‘Caminos de intemperie’.

Los amantes del aforismo descubrirán en este último libro de Ramón Andrés una miscelánea de temas que van desde lo vital, lo filosófico, lo histórico e incluso lo biográfico. El amor, la condición humana, la música o el arte se combinan armoniosamente con la peripecia vital, la escritura, la hondura sentimental del escritor o su propia biografía, insertada entre los aforismos como una más de aquellas reflexiones que resumen el concepto de una vida junto al pensamiento acerca del individuo y la sociedad. Historia, naturaleza y filosofía, con referencias a Heidegger, Wittgenstein o Kant, se combinan con reflexiones sobre el Humanismo o los paisajes de Wagner. El proceso creativo y la escritura nutren los aforismos, donde aparecen Dante, Rilke, Borges o William Blake, como también Rimbaud, Tolstói o Hölderlin.

Ramón Andrés (Pamplona, 1955) es un escritor polifacético que ha publicado libros de aforismos como ‘Los extremos’, ‘Puntos de fuga’ o ‘Malas raíces’, pero también poemarios (’Los árboles que nos quedan’, Premio Nacional de la Crítica 2020) y una extensa obra compuesta de ensayos como el último, ‘Filosofía y consuelo de la música’, con el que ha ganado el Premio Nacional de Ensayo 2021.

El escritor es un hombre que plasma en esta obra su concepto de vivir con ciertas dosis de melancolía y existencialismo, sirviéndose de la historia, de la antigüedad y el helenismo, del mundo de ayer y del de hoy, entreverados por la literatura y la amistad, la muerte y las alusiones al arte, como al carro de heno de El Bosco, los ciegos de Brueghel, los pobres de Murillo, el perro de Goya o los girasoles de Van Gogh.

El escritor se encuentra solo, sin más compañía que su propia existencia: «Tener antepasados sin descender de nadie» o lo que es lo mismo «Tener un osario por genealogía, y ser la fosa cavada aparte» (pág. 61). Mientras tanto, ese desapego le ofrece la libertad suficiente o la suficiente independencia, desobediente e irónica, como para criticar el mundo virtual que hoy nos idiotiza. Así censura la soberbia de la tecnología y la arrogancia de la gaya ciencia, la ignorancia de los presuntuosos, la sociedad consumista y estúpida que luce corazón de silicio y pies de barro.

Todo sin certezas ni añoranza, porque «en este libro, nadie lo diría, no hay nostalgia, ningún anhelo de regreso, no evoca, no añora, no mira hacia atrás, no hay voluntad (ni representación); solo se detiene como el que llega, exhausto, a una encrucijada y se sienta a descansar mientras piensa qué senda emprender. Al fin, se levanta; ve que alguien se acerca, le pregunta si el camino por el que ha venido es aconsejable. El desconocido responde: ¿Qué camino?» (pág. 110).

‘Caminos de intemperie’.

Autor: Ramón Andrés.

Editorial: Galaxia Gutenberg . Barcelona, 2022.