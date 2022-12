Habitar el ser

No se prodiga mucho esta autora en publicaciones, y eso, a priori, puede ser ya una señal positiva. Tiempo fuera de la escena no es tiempo perdido, en contra de lo que muchos piensan. No si se ha estado trabajando con insistencia, en silencio, hacia una dirección y con ciertos conceptos claros.

En la primera parte del libro ‘El habitable creo’ domina el concepto de la muerte, y para ello se vale de la presencia de lo físico, Escuín juega con el lenguaje, las elipsis, la alteración sintáctica, etc, y avisa de lo que vamos a ir encontrándonos y lo que va a exigirle al lector: complicidad activa. Ese juego que nos propone, ese darle vueltas a las expresiones, a las imágenes, como si aún se les pudiese extraer algo más, no es solo puro divertimento, detrás hay una claridad en la dirección, en lo que se apunta, y esos inicios de poema siempre hacia la sugerencia, auténtico umbral que conviene cruzar despacio y con atención para no perderse nada: «Huéleme novedad / que morir no se note...». En la segunda parte, se contempla la muerte desde otra perspectiva, tal vez desde la sospecha, desde la indagación continua. Aparece el ser y sus dudas, ese momento de vacío: «Entre el dudar y el ser / queda lo que se ha ido...». Pero se duda en movimiento, no desde la parálisis, esa actividad encaminada hacia un propósito que surge con sus primeras señales, y que, en la parte final, ya sin timidez, se mostrará definitiva. Todo lo de antes se va encauzando -unido a lo de ahora- hacia una misma dirección: la fe. Así, en la tercera parte, domina la creencia, el mostrar la imagen como concepto diáfano a seguir: «Dios palabra / haz mudanza / de indecisión / al labio que te envía». El inicio de muchos poemas son ya signos claros de la dirección que sigue la voz, la invitación que realiza: Pienso... Creo... Adoramos... Rezar... muchas veces con formas verbales (personales o no) pero marcando un tiempo de acción, de exposición ante la vida y los acontecimientos, de vislumbrar una referencia para el espíritu y para el cuerpo, sin desfallecer durante todo el trayecto. ‘El habitable creo’. Autora: María Luz Escuín. Editorial: Endymion . Madrid, 2022.