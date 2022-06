Llegan las vacaciones y la aventura de leer: huecos para los libros

El ocio de las piscinas, de las tardes interminables, de los viajes, de los regresos a sitios ya conocidos u otros que se pisan por vez primera. En todos ellos hay un hueco para otra aventura dentro de la aventura cotidiana. Y es una experiencia que cada uno y una ha de vivir por su cuenta, corriendo sus propios riesgos, tomando decisiones y haciendo luego balance de los encuentros. Ese hueco es para los libros. La lectura. Ellos están esperando la avidez de unos ojos y una imaginación, presta a ese encuentro. Ahora comienza la aventura.

Todos los viajes

‘Cuaderno de viajes imposibles’, de Kike Gómez, en Algar Editorial. Puede resultar placentero descubrir que la huella de Gianni Rodari continúa latente, por ejemplo, en este libro cargado de pequeñas pero intensas historias que proyectan un desarrollo imaginativo partiendo de situaciones con su punto de absurdo, de rotura de una realidad plana a la que se le busca otro sentido. Un libro singular y necesario en su apuesta.

‘Datrebil. 7 cuentos y 1 espejo’, de Miquel Obiols y Miguel Calatayud, en Kalandraka Editorial. Estas historias, con su punto inquietante, proponen la inmersión en mundos y situaciones cuya imaginación y fantasía atraparán a todo tipo de lector. Cada uno de esos viajes, con el sello inconfundible del ilustrador Miguel Calatayud, es un itinerario hacia la emoción y los sueños, una lectura intensa que refrescará los largos días estivales.

‘¿El huevo o la gallina?’, de Przemmystaw Wechterowicz y Marta Ludwiszewska, en Thule Ediciones. Con unas ilustraciones originales y vivaces, se nos plantea en forma de cuento el gran dilema. El protagonista, Pollito, intrigado con la cuestión, hará su particular periplo en busca de una respuesta que le satisfaga.

‘Algún día’, de Mo Gutiérrez Serna, en la editorial Libre Albedrío. Deliciosa aventura a compartir entre padre o madre e hijo-a, y para ello la comparativa metafórica de dos barcos en el océano, corriendo sus propias aventuras, frente a todo lo que pueden encontrarse, con unas ilustraciones cuya sencillez y precisión ambientan muy bien este viaje.

‘Juegos de antaño para todo el año’, edición y textos de Estrella Borrego e ilustrado por Pere Ginard, en Libros del Zorro Rojo. Interesante la propuesta de recuperar todo lo lúdico de los 50 y los 60, cuando el ingenio y las ganas de jugar ocupaban el tiempo libre. El repertorio de juegos tradicionales da para muchas tardes estivales de aburrimiento, bajo unas atractivas ilustraciones, tipo ‘collage’, y unas instrucciones claras y precisas.

‘Gardinella y el gran viaje’, de Daniela Godel, en editorial Libre Albedrío. Preciosa historia que refleja, desde el poder de la creatividad, la reivindicación de los pueblos que tienen que ir desplazándose, en busca de nuevo hogar. Con Gardinella haremos un viaje muy especial, en el que se podrá compartir penurias e ilusiones, una lectura enriquecedora a compartir en familia.

‘Su propio color’, de Leo Lionni, en Kalandraka Editorial. Lionni es ya todo un clásico de la literatura infantil y juvenil, y como tal sabe manejarse con maestría en cualquier historia. En esta ocasión nos trae la de un camaleón que va en busca de su propia personalidad, el sentido de su vida, y en esa búsqueda llega un encuentro inesperado que le dará las claves que precisa.

‘Brian Mcneill Pánicus’, de Beatriz Osés en Edebé Editorial. Nueva historia de este personaje, que pese a al asperger que padece, no le impide pensar y actuar con claridad cuando en una aldea perdida ‘algo’ hace su aparición y rompe la normalidad. Osés ambienta este relato inquietante, en el que el lector se zambullirá de forma adictiva.

Valores

‘El árbol del señor Shaun’, de Mireia Vidal y Neus Caamaño, en Thule Ediciones. Es necesaria esta historia para los más peques pero también para los adultos, en un mundo que tiende a no reparar en la importancia de los árboles en nuestro medio. El señor Shaun no sabe lo que tiene hasta que lo pierde; antes de talar un árbol, de acabar con algo más que un ser vivo, una planta, uno debe pensar en las consecuencias posteriores.

‘Rey’, de Mónica Rodríguez en Edebé Editorial (+ 10 años). Una intensa historia de un niño que vive entre perros, que nos habla de muchos valores y de la resistencia y capacidad de adaptación del individuo al grupo. Con una narración certera, la autora nos lleva en volandas por las aventuras de Rey, y el día a día, hasta que tropieza con Masha y su vida gira 360 grados.

‘Por lo menos un millón’, de Elena Alonso Frayle, en Algar Editorial (+ 8 años). Un relato para poner sobre la mesa ciertos valores, por ejemplo, el de ayudar desde la complicidad de los vínculos familiares que se establecen. Abuela y nieto tienen su propia conexión, y esta solo se verá interrumpida cuando aparece el alzhéimer, pero el nieto hará todo lo posible por entender la situación y buscar un remedio.

