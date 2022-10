La editorial Cabaret Voltaire publica la primera novela de Annie Ernaux Los armarios vacíos, editada en Francia en 1974. La escritura de Ernaux se mueve entre lo minoritario, en el sentido de que lo que nos cuenta no es una gran hazaña, sino el movimiento cotidiano de ciertos acontecimientos personales como base autobiográfica.

Con una estructura circular, la autora, que acaba de someterse a un aborto, rememora su infancia y describe los sentimientos que le provocan sus padres, también deseosos de que la hija ascienda socialmente y por ello la envían a una escuela privada donde destaca por su brillantez. Los temas rondan alrededor de la propia vida, desde la niñez hasta sus viajes y tiempos de crisis en la madurez. Podemos seguirla a través de distintos momentos para profundizar en la condición humana, la de una mujer de clase baja que habla del cuerpo femenino, de la menstruación, del deseo. Los padres trabajaban en un pequeño bar-tienda de su propiedad en Yvetot, cerca de Rouen, en la región Normandía.

Los armarios vacíos comienza con una cita de Paul Éluard: «Guardé falsos tesoros en armarios vacíos». Una veinteañera llamada Denise Lesur, alter ego de la autora, relata una infancia donde se siente atrapada por la clase social de los padres, proletarios, vulgares, incapaces de distinguir una obra de arte o una buena comida. Ella estudia gracias al empeño de su madre y se lleva los primeros premios, logra una beca, la única salida para estudiar en la Universidad y salir de su condición social. Este desfase entre el amor que les tiene a sus padres, nunca desvelado ni reconocido, y el anhelo de escalar socialmente, hará que se sienta culpable y sola: «Nadie habla nunca de ello, de la vergüenza, de las humillaciones, olvidamos las frases pérfidas que recibimos en plena cara, sobre todo de pequeñas. De estudiante... se burlaban de mi, de mis padres. Humillación». Lo que ahora se llama bulling, ha sido una constante en la infancia de Annie Ernaux y lo relata sin pudor, sin esconder un ápice de sentimientos, moviéndose entre el rencor y el anhelo. Su anhelo de pertenecer a otra clase social se entrecruza con la realidad, es decir, su cotidiana animadversión a la pareja singular que forman sus padres y el ambiente de borrachos y clientes de barrios marginales que cotidianamente acuden al bar tienda. Gente sin estilo, que come con los dedos y eructa. Esa sensación, de no estar donde quisiera, crea un alegato contra las imposiciones sociales y, sobre todo, desnuda también la clase de personas que representan la sociedad idealizada de la protagonista y no precisamente admirándolos. La cultura le hace ganar el lugar que desea en la vida. Para salir del agujero era necesario no solo estudiar, sino ser la primera: «En la facultad, los trabajos escritos y las exposiciones en clase me reubican de manera luminosa en mi auténtico medio».

Excelente prosa traducida por Lydia Vázquez Jiménez, donde, seguramente, más de una persona reconocerá que las desigualdades sociales comienzan a separar de nuevo a las personas, y que no hay manera mejor de hacerlo que embrutecer a la población mediante las afiladas herramientas de las redes sociales. Todo un alegato a favor de la cultura y del sufrimiento que puede acarrear carecer de ella. «Me interesa escribir para hacer visibles las cosas, no para embellecerlas», dijo en una ocasión esta excelente escritora.

‘Los armarios vacíos’.

Autora: Annie Ernaux.

Editorial: Cabaret Voltaire . Madrid, 2022.