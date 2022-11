Deporte y literatura

En la novela de género deportivo ‘El Alpe D’Huez’ de Javier García Sánchez, se narraba la extraordinaria gesta de Jabato, un corredor cántabro -pudiera ser inspirado en Perico Delgado- que sufre lo casi inhumano al coronar varios puertos colosales del Tour de Francia. Su autor llegó a describir así el trasfondo de lo escrito: «Una parábola sobre lo que cuesta seguir adelante cuando la vida te rompe los dientes, cuando no hay más opciones que suicidarse o seguir adelante arriesgando la propia vida». No olvidemos otro título imprescindible, ‘Gregario’, de Charly Wegelius, la historia de quienes deben sufrir para que otros brillen. A ese territorio pertenecen deportes de una especial dureza, aunque cualquiera de élite salvo el curling pudiera serlo, como pueden ser el boxeo, el maratón los triatlones o aunque pueda sorprender un poco como el tenis.

El boxeo ha tenido en las biografías su predilección, en el pasado convertido en deporte redentista de personas abocadas a sufrir un destino suburbial con miles de tentaciones hacia la caída personal (destacan la de Muhammad Ali de David Remnick, la de Joe Frazier escrita por Glenn Lewis o la de Jorge Sanz sobre Javier Castillejo). En el tenis tenemos la autobiografía ‘Open’ de André Agassi, una lectura para entender que las carreras deportivas exitosas albergan muchas veces por igual los cielos y los infiernos. Nos quedaremos con dos monstruos que acompañan entrenamientos y esfuerzos. La soledad y la presión excesiva. Podríamos continuar, pero nos ocupa la natación, un deporte que vive sobre esos dos términos de manera consustancial, kilómetros y kilómetros solitarios de preparación y siempre un cronómetro acechando. Nuestra literatura no es muy propensa a los motivos natatorios, caso de la francesa, donde por poner dos ejemplos recientes, señalamos uno femenino caso de ‘Entre líneas’ de Laure Manadou y ‘Cincuenta sombras de azul’ de Camille Lacourt, en los cuales ninguno se deja escondido ningún asunto por áspero que parezca, a la hora de contar sus complejas relaciones con la natación y con el mundo.

Llega como novedad la novela de título sintético ‘Podio’, opera prima del periodista y antiguo competidor en natación Andrés Lomeña, que ya en sí nos ofrece connotaciones sobre el asunto que mostrará en sus páginas. Recordemos aquello de «el segundo clasificado apesta» del propio Agassi o el sentir popular de que el subcampeón es el primero de los perdedores. Paula Sen, la protagonista es una nadadora adolescente de difícil carácter y un sueño que la motiva, superar a todas las nadadoras que admira, un territorio de grandezas autoimpuestas, como la de que no estar en el podio siempre suponga fracaso, llegando a flirtear con lo neurótico y obsesivo. Perteneciente Paula a esa gente joven, físicamente dotada y generadora de mucho dinero, cuya autocrítica es cero. En muchos casos esos antecedentes tocaron la gloria laureada, pero su caída de ídolos de barro al fango acabó en la destrucción de drogas, alcohol y tratamiento; por parte de quienes lo pudieron contar, porque la nómina de quienes se apearon por tanto dolor se nos muestra extensa y dramática.

El acierto de la narración, desde el punto de vista argumental, tal vez resida en la connivencia de mostrar paralelos tanto el esfuerzo -no olvidemos que en deportes lo peor y más esencial son las horas de entrenamiento solitario- como la gestión del éxito. Desde el punto de vista formal, lo más llamativo es haber encontrado la voz narrativa en un tú bien trabajado, que aporta frescura al relato y suma una curiosa extrañeza a la confesión de la protagonista. Como lectores nos aporta una situación casi divanesca y nos sentimos frente a un personaje que nos cuenta su propia historia cargada de revelaciones, pero también de intentos por huir de la sombra que supone un planteamiento basado en el orgullo y las metas de muy elevado alcance, como si el propio Sísifo estuviera plenamente convencido de que tiene algo divino. Quizás un asunto echado en falta y conociendo la literatura biográfica al uso, hubiese sido conocer no solo lo emocional, sino haberlo enriquecido con las posibles relaciones de una nadadora de élite, que suelen ser muy «novelescas». Buenos momentos narrativos podemos disfrutar también cuando lo escrito y lo contado se entremezclan «me enferma sentirme viva cuando me reclama lo inalcanzable, no me reconozco en este vacío interior, la soledad me envilece y descubro que nado en el aire como en mis sueños, solo que nado sin la ingravidez que me hacía volar: caigo». Lo mejor de todo, aparte de los valores propios, incrementar la literatura con temática deportiva en nuestro país, algo escasa incluso en el todopoderoso fútbol.

‘Podio’.

Autor: Andrés Lomeña

Editorial: Alianza

Madrid, 2022