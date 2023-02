El título de este poemario de la poeta cordobesa Rosa García Rayego, es muy elocuente: La piel quieta. No el cuerpo, ni la mente, sino la piel. La palabra nos evoca una de los órganos más sensibles, claro que todos lo son, pero la piel es más visible, nos envuelve, nos cubre, nos protege. En el Diccionario de la Real Academia Española hay dos locuciones que dicen: «dar alguien la piel», y «acabar la vida morir». Así, la piel quieta es una metáfora de la quietud que se mantiene durante todo el ritmo del poemario. Nada se mueve demasiado. Todo permanece a ras de palabras y frases entrecortadas. El poema de la página 57 se podría decir que es la poética del libro: «Lo que acompaña:/ Un plato fiel/ Para seguir viviendo./ Un ruido de vida/ de fragmentos, de harapos./ Un sonar de voces/ entre bullicio y sol./ Y a mí sola,/ la sombra de este cuerpo».

Como bien dice en el epílogo Luisa Posada: «La madre es texto en este poemario. La madre, su ausencia y su re-imaginación, dominan este poemario». Así es. Nombrar la madre por su ausencia, o por la huella que deja, que es una manera más visible de la ausencia. Una comienza a leer y se encuentra con versos cortos. No son fragmentos ya que no son hurtados a frases o pensamientos más largos. Nacen así: «Él hablaba/ Ella helada, atemorizada,/ Sin raíces./ Él y ella/ Sentados al borde del precipicio». Y este poema nos sugiere pensar en ese precipicio que puede ser la vida en común que les espera. La falta de diálogo entre ambos, de ahí nace la niña, de ese silencio y de esa unión entre dos cuerpos, dos pieles quietas, aunque se balanceen para crearla. Lo erótico es percibido por ella: «Eran tiempos de misterio». Aunque no le afectase, lo sentía. Es importante señalar en este poemario el ritmo, un ritmo que se despliega a cámara lenta, cortante.

Son poemas parecidos a lienzos apenas esbozados. Así, el ritmo y el dibujo que nos podemos imaginar se entremezclan en la mente y vemos el dibujo de un sentir, no de un espacio, pero que se configura precisamente entre espacios y tiempos.

Hay unos versos que dicen: «Yo lloraba mi vida,/disipándose a través de esa voz tenue». Se siente el dolor de la niña, repartida, intuyo, entre el querer de la madre y el no querer del padre, un padre apenas esbozado, casi innecesario pero presente sobre todo en los primeros poemas.

No hay manera mejor de expresar lo indecible, esa mirada hurtada a la realidad, que se queda dentro, como una astilla espolvoreada en forma de palabras alrededor del asunto, y el asunto es la propia existencia. La herida, como decía la cantante francesa Bárbara en ‘Le mal de vivre’, apuntala también este poemario. Como dice Marisol Sánchez en el excelente prólogo, «hemos leído los versos de una autora que, sin ser experimental, presenta una voz original en medio de la poesía-espectáculo actual que se publica con demasiada frecuencia sin el necesario tiempo de reposo». En efecto, su obra se ha ido gestando poco a poco y su voz contribuye al mapa de la poesía española. Es autora de varios poemarios desde el año 1996: ‘Aburre el propio gesto’, 1996; ‘Y siempre las horas’, 2000; ‘Después de tantos años’, 2005; ‘De sombras’, 2009; ‘Mejor volver al mar’ (obra reunida), publicado en la Diputación de Córdoba en 2010; ‘Aquí pez, allí roca’, 2014; y ‘Dentro de tu voz. Antología poética (1996-2014)’, en la misma editorial Huerga y Fierro.

‘La piel quieta’.

Autora: Rosa García Rayego

Editorial: Huerga y Fierro Editores . Madrid, 2022.