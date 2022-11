Irreductible ardor

En ‘El espíritu insumiso de la cal’, Ánfora Nova, 2022, Antonio Quintana rompe de una forma consciente con uno de los eternos tópicos de la poesía universal y española en particular: la brevedad del tiempo, la vida como un tránsito hacia la muerte, su irrevocable precariedad, la implacable llegada de la muerte. «Más poderosa que la vida es la ilusión», nos recuerda constantemente el poeta. Quintana huye de la poesía manriqueña, de la queja dolorida y nostálgica del pasado, y se acerca a Séneca, cuando el creador cordobés nos revela que no hay tal brevedad de la vida si se sabe administrar bien. Sigue a Bécquer cuando este advierte que aquellas golondrinas, «aquellas que aprendieron nuestros nombres... ¡esas…no volverán!» O a Juana de Ibarbourou cuando nos apremia e invita: «Tómame... ahora que tengo la carne olorosa /y los ojos limpios y la piel de rosa». La cal, esa materia que deslumbra y dispersa todos los colores, que reúne en sí misma la genuina presencia de la claridad y a la vez la rehúye, «... que abraza con su blancura / la pared al mismo tiempo / que rechaza la luz», es la imagen elegida por el autor para incitar a la desobediencia, a no dejarse someter por la vida y sus circunstancias, la opinión de los otros, la estupidez ignorante de los otros. Porque «Hace mucho tiempo que entendí / que mi vida es mía y tengo / que levantarme cuando caigo». O «Bienvenidos sean todos / los miserables de la tierra».

Vivir la vida como una noche larga, vivir la noche llenándola de vida, caminar siempre buscando el equilibrio entre la mudez, «que es el principio del silencio», nos dice en un poema, y ese laberinto donde los dioses, al nacer, nos encerraron. La vida, para Quintana, es un poema largo, como la vigilia donde se vela a los muertos, tan larga que nunca llega el día. En ese extenso campo donde crece el olivo, su paisaje declarado y reconocido, nadie podrá evitar que «al final... crezcan, desperdigadas, las ortigas». No se enfrenta el poeta a la vida de forma descuidada. Se atavía, se pone su corbata de seda, él ama «a los amantes de palabras, de labios». Se engalana para «entregarme al primero que quiera aceptarme». Antonio Quintana elabora su andamiaje poético dentro de un contexto rural donde la vida fluye y crece en plena naturaleza, en esa aldea iznajeña, Los Juncares, donde hoy reside. Para el autor, Los Juncares es un lugar mágico en el que «las almas / de los difuntos destilan vinagre / y rondan los caminos relinchando / en la nada como caballos de humo». Un lugar para la contemplación, en el que los petirrojos anidan en los cuencos vacíos de las vasijas rotas, donde el olivo baja del monte y cubre las laderas. El lugar ideal para vivir la gloria mientras a la vez se aprende que, para sobrevivir, hay que ser libre. Que «Todo hombre y mujer debe / cantar sólo lo que le pertenece» que «Si no conoces el camino a seguir / sigue a tu corazón». Sigue tu instinto. Antonio Quintana reparte su impulso creativo entre la pintura, la poesía y ese afán de servicio a su pueblo natal, Iznájar, donde vierte su experiencia artística en variadas actividades culturales. Es cronista de la Villa y esta le corresponde dedicándole la Sala Museo Antonio Quintana, donde se custodia parte de su obra plástica. Inaugura su producción poética en 1973 con ʻ ‘El ojo único del unicornio’, accésit del Premio Adonais y en 1981 obtuvo el Premio Gules de Valencia con ‘Tirar el pájaro a la piedra’. Ha publicado ‘Anatomía de los sueños’ en Ánfora Nova, 2006, junto a una incursión en la novela con ‘El duende Martinillo y otros cuentos rurales’, 2014. Con este ‘El espíritu insumiso de la cal’, Quintana completa doce poemarios publicados. ‘El espíritu insumiso de la cal’. Autor: Antonio Quintana Editorial: Ánfora Nova Rute, 2022