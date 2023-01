La tarde invernal caía fundiéndose como un leve manto en la oscuridad de la noche. La pequeña María preparaba en un improvisado plato de cartón, unos sabrosos dulces navideños hechos por las manos trabajadas de su madre. Esperaba con ilusión la visita nocturna de los Reye Magos. Escuchó la voz de su padre recordándole que debía acostarse ya. Se asomó a la ventana por última vez y observó, a lo lejos, los tres Reyes Magos sobre sus majestuosos camellos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, los había visto de verdad. No se lo contó a nadie, se acurrucó sobre su cuerpo y durmió hasta el amanecer. Su sueño esta.

Ante el mundo de crispación en el que vivimos, el continuo ataque mutuo de políticos con palabras hirientes y ofensivas pasando por alto cualquier tipo de respeto y moralidad, no han podido salir de mi pluma palabras hermosas sobre la Navidad como siempre he intentado hacer en estas fechas. No se me ha ocurrido nada mejor que recurrir al cuento con final feliz. Por cierto, ambientado en los sesenta y, cinematográficamente hablando, basado en hechos reales.