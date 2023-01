Una genealogía de las nubes

Estar en las nubes, en la inopia o en Babia es lo propio del lelo, el atolondrado, pero también del sabio distraído y risible que Aristófanes parodiaba en Las nubes, y cuya genealogía se remonta a aquel Tales de Mileto de quien se burlara una muchacha tracia tras verlo caer a un foso por andar despistado mirando las estrellas. Y es que el despiste tiene mala fama en nuestra cultura, quizá porque el despistado parece disfuncional, o melancólico -no en balde, Hipócrates relacionó la distracción con tal temperamento en su tipología de la personalidad-. Al mismo tiempo, el despiste nos proporciona sin embargo «el pensamiento y la comprensión», es el caldo de cultivo de la teoría, en el sentido griego de la palabra.

En La condición despistada, Jesús García Cívico (Valencia, 1969) propone una erudita genealogía o arqueología del despiste, desde el olvido de las llaves de casa hasta el heideggeriano «olvido del ser», que sería el más ontológico de los olvidos. A la originalidad del tema hay que sumar la de la forma, la naturaleza rizomática de un libro cuya lectura podría acometerse casi desde cualquier punto en virtud de sus recurrencias, de sus ‘ritornellos’, también porque el autor se despista en el interior del despiste, o se «metadespista», de tal modo que precisa ir soltando aquí y allá un guijarro como los que Hansel y Gretel dejaban en el bosque para no extraviarse -cabe suponer que solo un despistado de pura raza podría abordar una obra tan vasta sobre eso de estar en la inopia, y que concentrarse durante años en la escritura de un ensayo sobre el despiste o la distracción parece per se una tarea aporética-. Nada conviene más al contenido de este libro que ese deambular intelectual que los ingleses llaman ‘wandering’, y que suena tan parecido a ‘wondering’, o al ‘wanderer’ del romanticismo alemán, el caminante o paseante entre un mar de nubes.

En su primera sección, como todo repaso erudito, el libro nos remonta a la mitología. Después de distribuir los dones entre los seres vivos, Epimeteo se percata de que ha olvidado otorgarle uno al hombre, de tal modo que el despiste, más que una flaqueza, formaría parte de la condición humana. La segunda sección del libro explora qué lugar será ese que visita el despistado y en el que no sopla el tiempo (p. 137), y al que suele aludirse con expresiones que tienen que ver con la bruma y lo vaporoso. No en balde, en Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift situaba en las nubes aquella isla de Laputa en la que los sabios pasaban el tiempo entregados a sus elucubraciones. Y, así como aquellos tenían unos sirvientes, los climenoles, que les golpeaban con una vejiga llena de guisantes cuando tenían que descender, así en nuestra vida hay multitud de climenoles que nos hacen descender de las nubes: el trabajo, la familia, los impuestos, o la pareja que nos pregunta en qué estamos pensando cuando nos descubre en babia... A estos «guardianes de lo terrenal» se les dedica la tercera sección del libro, los grandes triunfadores de la sociedad industrial que, con su taylorismo, parece diseñada para evitar las distracciones, aunque lo cierto es que la modernidad mantiene también una dialéctica entre la concentración y el despiste: al crear el ferrocarril, inventa también el descarrilamiento; al crear el reloj mecánico, crea también la impuntualidad (p. 198).

No podía faltar otro tipo de nube, esa nube cibernética que sobrevuela nuestra era, la era la del despiste tecnológico, bombardeados como estamos por un carrusel de frivolidades que se deslizan por las pantallas, embargados por una economía de la atención en la que las empresas tecnológicas tratan de atrapar y capitalizar nuestro interés el mayor tiempo posible para hacer caja, lo que convertiría tal vez la distracción en un acto de rebeldía (p. 61). Porque ninguna generación de humanos ha sido tan solicitada como la nuestra para lo superfluo (p. 278), no es de extrañar que el umbral de atención de nuestros estudiantes haya ido bajando año tras año en la era del déficit de atención, que se expande como una pandemia. Todo lo cual tiene que ver, si Heidegger estaba en lo cierto, con aquel gran climenole que es la conciencia de la muerte -‘memento mori’- . Hoy que estamos abriendo la puerta al tan cacareado metaverso, la distracción nos ayuda en nuestro heideggeriano olvido de la muerte. Hacemos como que no existe la muerte. Es decir: nos hacemos los despistados.

‘La condición despistada’.

Autor: Jesús García Cívico .

Editorial: Candaya . Barcelona, 2022.