‘Primeras alegrías’, de Veronique Joffre, en Libros del Zorro Rojo. Este cuento está repleto de esos momentos irrepetibles en la infancia, de asomarse al mundo por vez primera y sentir el placer de experimentar. Y esa dualidad entre la figura humana y la animal, mostrando las semejanzas en los comportamientos, en las búsquedas, convierten a este libro en una apuesta lectora atractiva a compartir.

‘De papel’, de Claudia Novaro y Armando Fuenseca, en Kalandraka Editorial. Contar esta historia, tan bien complementada desde unas ilustraciones tan acordes con el contenido, da lugar a que la imaginación se proyecte en la intensidad y seguimiento de cada frase. Viene al mundo un niño de papel, la felicidad es explícita, pero las páginas están por escribirse, y una vez que uno va trazando su historia, no puede deshacerse de ella.

‘Camino de mi casa’, de Ana Tortosa y Esperanza León, en Thule Editores. Una narración tierna, dura y emotiva, que trata el tema de lo absurdo de las guerras, toda la gente que tiene que dejar su casa, hechos que siempre están de actualidad, por desgracia. Con unas ilustraciones que potencian el mensaje, es preciso discurrir por esta lectura.

‘El cañonazo’, de Fernando Lalana y José Videgaín, en Algar Editorial. ¿Qué es la normalidad cuando la imaginación crea otra? Esta historia nos zambulle en un universo plagado de sorpresas a través de la protagonista, Matilde, cuyos secretos de familia empezarán a desvelarse para asombro de protagonista y lectores. Muy divertida, y bien narrada, también es una aproximación al mundo del circo y sus personajes fantásticos.

‘Un ewok en el jardín’, de Pedro Ramos, en Edebé Editorial (+16 años). Una novela que engancha desde el inicio y nos pone en alerta sobre algo en lo que no siempre reparamos: la ilusión por vivir en la adolescencia, la falta de estímulos o metas. Ágil, dinámica, muy pronto el lector se verá inmerso en esta trama, cargada de valores, y también de un reflejo poderoso de las emociones, los sentimientos, por lo que la complicidad está servida.

Otras historias, otros caminos

‘Raspa y Mike’, de María Victoria P. Escrivá, en Thule Ediciones. Divertidas y entrañables las tiras en forma de cómic que nos regalan estos dos personajes, en las que se va fraguando una amistad que parece imposible en un principio. Ser diferentes no significa obstáculos insalvables.

‘El tótem’, de Fran Pintadera y Xavier Mula, en editorial Libre Albedrío. Todos los animales que se van acercando hacia el tótem se hacen la misma pregunta: ¿Para qué servirá este palo? Y cada cual le irá dando su propia interpretación, hasta que la simpleza de la respuesta les deja estupefactos.

‘Circo’, de Rosa Ureña Plaza en Kalandraka Editorial. Este itinerario es un tanto especial, porque la poesía puede hacer este trayecto una experiencia aparte, un descubrimiento continuo. En este caso hacia el circo, pero desde una mirada distinta, que recoge los detalles, los congela en los versos. Con la musicalidad de la acrobacia, y un lenguaje que nos habita con sus recursos, es placentero mecerse en estos poemas.

‘Dientes de cocodrilo’, de Shoichi Nejime, en Libros del Zorro Rojo. Un pequeño héroe tiene una misión que cumplir todas las noches: limpiar los dientes a un cocodrilo. Los hábitos de higiene se cumplen pero con mucha precaución: es un animal. Sin embargo, priman los valores como la amistad y la confianza, y ello da lugar a que este libro se pueda compartir, leer en voz alta, desde su originalidad y diversión, con una propuesta de hábitos saludables.

‘Una balada del mar del norte’, de Raimon Portell, en Edebé Editorial. Una novela que inquieta desde el principio, que mantiene la atención y tensión del lector en pos de ir resolviendo un puzzle en el que el protagonista trata de ir reconstruyendo los pasos que le puedan llevar a su verdadera indentidad. El paso de los capítulos irá desvelando la verdadera personalidad de Stil, sus lazos con el mar, sus raíces, su manera de desenvolverse.

‘Verme’, de Fernández & González, en Kalandraka Editorial. En este un artefacto original, que permite un viaje hacia el centro de la tierra, sin dejar de disfrutar de ciertas comodidades. Este libro desplegable se convierte, ya desde el formato y diseño, en una invitación a la fantasía, y a que lo visual y sensorial también se manifiesten hacia los lectores.

‘Piernas’, de Nono Granero, en Thule Editores. Interesante esta propuesta que nos presenta al personaje ante un dilema, y nada como la imaginación creativa para salvar barreras. Un invento sigue a otro, siempre en una búsqueda continua, en un espíritu inquieto que no deja de pensar cómo acercarse a un amor casi inalcanzable, y la fama no sirve, no llena, si no se está con la persona que quiere.

‘La pandilla de los 11’, de Rocío Bonilla, en Algar Editorial. Estar con el grupo nos hace sentir bien, hasta que vamos descubriendo que el grupo hace cosas que no compartimos. Bonilla elige esta historia de peces para mostrar ese paralelismo con la vida real de los grupos que, escondidos en su mayoría, hacen daño a los más débiles.