La escritura emocionante

Es el artista genuino un semidios al modo del narrador del Kubla Khan de Samuel Taylor Coleridge, quien «se nutrió con néctar de las flores/ y la leche probó del Paraíso». Su don es doblemente extraordinario: percibir lo bello, lo magnético, lo sobrecogedor; y saber recrearlo eficazmente, fabricando un artefacto material capaz de reproducir esa entera sensación en quien lo use y deguste.

Exactamente eso consigue Jacobo Cortines con ‘La edad ligera’, su última entrega, que reúne ‘Ese sol de la infancia’, originalmente aparecido en Pre-Textos hace dos décadas y aquí sometido a puesta a punto, porque el escritor de rango jamás cierra el taller y, si le dejan, no renuncia a pulir y enmendar, y la segunda parte de unas ‘Memorias’ -a las que seguirán, con otros títulos, próximamente la tercera y la cuarta- que se intitula, no sin ironía, ‘En la puerta del cielo’, al plasmar sus recuerdos escolares del colegio Portaceli, con una explicitud que evoca pasajes del joyceano ‘Retrato del artista adolescente’ o incluso, ‘mutatis mutandis’, de ‘Las tribulaciones del estudiante Törless’, de Robert Musil. Cortines es un poeta que te agarra por dentro y no te suelta, que conmueve y sacude físicamente hasta el último entresijo del lector. Parece mentira que alguien tan refinado y afable pueda causar esa perturbación, propia del Beethoven de los últimos cuartetos. Sin duda la ejerce a base de honestidad irrestricta, responsabilidad de cirujano en el uso del lenguaje y un raro fondo de decencia humana, que impregna cuanto comparte con nosotros. Pero también de un tenaz recurso a su libertad, la del que es fiel a su interior y no se afana en complacer. Leerlo es deslumbrarse de su mano ante el mundo, entrar en lo hondo. Pero también experimentar el dolor, la pérdida, la separación, el drama, la zozobra de existir. Si además el aprendizaje se produce en una Sevilla de luz y policromía, tanto la del campo lebrijano como la urbana, cuyas claves más sutiles se nos entregan con generosidad espontánea, sin impostura ni hipérbole, con pulcra discreción, el privilegio está dado para quien sepa entender. Andalucía, elegancia y fulgor. Habíamos experimentado esa pasión reticente en ‘Platero y yo’, en Ocnos. Pero Jacobo Cortines imprime otra vuelta de tuerca al poder de la prosa poética. En la primera sección, la de la infancia, cada fragmento es un poema en prosa, una epifanía, una interpelación quemante, que nos obliga a parar la lectura para tomar aire o retener una lágrima. Como bien dijo Wordsworth, el niño es el padre del hombre. Menos mal que son breves, porque la carga de energía es termonuclear y nos va dejando nudos sucesivos en la garganta. Reconocemos, por si se nos había olvidado, que la infancia es el tiempo de la intensidad suprema, en la que todo arrebata, tanto la dicha como el terror.

En la segunda, la correspondiente a la etapa adolescente, el tono es más narrativo, aunque nada prosaico. El señorío de la veracidad se mantiene incólume. La religiosidad que en el segmento anterior había sido encanto, misterio, pauta maternal y devoción entrañable deviene aquí en grisura, rigor y tristeza, por mucho que los jesuitas sepan hacer un trabajo acertado, y se les reconozca. Las diferencias sociales que antes sugerían algo de convivencia orgánica, diversidad y colorismo, máxime habiendo por doquier animales y vegetación para el deleite, se vuelven rígidas, lo cual en modo alguno implica que los internos de pago como el poeta-narrador, en tanto su familia no se mude a Los Remedios y él pueda volver a casa, no vivan sometidos a un régimen estricto y amedrentador, en el que se dan bofetadas, hasta alguna paliza, y se rasuran cráneos al cero.

Enternece la alusión a Joaquín Cortines Murube, ese genial personaje, y a su muerte en soledad. Su sobrino nieto Jacobo editaría sus ‘Poemas escogidos’ en 1983, aunque en ese momento, 1961, está todavía más atormentado por los fuegos del infierno que le dibujan esos curas que influyen sobre él, pese a lo mucho que le imantan el verso y la literatura. Empero, pronto el joven escogerá su camino, el de la independencia y la poesía. El de una trayectoria nutricia, sustentada sobre el culto a la creación, la crítica, la traducción, la universidad. Impacientes quedamos en este trance sus lectores, aguardando que prosiga el relato.

‘La edad ligera’

Autor: Jacobo Cortinas.

Editorial: Athenaica. Sevilla, 2022.