Días de fútbol y rosas

Vuelve el fútbol, vuelve el Mundial, y bueno es ahora recuperar algunos de los títulos que nos han acompañado a lo largo de los años sobre el arte del balompié, ejemplares a menudo rescatados de la maledicencia urbana en el rastro de mi ciudad. Comenzaré con ‘El fútbol a sol y a sombra’, uno de los libros clásicos y fundamentales de la literatura del autor uruguayo Eduardo Galeano. Uno de eso libros que como todos los anteriores suyos se cogen y se dejan con idéntica pasión y voracidad lectora. En ‘El fútbol a sol y a sombra’, se rinde homenaje a dicho deporte, pero no solo al juego, porque de un juego en definitiva estamos hablando. Se rinde homenaje sin pretenderlo a todo un continente, a América Latina, cuna de grandes escritores, de grandes futbolistas. Y es que, Eduardo Galeano, como él mismo ha reconocido, «siempre quiso ser futbolista antes que escritor». Pero no hay que olvidar que «el fútbol se ha inventado también para hablar de él». Si quieren que les sea sincero, nunca lo había visto de esa manera, porque yo, como otros miles, millones de españoles, todos los lunes me veo incapaz de resistirme a comentar la última genialidad de Messi, Morata o Vinicius... El fútbol ya no es el opio del pueblo, como habían predicho. Todo lo contrario. Es un bien necesario para «amansar a las fieras». Vila-Matas, Juan Marsé, Javier Marías, Vázquez Montalbán, Valdano, Villoro, Bolaño, ..., todos dueños y señores de nuestras vidas literaturas, se muestran casi como dioses cuando hablan del hombre, o como hombres, cuando hablan de los dioses. De aquellos que un día les hicieron llorar, enfurecerse y sonreír en la cancha. Y Miguel Ángel Ortiz, con el fantástico libro ‘Poesía a patadas’, a medio camino de crónicas, relatos y ensayo poético, conseguiría unirse a ellos. Porque, «el fútbol se habrá inventado para hablar de él». Pero yo pienso que también para hablar sin él. Porque mueve pasiones, algo que lo saben muy bien jugadores y aficionados, dirigentes y todos aquellos que, aún no mostrando especial interés por el deporte, deben sufrirlo semana tras semana. (Baste recordar que un club como el Real Madrid mueve tanto presupuesto como una ciudad de doscientos mil habitantes). Pero también lo saben los periodistas, deportivos o no, como es el caso de Enric González, autor en su día de ‘Historias del Calcio’. Ahora, cuatro años después del último fracaso mundialista, se celebra el Mundial de fútbol 2022 de Qatar, «la tierra de los camellos y las oportunidades», la de los escándalos y la escasez de libertades, y podemos decir que comienza el que sin duda es el mes por excelencia para olvidar la crisis económica, si es que podemos. El país, Europa, el mundo... se encuentra adormecido, aletargado, no en vano las encuestas decían antaño que los ciudadanos estaban dispuestos (sic) a desembolsar cien euros cada uno con tal de que su selección resultase de nuevo campeona del mundo (sic). Y con el Mundial, el primero que se celebra en invierno, afloran libros con dicha excusa literaria. Uno de los mejores que siempre me gusta releer es, sin duda, ‘Salvajes y sentimentales’, del recién fallecido Javier Marías. Y es que conocidos fueron, al menos por algunos, sus artículos futboleros (y su devoción por el Real Madrid).

¡Qué tiempos aquellos en que cruzaba sus crónicas con las del culé Montalbán! Y es que ya saben, fútbol, fútbol, fútbol, más fútbol por favor...