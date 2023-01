'Las mujercitas' de Antonio Lorente

Además de otros libros, Antonio Lorente (Almería, 1987) había ilustrado hasta ahora tres obras literarias clásicas: Peter Pan, en 2019, Ana la de Tejas Verdes, en 2020, y Las aventuras de Tom Sawyer, en 2021. Su último libro publicado es otro clásico: la primera parte de Mujercitas, de la escritora estadounidense Louisa May Alcott (1832-1888).

Según el ilustrador almeriense, «había leído Mujercitas cuando era niño y me gustó mucho. Al releerla he descubierto cosas nuevas. También he investigado sobre la historia y sobre la autora. Sobre todo he descubierto que es un canto de libertad, especialmente representado por Jo, que está muy alejada de lo que estaba establecido para las mujeres en la época en la que la obra fue escrita. Es un personaje muy atractivo».

A través de la historia de cuatro hermanas (Meg, generosa, Jo, valiente e impetuosa, Amy, presumida, y Beth, soñadora), Mujercitas trata temas como la familia ideal, el paso a la edad adulta, la lucha contra las adversidades, la vida doméstica, las convenciones sociales y la feminidad. En opinión de Antonio Lorente, «es una lectura que no pasa de moda, muy contemporánea».

Sobre sus protagonistas, expresa: «Cada una tiene una personalidad muy concreta. Cada una te cuenta una cosa y, de alguna manera, te deja una moraleja. Meg, la mayor, es la primera que se enamora y que se va de casa. Es muy femenina y lleva la vida marcada por las convenciones. Jo es libertad, locura, arte. Amy también tiene un punto artístico. Beth, la pequeña, es vulnerable e introvertida y es un personaje que me ha calado mucho porque creo que tiene mucho que contar, aunque no se hable mucho de ella en la novela».

Respecto a la caracterización que ha hecho de cada personaje, el artista nacido en Almería explica: «En el caso de Jo, aunque el texto no lo dice, le he soltado el pelo. No es tan guapa como Meg o Amy, pero tiene una fuerza extraordinaria en el pelo. Hasta que se lo corta, la he dibujado con la melena al viento. Con Amy he querido respetar la edad que la autora le puso, la edad de una niña, cosa que no ocurre en las películas, en las que la ponen más mayor de lo que es. A Meg la he representado muy femenina y delicada. A Beth he querido hacerla lánguida, que se vea que es muy delicada. Para representar alguno de los personajes, igual que en otros libros, me he inspirado en personas que conozco, como mi sobrina y la sobrina de mi pareja. En otros casos, he hecho una mezcla de rasgos de varias personas conocidas. También hay personajes que tienen rasgos totalmente imaginarios. Para representar los personajes principales siempre me gusta ponerles los rasgos de gente real, para darles alma».

Lorente ha creado planos de todo tipo y con mucho movimiento, lo cual es algo nuevo en su trabajo: hasta hora primaba el retrato. También hay otra diferencia respecto a otros trabajos suyos: ha utilizado una tabla de color distinta. Mientras que, por ejemplo, en Ana la de Tejas Verdes primaban el rosa y en Las aventuras de Tom Sawyer los tonos terrosos, en este caso hay mucha variedad de clores y son muy saturados: morado, violeta, amarillo, verde.

La mayor dificultad que ha tenido para realizar este trabajo ha sido «encontrar varias protagonistas a la vez que van creciendo, que cambian mucho, desde la niñez hasta la edad adulta. Van teniendo otra cara, otro cuerpo, otra actitud. Es difícil conseguir mantener la esencia de cada una desde que es una niña hasta que es una mujer».

«Lorente ha creado planos de todo tipo y con mucho movimiento, lo cual es algo nuevo...»

Como en trabajos anteriores, en las ilustraciones realizadas para Mujercitas, Lorente ha incorporado detalles (incluyendo cosas de su propia vida) que transmiten algún mensaje, más allá de la mera ilustración, y guiños que intentan relacionar entre sí los personajes de los libros que ilustra. En una ilustración aparece la cubierta de La historia interminable, su libro favorito. En otra, las cuatro hermanas aparecen unidas por un hilo rojo, como símbolo del amor que hay entre ellas. En otra, Amy está dibujando a Tom Sawyer, en referencia al anterior libro ilustrado por el artista almeriense.

Ha utilizado varias técnicas, igual que en otras ocasiones: lápiz, gouache, óleo y color digital. En este sentido, asegura: «No sigo una técnica concreta. Soy bastante caótico a la hora de trabajar, pero nunca me desprendo de mi bloc de esbozos. Nunca sigo un criterio concreto a la hora de realizar cada ilustración. Trabajo mucho más rápido y cómodo de ese modo».

El estilo del artista almeriense, influido sobre todo por el arte pop, con muchos detalles y grandes dosis de elegancia y delicadeza, ha dado como resultado en Mujercitas escenas muy bellas, logrando dar forma a un libro fantástico. Sus ilustraciones para la segunda parte de la novela, que se publicará en primavera, seguramente serán también espléndidas.

'Mujercitas. Parte I'

Autor: Louisa May Alcott

Editorial: Edelvives. Madrid, 2022.