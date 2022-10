‘Molde roto’, un libro que pudo ser inédito

Hay libros interesantes y de azarosa vida. ‘Molde Roto’, que publica la editorial Renacimiento, es uno de ellos. Arcadi Espada, coautor con Antonio España de este libro de conversaciones con flamencos, nos informa en el esclarecedor prólogo de que tales conversaciones tuvieron lugar hace unos cuarenta años en un viaje que los autores hicieron con tal propósito por Andalucía desde Barcelona donde residían. Y fue en la ciudad condal donde Antonio se sintió atraído por ese arte escuchando «Entre dos aguas» del guitarrista Paco de Lucía, según me cuenta su mujer Lola Baena, que había llevado a casa el LP ‘Fuente y caudal’. Corría el año de 1973 y, aunque no tiene nada de extraño que añoraran sus raíces andaluzas, es curioso porque Antonio solía hacer más atención a la letra que al instrumento musical... Aunque, como señala el mismo Paco de Lucía, «el flamenco es un ¡Ay! y, cuando la guitarra apareció, llevaba mucho tiempo funcionando como voz y ritmo».

En Córdoba yo no le conocí a Antonio afición al flamenco. En los 60 escribía poesía social. Lola nos recuerda a los dos en interminables conversaciones llenas de pasión y, en particular, «una que nos duró casi cuarenta horas andando por Córdoba, sin dormir». Y yo guardo una anécdota tras una polémica sobre poetas y poéticas. Antonio me citó en su casa y en el escritorio había colocado las ‘Obras completas’ de José Antonio Primo de Rivera y, en una pizarra de huele en la pared, había escrito este verso de Paul Éluard: «¿Para qué poetas en tiempos de necesidad?». La puesta en escena era en si misma poesía y carácter. Y hay un momento en el prólogo de ‘Molde roto’ en el que «en torno al año 2000 -escribe Arcadi Espada- Lola puso algo de flamenco, algo que le gustaba mucho a los dos: soleás de Triana... Cantaba El Arenero. Y él le dijo de pronto, inapelable: ‘Quita eso’. Y nunca se volvió a escuchar flamenco en aquella casa».

Pero en esta personalidad, conocidas las vicisitudes por las que pasa el libro hasta llegar ahora a su publicación, hay algo que puede chocar. Por una coincidencia, el 11 de septiembre de 1977 asistí en Barcelona, junto con Antonio, a la manifestación multitudinaria que reivindicaba en la calle, por primera vez desde la Guerra Civil, el estatuto catalán. En torno al año 2000, Arcadi Espada, que venía del PSUC, donde también militó Antonio, se adhiere al manifiesto de Ciutadans de Catalunya, que da lugar al partido político Ciudadanos, y es hoy un reconocido antinacionalista catalán. Sin embargo, Antonio murió en 2019 en Córdoba y, según su mujer, seguía siendo comunista, y, pese a su carácter exigente consigo mismo, firme en sus convicciones, «inapelable» en sus decisiones, el flamenco le siguió uniendo en amistad a Arcadi Espada. «No queríamos ver a la política rondando el cante», confiesa el prologuista y escribe un sentido homenaje al amigo fallecido con este soberbio final: «Qué se habrá creído la muerte». Digo esto, por si a alguien le confunde esta coautoría.

Entrando sucintamente en materia, en ‘Molde roto’ los entrevistados son la crema y nata del flamenco en la época: de Mairena a Camarón, de El Lebrijano a El Farruco, de la Fernanda y Bernarda de Utrera a la Tía Anica La Piriñaca. De cada autor hace un perfil introductorio José María Albert de Paco. Las entrevistas siguen una especie de molde en donde rebosan las incisivas preguntas sobre el flamenco como arte, el proceso de creación, las circunstancias que les llevaron al oficio, sus influencias, presente y futuro del flamenco… Periodismo, sociología y antropología se unen en un concienzudo estudio de campo con respuestas de una hondura y brillantez literaria que sorprenderá. Porque El Borrico advierte: «El flamenco hay que verlo desde dentro, no desde fuera». Es lo que hace este libro.