Realismo desbordante

El almonteño Paco Huelva, de cuya villa es cronista, viene siendo muy conocido en los últimos años por sus continuados análisis de la narrativa española contemporánea en diversas revistas y por su labor como jurado de premios literarios, también por sus colaboraciones de opinión en ‘Diario de Huelva’; sin embargo, tiene una importante labor como narrador pues, hasta la actualidad, ha publicado nueve obras, entre las que podemos citar: ‘Griego’, ‘Y cien’, ‘Andando sobre el tiempo’, ‘El perfil de los sueños’, ‘La búsqueda de la identidad’, ‘Los otros que me habitan’... Su última obra es ‘Cordones pareados’, en cuyas quinientas cuarenta y tres páginas recoge una narrativa breve sobrecogedora, pujante en la construcción de los caracteres y, en muchos de ellos, anclada en el ámbito rural, que tan profundamente ha conocido a lo largo de su vida.

Por momentos, en estos relatos se encuentran las esencias de una España subterránea que me han recordado historias de cuentistas españoles de los años 50, como Aldecoa, Fernández Santos, López Salinas, Ferres o López Pacheco. Pero también la idea de los fantasmas e incógnitas que rodean al ser humano como dice hacia el final de la obra. Son relatos conmovedores, patéticos, excitantes… en los que siempre se mira hacia las vísceras del lector manteniendo siempre la atención y el interés con la sorpresa final. Quizá porque posee la habilidad de una construcción que nace de la oralidad, y esto la transfiere por constructos hábiles de gran flujo comunicativo. Los que conocemos a Paco Huelva en el diálogo sabemos que es un profuso conversador lleno de interés. Y este hecho, que forma parte de su carácter, es trasladado al relato dotándolo de una atmósfera y contenido atractivos para el lector.

En su introducción nos habla de la literatura como concepto y como instrumento de transmisión de ideas…, pero también del arte, porque, al fin y al cabo, es un modelo de arte, pero es muy crítico con la sociedad actual en su búsqueda de lo esencial y en la manipulación a la que estamos sometidos, siendo la ficción una imagen nítida y precisa de lo que somos, y no la realidad que se nos vende. Este es el punto de partida en obras donde encontramos relatos breves como el que da título al libro o «Deseos», que se unen a otros que son pequeñas novelitas, como «RIP» o «Diario previo de un asesino confeso». En algunos casos son historias truculentas, terribles, como en «Segundo piso izquierda», donde desarrolla la historia de Candelario, acusado de matar a Graciela, la hija del obispo a la que se beneficiaba el alcalde, padre adoptivo de ella. Obras que mantienen habilidosamente el pulso narrativo y la expectación, como en «La Forastera», con la historia del Pintao y su casamiento con María la Viciosa, una prostituta que finalmente se larga del pueblo y acaba muerta.

Con frecuencia la sexualidad, el deseo... está presente, pero también la construcción de un mundo que se halla al límite, en esa extraña frontera que lleva a los excesos y con frecuencia al asesinato y la muerte, por ebullición de las ideas y los sentimientos. Hay, evidentemente, mucho de hiperbólico en sus textos pero también de la truculencia que ha llenado los parajes de la sociedad española como la del que mata al padre por celos. Unas veces narrados en primera persona, otras en tercera omnisciente.

A veces son simples fotografías de un escenario dialogado donde podemos encontrar incomunicación, desolación, amores no correspondidos, venganzas, asesinatos, suicidio, deseo…, el fluir de la vida en su esencia. Es un observador de la realidad que trata de reflejarla en su esencia («Paseo la mirada por las calles sin detener el movimiento... Un rumor maligno se apodera de un barrio y lo destruye...»). Son pocas las historias donde no está presente la tragedia como en la de «Griego» (con sus crisis adaptativas, con síntomas emocionales mixtos: ansiedad y depresión), Berta y Simón en «RIP», el mundo de las drogas y la búsqueda de la ansiada felicidad que muestra siempre seres frágiles al borde de su final, aunque, como en este caso, se resuelva en un final feliz. No menor interés tiene «Diario previo de un asesino confeso», una novela breve con el monólogo interior como guía, que podríamos considerarla como metaliteratura por la reflexión constante sobre el escritor («Soy escritor. Eso queda ¡vamos! No creo que haya otra profesión que me atraiga más que esta… Los escritores son una raza dentro de nuestra raza»), la historia sexual de Mabel, la poesía de Whitman, el recorrido por Madrid y las constantes reflexiones y citas de escritores, referencias a Carver, Bukowski, Pombo Angulo… Como dice hacia el final: «¿Cómo he querido pretender entender lo que es la vida? Porque, buscarse a sí mismo es darse una explicación racional de lo que nos rodea».

‘Cordones pareados’

Autor: Paco Huelva.

Editorial: Versátiles Editorial. Barcelona, 2022.