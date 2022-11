"Esta es mi manera de rendir un merecidísimo homenaje a las modelos"

La escritora argentina Teresa Arijón presentó su libro La mujer pintada (Editorial Lumen, 2022) el pasado mes de junio en Córdoba. Teresa Arijón es poeta, traductora y editora. Codirige con Bárbara Belloc, que también estuvo en Córdoba, el proyecto editorial efímero Nomadismos (pensamiento y ensayo de artistas y escritores latinoamericanos), con sede en Buenos Aires, Cuenca y Río de Janeiro.

‘La mujer pintada’ es la historia de una experiencia como modelo que realizas durante veinte años en la ciudad de Buenos Aires, además de un homenaje a otras mujeres que fueron modelos a lo largo de la historia.

Yo creo que ‘La mujer pintada’ es otra manera de contar la historia del arte: desde la perspectiva de las modelos. Y en este aspecto es un libro innovador, curioso, atento al detalle. En general, se habla de los artistas, pero no de las modelos. O bien, si se habla de modelos, es solo en relación con ellos: si eran sus amantes, si eran sus esposas, qué relación los unía. Ahora, en ‘La mujer pintada’, hablamos las modelos. Y digo «hablamos» porque, además de narrar mi experiencia, intento con todo respeto y también con una buena dosis de audacia, darles voz a ellas. Esa es mi manera de rendirles un merecidísimo homenaje, como dices, y sobre todo de visibilizarlas. Como está ocurriendo en todos los campos, me pregunto: ¿quiénes eran, cómo eran, qué pensaban y sentían las mujeres que posaban? El libro contiene muchísima investigación sobre el tema, por supuesto, que por otra parte es infinito. Porque me han quedado muchas en el tintero. Y no sólo están las que modelaron a lo largo de la historia, sino las pintoras, fotógrafas, escultoras que fueron modelos, las que se autorretrataron desnudas por primera vez, una de ellas la inmensa Suzanne Valadon, las artistas como Aleah Chapin que hoy pintan mujeres desde una visión naturalmente feminista y con un talento increíble. Aleah, entre 2018 y 2019, pintó a su madre y a las amigas de su madre desnudas en el paisaje. Son pinturas que te dejan boquiabierta: por su genialidad y por la mirada de la artista.

Casi siempre has trabajado con el mismo pintor, Juan Lascano. ¿Cómo fue esa relación modelo-artista?

En mis primeros años como modelo, comencé a los 18, trabajaba sobre todo en talleres de dibujo y escultura, con un maestro o maestra y sus discípulos. Y también con pintores en sus ateliers: ahí empecé con Juan, que es un gran pintor realista argentino y uno de los pocos que siguen pintando desnudos. Porque los desnudos realistas, salvo los más inocuos (una espalda, por ejemplo), se venden menos. Juan les pregunta a las personas: ¿colgarías un desnudo en el ‘living’ de tu casa? Y casi siempre la respuesta es no. Pero yo sé que las obras que hicimos juntos en esos veinte años -unas 700 en total, entre óleos, acuarelas, pasteles, sanguinas, dibujos- se han vendido todas. Mi relación con Juan es una relación de amistad: qué sé yo, he visto crecer a sus hijos, conozco a su esposa, lo visito en su casa en la Patagonia. Y posé de nuevo para él, justamente mientras escribía ‘La mujer pintada’. Fue como si el tiempo no hubiera pasado.

Dices en alguna ocasión que, obligada a la inmovilidad del cuerpo, tu cabeza volaba y que posar era una especie de ejercicio de yoga.

En realidad, se parecía más a una meditación. Tenía la mente muy despejada, entraba a veces en un vacío que me sacaba de las preocupaciones cotidianas.

Y que, por cierto, te llevaba al poema.

Sí. Yo soy poeta y justamente, en ese instante de la pose, tan exigido para el cuerpo y tan liberador para la mente, me venían versos a la cabeza, casi siempre las primeras líneas de un poema que guardaba en la memoria y luego corría a escribir en mi libreta durante los descansos. Así escribí mi primer poemario.

