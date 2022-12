Nombrar, vivir

¿Es necesaria la poesía? A pesar de su aparente éxito en la actualidad, la simplificación a que viene siendo sometido el género no contribuye precisamente a profundizar en su utilidad, entendiendo esta desde la mera experiencia estética hasta la resignificación del lenguaje para ser capaces de nombrar la realidad. ‘San Lázaro’ (Editorial Cántico, 2021), primer poemario de Laura Rodríguez Díaz, indaga en esa vocación última, que solo podemos ambicionar en el verso mismo: la poesía como construcción del mundo. Para comprender ‘San Lázaro’ debemos ir más allá del cuerpo joven y vulnerable que zozobra en la intrahistoria de sus poemas («en mi infancia el corticoide del hogar/ mesalazina adolescente/ tal vez en el futuro el 75% porque tarde o temprano»); aunque pudiera parecerlo tampoco estamos simplemente ante una minuciosa y original mirada «hospitalaria» («Viajes lentos y continuos/ de sustancia medicamentosa intravenosamente llegan las yemas libres de patógenos hasta los intestinos hasta donde no llego yo»). Para Laura Rodríguez, ‘San Lázaro’, además de remitirnos a las estancias del hospital provincial de Sevilla, y de sus evidentes connotaciones bíblicas, supone un canto de supervivencia. El remedio, la palabra. Entiéndase remedio como «refugio» ya que, si bien la poesía no puede paliar el dolor o el sufrimiento, permite ayudar a comprenderlo o a desvelar su verdad última punzante, su ‘aletheia’. Esa es la cura que nos ofrece la palabra. En sus páginas, el grito de una voz que quiere crear el mundo, construirlo, desvelarlo... con la única certeza del lenguaje: «Cómo nombrar el error palpitante/ metro tras metro/ de la extensión compacta de existencias/ solo es posible a través del poema».

‘San Lázaro’ es un poemario escrito desde el lenguaje y para la lengua. No es posible representar la realidad, aprehenderla con precisión y reconocerla si nos aferramos a signos estáticos y reconocibles. La existencia, por mudable y problemática, exige un resignificación dinámica y continua («la resignificación es la única forma/ de significación, hablar o incomunicar Paul Grice/ siempre decir otra cosa»). Laura Rodríguez, consciente de ello, ensancha los límites del poema, transformando la expresividad, en ocasiones desde un léxico rotundo —que no complejizante— y otras inaudito, desde el intimismo confesional de alguien que sufre una enfermedad pasando por el tecnicismo médico-científico («mientras el parche afirman la cura añado lenta/ anticuerpo monoclonal/ con potente acción antinflamatoria/ gota a gota/ parcialmente ineficaz siempre») o por la puesta en valor de la onomatopeya. Además, determinadas licencias ortográficas o la relevancia de las notas al pie de página para la comprensión del imaginario desplegado por Rodríguez en el poema, hacen de ‘San Lázaro’ un libro de singular intuición poética. Más allá de una posible reflexión ontológica sobre el cuerpo, sobre la materialidad, sobre el ser... que nos interpela en muchos poemas a lo largo de la obra («este cuerpo solo es cuerpo/ rompiéndose/ soy yo»), ‘San Lázaro’ nos ofrece una mirada humilde: la de un yo poético que anhela una verdad. Porque anhelar la palabra es anhelar una verdad («y será cuerpo manifestándose/ y diremos poema») Laura Rodríguez materializa en ‘San Lázaro’ una oportunidad para reinventar el dolor, para llenar de significado las palabras o para descubrir significantes nuevos bajo el abdomen, encontrando un lugar salutífero en cada poema («aquí se hunde/ abre hueco siempre azul/ un silencio repleto/ porque busca la tierra»). La sutileza de que el hecho poético se geste en estas condiciones estriba en un vitalismo inusitado que, de la mano de la autora, nos hace transformar la enfermedad en lucidez. ‘San Lázaro’ es un libro de que no quiere asumir la derrota del cuerpo («llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir»). Mientras haya lenguaje habrá esperanza. A través de la ventana, en una gélida habitación de hospital, la poesía es esa luz en mitad del invierno. ‘San Lázaro’ Autora: Laura Rodríguez Díaz. Editorial: Cántico. Córdoba, 2021.