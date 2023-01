Navidad, dulce Navidad

La pequeña Ronja es una niña de diez años que lleva tiempo soñando con tener un árbol de Navidad, un árbol grande con adornos y luces, pero su padre, un hombre viudo y amargado, aunque amable, es una víctima del alcohol, y nunca consigue permanecer en un mismo trabajo el tiempo suficiente que necesitaría para ganar el dinero que debería gastar en ese adorno navideño que no es esencial para su familia. Sin embargo, este año parece que la suerte sonríe a la niña, y quizá se cumpla ese sueño navideño que tanto desea, finalmente Ronja verá cumplirá su deseo, porque su padre ha encontrado trabajo en el mercado de árboles de Navidad. Esta historia, de una aparente sencillez, contiene los ingredientes suficientes para convertirse en un relato de amplia mirada porque reproduce la anodina y triste existencia de una infancia que Melissa, la hermana mayor, vivirá junto a la pequeña narradora, un mundo que se describe desde la perspectiva de Ronja; en realidad una infancia y una familia abocadas a la vulnerabilidad, en la que los niños tienen que crecer más rápido de lo que deberían, arreglárselas sin sus padres e incluso cuidar de ellos mismos creando una fantasía a su alrededor. El narrador griego, Theodor Kallifatides, afincado en Suecia, afirma: «Si quieres volver a sentir la poderosa y pura alegría de leer, lee La puerta de las estrellas de Ingvild H. Rishøi. Es una novela desgarradora, humana, por momentos divertida y, sobre todo, extremadamente sensible aunque nunca sentimental. La autora nos cuenta, sin una palabra de más, la sencilla historia de dos hermanas que intentan sobrevivir a pesar de que todo parece ir en su contra. Una historia de amor sin límites en un mundo gélido. Hace mucho tiempo que no leía un libro que me haya dado tanto con tan pocas palabras».

Un libro que emociona y conmueve en unas fechas donde siempre se ha escrito que debe reinar la paz y la amistad, a la par con un profundo sentido de tristeza aunque repleto de bondad para seguir leyendo porque nos mantiene en vilo a lo largo de sus páginas desde la primera a la última para desentrañar esta fábula que nos reconcilia con la buena literatura. Ingvild H. Rishøi nació y creció en Oslo, 1978. Su primer libro de relatos, Do Not Erase, recibió importantes elogios de críticos y lectores. El siguiente, The Tale of Mrs Berg, se publicó en 2011, otro éxito. ‘Winter Stories’, publicado en 2014, confirmó la posición de Rishøi como una de las autoras más destacadas de Noruega, galardonado con el Premio Brage y el Premio de la Crítica. La puerta de las estrellas es su primera novela, y se publicó simultáneamente en Noruega, Suecia y Dinamarca con excelentes críticas en los tres países. Ingvild H. Rishøi ha trabajado como periodista y ha escrito libros para niños. ‘La puerta de las estrellas’. Autora: Ingvild Rishøi . Editorial: Galaxia Gutenberg . Barcelona, 2022.