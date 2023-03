Sobre Antonio Hernández

Con motivo de la concesión de este XVIII Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila, el ayuntamiento de esta ciudad ha publicado el libro que lleva por título ‘Cincuenta años de mar y de luz y una canción de madrugada’, cuya edición ha corrido a cargo de Antonio José Fraidias Becerra. En esta obra de 338 páginas se han seleccionado trabajos que analizan la obra del narrador y poeta de Arcos de la Frontera, Antonio Hernández, Premio Nacional de Poesía en 2014 y en dos ocasiones Premio Nacional de la Crítica, entre otras muchas distinciones y condecoraciones que inciden una vez más en la idea, que ya tenemos desde hace años, de que estamos ante uno de los grandes escritores contemporáneos de este país.

Así lo constataba también Raquel Lanseros, una de las componentes del jurado del premio, al afirmar que es «una de las grandes figuras vivas de la literatura española actual, reconocido como maestro de las generaciones posteriores», «polifacético y vanguardista» y «representante emblemático de lo que significa la poesía andaluza». Este premio lo habían obtenido con anterioridad, entre otros, Fernando Arrabal, Leopoldo de Luis, Victoriano Crémer, Ángel García López, José Luis Alonso de Santos, Luis Alberto de Cuenca, Juan Mayorga, Juan Gelman, Antonio Colinas…

Apenas tenía los veintiún años cuando, siendo estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Granada, adquirí el libro ‘La poética del 50, una promoción desheredada’ (1978), de la que era autor Antonio Hernández. Aquel libro me iluminó sobre muchos autores de los 50, algunos bastante abandonados del canon, y me abrió las puertas para el conocimiento de este gran poeta, ensayista y novelista. Años después, me fue uniendo una fuerte amistad con él cuando a partir del año 99 me propuso formar parte del jurado del Premio Andalucía de la Crítica que presidía y, finalmente, sustituirlo en la presidencia en 2006. Durante todos estos años he podido profundizar más en esta amistad y conocerlo a fondo, así como leer en profundidad y escribir mucho sobre la obra de Antonio Hernández tanto narrativa como poética en diversos libros y también aquí con un amplio capítulo dedicado a su narrativa y otros dedicados a su poesía. Y de ella siempre he destacado un caudal experiencial donde el lenguaje de gran luminiscencia aspira a transformar lo vivido, pero también su poesía cívica y profundamente humana, dotada de un neorromanticismo sentimental, donde la palabra alumbra a gran altura en esa búsqueda, como decía el propio autor, por «iluminar la zona oscura de la realidad». Una poesía que trasciende el instante y bucea en su infancia, en la visión del sur, en su cultura e idiosincrasia, con una visión desmitificadora desde la memoria y una pulsión nostálgica, como le sucedía a su admirado Alberti, pero también en el ámbito de lo familiar e íntimo donde su maestro fue siempre su gran amigo Luis Rosales.

Se trata de un volumen donde aparecen un centenar de trabajos centrados fundamentalmente en su poesía y narrativa de estudiosos y escritores tan prestigiosos como Francisco J. Peñas-Bermejo, Francisco Díaz de Castro, Luis Mateo Díez, Francisco Umbral, Juan de Dios Ruiz-Copete, Fernando Sánchez Dragó, Ricardo Senabre, Javier Goñi, Javier Martínez Reverte, Antonio Enrique, Jorge Urrutia, Fernando de Villena, Ignacio Camacho, Raúl del Pozo, Félix Grande, Javier Lostalé, Manuel Rico, Vélez Nieto, José Lupiáñez, Juana Vázquez, Luis García Jambrina, Ricardo Bellveser, Carlos Aganzo... y un largo etcétera.

Toda una suntuosidad que nos indica que la obra de Antonio Hernández ha sido celebrada desde diversas perspectivas y, se ha destacado de ella, como decía Peñas-Bermejo, la sustancia y «desbordantes matices, andaluz y universal, Antonio Hernández tiene duende para transfigurar el poema en el espíritu de lo que canta». O las palabras de Díaz de Castro que nos afirman una poesía «cercana y directa, enriquecida y vital, cuyo efecto de autenticidad otorga a los textos esa impresión de poemas necesarios que la mejor poesía necesita». También Ricardo Senabre en su momento saludó a ‘Sangrefría’ como una novela «rica y compleja de escritura» y a ‘Vestida de novia’, no solo que es un alarde verbal y un ejercicio de estilo sino también una obra donde aparecen diferentes registros idiomáticos.

En el texto inicial del propio Antonio Hernández, con motivo de la concesión, ofrece el texto donde muestra esos orígenes y el «historial comenzó en mi pueblo de buitres», cuando alguien le dio a leer a los clásicos San Juan de la Cruz, Lope, Góngora, Quevedo o Santa Teresa. Recuerda con emotividad esos momentos y las claves del tiempo de este importante premio que reconoce lo que ya todos vimos: a un gran creador de vida y lenguaje.

‘Cincuenta años de mar y de luz y una canción de madrugada’

Autor: Varios autores.

Editorial: MIC. León, 2022.