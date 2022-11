El viaje de la vida

La primera novela de Francisco Sicilia es una mirada retrospectiva a toda su vida bajo el pseudónimo de Félix Romero, pero no solo eso. A lo largo de sus poco menos de 140 páginas, el autor va preparando el terreno para un prodigioso final, imaginado, el único que no refleja la realidad histórica y vital del personaje. Es un salto hacia adelante, vivido desde el corazón y no desde los hechos transcurridos, que pone el broche de oro a la novela y revela, a su vez, todo el prodigioso motor que la ha creado, el mundo de pulsiones, sentimientos, vivencias y aprendizaje emocional que hace de estas páginas un hermoso canto a la vida, a la responsabilidad y, especialmente, al amor que damos a otros seres humanos y de los que recibimos el sentido de nuestra existencia. Francisco Sicilia Regalón (Pedroche, Córdoba, 1956), historiador y periodista, ha trabajado como redactor en Diario CÓRDOBA durante más de veinte años. El tren del tiempo es su primera novela, aunque ha publicado varios ensayos como ‘Pedroche, jirones de historia’ (2007), ‘De la Tejera a La Tejera’ (2011), ‘Los hombres de la villa’ (2015), ‘100 años de música. Centenario de la banda de Pedroche’ (2016) y ‘Dolores Moreno, manos que dan vida’ (2021). En palabras de Alejandro López Andrada, a quien se debe el hermosísimo prólogo que da paso a la novela, «uno de los grandes méritos de esta obra de aliento biográfico es que narra con destreza y una sencillez sutil, resplandeciente, el modo de vida de la generación nacida en el ecuador del siglo XX entre 1950 y 1960». Y acierta plenamente nuestro gran escritor villaduqueño en la sencillez y hermosura del relato, que narra, con grandes dosis de humanidad y estilo ameno y cercano, los acontecimientos de aquella niñez, la familia, el colegio religioso, la vuelta al pueblo, el ambiente de la Universidad, los primeros pasos y el compromiso social y político de aquellos años, el trabajo como periodista e incluso la jubilación, precoz y agridulce, como el propio escritor la define.

Por encima de todo este discurrir vital y como un eje transversal que todo lo recorre e inunda, aparece la figura de los hijos, Ángel y Tomás en la novela, personajes que llenan todo el relato de sentido y contenido, para terminar con un capítulo que da un giro sorprendente en el relato y el estilo, rompiendo hábilmente el tono y el punto de vista de la narración, para asombrar al lector con un final ficticio, tal como lo piensa e imagina el autor, desconcertante y a la vez epifánico, revelador, descubridor de todo lo que mueve el universo vital, humano e intelectual de Francisco Sicilia: un capítulo titulado «En la barca de Caronte» y que cierra de modo magistral esta novela, el testamento vital y emocional de un hombre que ha pasado por la vida impregnándose de lo que verdaderamente importa. ‘El tren del tiempo’. Autor: Francisco Sicilia Editorial: Trifaldi (Madrid 2022)