuando ningún capitán pide permiso».

En la argumentación y escritura de ‘Tráfico de influencias’, aunque no lo parezca, conlleva una espina dorsal en abierto de palabras y referencias a lugares, nombres, personajes y cosas repartidos en los textos: arderá Troya de nuevo; Aquiles me donará lanza y escudo; un samurái con migraña de Siberia; sin los puentes de Venecia; aquella Antártida templada; sin los clavos de Jerusalén; sin las coronas de la Arcadia; séptima planta en Brooklyn; tu camisón en Pompeya; si me donaras la Paramount; Kerouac, sin los zapatos de charol de Fred Astaire, Lazarillo, lujuria con Bukowski en las almohadas; en las estanterías de El Corte Inglés; en una cabaña de África; la Europa del Prozac; la bulla de los ojos de Pavese; el húmedo sobresalto de Borges; la glaciación de Lorca; la rendija alborotada de Aleixandre; el tiznado latín de Góngora; Noé en el Diluvio; entre otros muchos. Ahora bien, en ningún caso son simples decorados gratuitos, están en su lugar y orden para el sentir de la emoción, su analogía y divergencia clarifica, a veces comparable, de lo que narra y nos sirve de guía, y están muy lejos de ser una sencilla lista, todo lo contrario, se insertan y abren el poemas o poemas hacia otras diversidades más allá de sí mismas.

Es una apuesta este libro, como dice Joaquín Pérez Azaústre en su introducción y prólogo: «Hay una apuesta brutal -y lucidamente controlada- en este libro por la exuberancia en las palabras». Pilar Sanabria se adentra decidida a este otro tipo de escritura, temática y mirada abrumadora que se hace existencial. La misma autora nos dice al final del poema «Gaviotas»: «somos una fábula en un fanal. Volamos en el cristal de un encierro».

‘Tráfico de influencias’

Autor: Pilar Sanabria.

Editorial: Ayuntamiento de Lucena. Lucena, 2022.