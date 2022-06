Puertas abiertas a un jardín de plata

Un sentido intenso de lo poético. Es la primera percepción que nos inunda. Fondo y forma van a una, con una dirección intemporal, sobresaltada la voz por la conciencia plena y dolorosa no solo de estar viva, sino de ser capaz de ponerle a ese sentimiento palabras, de intentar acercarse a ello desde los versos. Ello genera en la voz un sentido trágico de la existencia, mezclada con el asombro de quien ve y confiesa, sobre lo que recibe y lo que desea. Bajo esta premisa inicial y marcadora ya de un rumbo concreto, se genera y construye un mundo muy particular, al que se le va poniendo forma y rostro, en el que resulta cómodo dejarse llevar y arrastrar hacia esos nuevos espacios que la imaginación plantea. El resultado es ese doble plano entre lo vivido y la ensoñación, en el que el sujeto se desenvuelve con increíble soltura, manejando la tragedia de la vida con ese brillo de la belleza que siempre aflora en algún hueco impensable, manteniendo un equilibrio que devuelve con fuerza ese efecto de la no indiferencia en quien recibe cada descarga.

Un tiempo de abandono, y ahí ahonda la voz, se tensa, explora, indaga, y se posiciona activa frente a la inercia de la quietud que los aconteceres del entorno muestran, esa reacción ya desbanca la posible sensación de inactividad, de quedarse inerme, y se desgaja del yo, se funde en una generalidad que sin embargo nos hace cómplices de inmediato. La vida se reinterpreta a cada instante, con sus cargas y sus alegrías, en ocasiones yendo hacia los extremos, buscando las sensaciones más intensas pero tratadas como algo normalizado, cotidiano, y en esa sencillez, en la forma de mostrarse, nos llega el impacto, la sacudida que no esperamos: «A mí no me conforma ni me alivia / saber que todos vamos a morir». A los acontecimientos personales sabe imprimirles un tono universal, sin perder de vista la referencia de la ensoñación, de lo que proyecta como ese elemento que tiende a compensar el posible exceso de realismo (doloroso) en las acciones y pensamientos de a diario. Lo testimonial domina sobre lo biográfico; busca dejar huella de un sentir, pero no tiene por qué ser identificativo de su existencia en el sentido literal, sino de la forma de expresarse y posicionarse ante los acontecimientos. Lo sensorial, lo perceptivo unido a lo emocional, marcan un territorio en el que caben las pérdidas que se van arrastrando como parte de un hilo único, trayecto durante el que lo afectivo también cobra su propia dimensión, encauzándose el discurso hacia el dolor de estar viva. Esa búsqueda de lo indecible, durante todo este trayecto, con una intensidad mantenida, hace que explorar la poesía, a través de las sensaciones y las percepciones, se convierta en un camino hacia lo absoluto, con la palabra como bandera, pero tampoco queda inmersa la voz en esa oscuridad, a pesar de la desesperanza que pregona sobre la dirección del mundo y la existencia, solo es parte de su sello, parte del peaje. Solo lo cotidiano, lo cercano, lo mínimo es capaz de generar certezas, y desde ahí se van levantando los cimientos de esta casa, este jardín que conviene visitar con calma. ‘Abro la puerta de un jardín de plata y otros poemas’ Autora: Selva Casal. Editorial: Cántico. Córdoba, 2022