‘La mujer pintada’ también incluye una crónica del ambiente literario de los años ochenta en Buenos Aires.

Sí. Los años ochenta fueron unos años preciosos, libérrimos en lo creativo y en lo vital, loquísimos. En 1983 recuperamos la democracia en Argentina después de una dictadura militar terrible, que hizo desaparecer nada menos que a 30.000 personas, y luego de tanta represión y sufrimiento hubo una explosión, en realidad muchísimas. Eran explosiones de vida cruda, de vida que venía marcada por la experiencia reciente, éramos jóvenes artistas que mostrábamos, y nos mostrábamos, nuevas maneras de estar en el mundo.

Leyendo tu libro sabremos cómo era ser modelo. Por ejemplo de Rafael Sanzio, y para ello nos hablarás de Margherita Luti. O de la Bella Simonetta, modelo de Botticcelli. O de Olimpia Triunfi, posible modelo de Velázquez. ¿Musas todas?

Yo me resisto a la palabra musa. Hay una pintada callejera que dice: «Nos quieren musas porque no nos quieren artistas». Virginia Woolf ha escrito tanto sobre eso, además. Yo creo que los últimos que hablaron de «musa» fueron los surrealistas; los varones, no Leonora Carrington ni Remedios Varo ni Dorothea Tanning, que por supuesto resistían a rajatabla esa presunción. Para musas están las de Grecia Antigua, que eran divinidades. La idea de «musa» aplicada a una mujer de carne y hueso, al fin de cuentas, la constriñe: la obliga a encarnar un ideal. ¿Y quién dice cuál es el ideal? ¿Existe un ideal de mujer, un ideal de belleza en el arte? Con todas estas cosas polemizo en ‘La mujer pintada’.

Las modelos siempre han aparecido como vírgenes y diosas paganas, duquesas y plebeyas, pero nunca han sido invitadas a entrar en el canon de quienes las pintaban.

Pero ellas han entrado igual. Como artistas. Ahí tenemos a Victorine Meurent, la célebre Olympia de Manet, que también era artista y expuso dos veces en el Salón de París y a la que solo conocíamos, hasta hace poco, como modelo. Una historia que se repetía en todas las artes, y que ahora está cambiando. O ya cambió. Y, además, ¿qué es el canon? ¿Quién lo crea?

En ‘La mujer pintada’ hablas de varias modelos, es un libro de historia personal de tu percepción a través de la historia de lo que fueron aquellas mujeres para pintores desde la antigüedad, por ello me parece que aporta mucho al imaginario que tenemos de esas modelos, en el sentido de que le das la vuelta, las colocas en otra posición.

Me alegra que lo leas así, porque eso busco: hacer visibles sus historias desde otro ángulo. Y creo que el haber sido yo modelo me permite una extraordinaria libertad que viene del conocimiento en carne propia.

¿Crees que el cuerpo de la mujer es un objeto para el artista que la pinta?

No creo que pintar a una mujer sea cosificarla. Creo que si la mujer pintada es objeto, es objeto de amor. No hablo ahora de amor sexual sino sensual. Como puede serlo un bodegón, un paisaje. Esa es la experiencia que yo tuve, al menos. Y me parece que el ojo del espectador y de la crítica es determinante, para bien o para mal, en esto de «la mujer objeto».

En los años 80, en Nueva York, hubo un grupo llamado las ‘Guerrilla Girls’, activistas enmascaradas que hicieron ver la distancia entre el desnudo femenino y el ingreso de las mujeres como artistas en los museos.

Sí. Las ‘Guerrilla Girls’ empezaron en esos años y continúan activas. Hacen diferentes tipos de intervenciones, siempre con máscaras de gorila cuando aparecen en público. La intervención que mencionas se basa en la pregunta: ¿Hay que estar desnuda para entrar en el Metropolitan Museum de Nueva York? Porque en ese momento había un 80% de desnudos femeninos y menos de un 20% de artistas mujeres en las colecciones y muestras del Metropolitan. El porcentaje va cambiando, pero continúa siendo desigual.