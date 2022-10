Bajo un canto fenicio

Respecto al anterior libro de Juan de Dios García, se puede confirmar ‘Canto fenicio’ es la constatación de un cambio, determinado tanto por el tono como por la consigna del eje central que mueve y sostiene el grueso de la partida de estos poemas. Desde el comienzo el ‘yo’ hace su pequeña pero firme declaración de intenciones de mantenerse en un segundo plano, de contemplar y tomar partido solo en momentos puntuales, desde la sombra pero sin perder de vista cada detalle de lo que acontece, ‘en la gloria subterránea’ como dice el sujeto poético. Partiendo de esta premisa, que resulta mostrarse como esa columna que vertebra el libro, resulta más cómodo acometer la lectura de los textos, ir descubriendo que nada está al azar, y que aunque no esté en verso, detrás hay un trabajo minucioso, una búsqueda muy precisa de las imágenes, hacia la plasticidad poética que en no pocas ocasiones se alcanza, aún dentro del estilo prosaico que se maneja. La travesía de este canto marca más que las huellas, la forma y profundidad de las mismas, el sentido del pasado actualizado en un presente que asume ambos mundos en una sola mirada; lo que fue y lo que queda, pero el sentimiento de pérdida no es devastador, es una parada más en el trayecto que se cura con el presente, con las preguntas sueltas que siguen girando en el aire, tal vez sin búsqueda tampoco de una respuesta precisa o contundente porque no hacen falta. La radiografía a la que el sujeto poético se somete abarca distintos planos y ámbitos, pero siempre compactados por un mismo tono que los secunda, y ese canto de los fenicios es más una música de fondo ante la que el lector puede sentirse seducido, lo central es esa música heterogénea que suena, que refleja y retrata un tiempo y un momento, los signos culturales, una geografía emocional que discurre con entereza y facilidad, que se conecta con el lector desde el primero momento, y que revela también una complejidad estructural en su construcción. El sujeto ante su tiempo, pero no como mero adorno, sino tomando partido en lo que señala y percibe, en cada acontecimiento que acaba por impregnar también su voz y que propicia ese desnudo, ese desvelo.

Así, encontramos que lo autobiográfico es algo más que lo personal, entroncándose con la actualidad que en ese momento acontece, y se produce una fusión natural, sin estridencias, entre ambos planos; de esa forma lo personal puede llegar a lo universal, y lo universal se recoge para nosotros como algo compartible, más cercano. Esa fusión se produce en equilibrio dentro del mismo texto, y es una constante que el autor suele manejar con solvencia con una prosa directa, sin acicalamientos excesivos, siempre en función de la anécdota o pasaje, tendiendo puentes, pero esa sencillez en los recursos no exime de que el lector tenga que implicarse, hacer algún esfuerzo, maniobrar en definitiva. La prosa poética se desliza con naturalidad, casi siempre con un giro al final de cada texto, ese pequeño quiebro (intencionado, claro) que no solo es llamada de atención, sino también el chispazo que activa un sentido final, un punto hacia donde se conduce el pensamiento, la reflexión, un activar la conciencia y la percepción de lo singular cuando se convierte en signo de belleza. El canto que oímos es el de un tiempo, una voz que percute al ritmo de los remos que no dejan de moverse, bajo el desconcierto de la existencia, invitándonos a subir a ese barco en el que el sentido de la claridad es irrefrenable, y el viaje, todo un acontecimiento. ‘Canto fenicio’ Autor: Juan de Dios García. Editorial: Chamán Ediciones. Albacete, 2022.