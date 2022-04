Tres voces narrativas conforman en primera persona el escenario narrativo de El baile y el incendio. Natalia, Erre y Conejo, amigos durante la adolescencia, vuelven a coincidir en Cuernavaca pasado un tiempo en que sus vidas han discurrido separadas. Sin embargo, el paso de los años y sus huellas impide que puedan volver a reconfortarse en el baile despreocupado y alegre de aquella época dorada.

Daniel Saldaña París (Ciudad de México, 1984) es escritor y traductor. Cuenta con obras como La máquina autobiográfica, En medio de extrañas víctimas, El nervio principal y Aviones sobrevolando un monstruo. En 2020 obtiene el Premio de Literatura Eccles Centre & Hay Festival. Con su novela El baile y el incendio, se alza como finalista del Premio Herralde de Novela.

Natalia vive con Argoitia, un pintor en su iniciada decadencia física y artística. En sus palabras descubrimos la duda de si su relación será duradera o si pronto pasará a ser una más de las examantes. En la sutil distancia que ella percibe entre ambos, las bromelias cumplen su función de acompañarla, estas plantas a las que llega a imprimirle ciertos rasgos humanos: «A veces siento que se estiran… y se desperezan» (pág.16). Como proyecto, prepara la coreografía de un baile que será representado en el Jardín Borda a pesar de que las plantas, el estanque y los árboles están secos y no presentan la belleza y la frescura de antaño.

Desde Ciudad de México ha vuelto Erre a la casa de sus padres y de su infancia. Exnovio de Natalia, carga el peso emocional de su ruptura matrimonial con Lucía. No obstante, su antigua cama de barras amarillas con calcomanías no se ajusta ya a su cuerpo de adulto, ni puede amortiguar el peso de su derrumbe emocional. Los estragos del divorcio, la penuria económica y el insomnio se consolidan en un dolor constante difícil de extirpar. Volver a la casa de sus padres no logra calmar su frustración, ni reubicarlo en el espacio temporal y anímico de aquella época más feliz y despreocupada que, paradójicamente, coincidía con días de lluvias y aguaceros. El suyo es un peregrinaje regresivo en el que rememora las experiencias del pasado en compañía de sus amigos, Natalia y Conejo, días más ligeros y alegres, de despertar sexual y juegos. Se impone, sin embargo, el presente que no puede mitigar su tristeza, su confusión, el decaimiento en el que se ve sumido. En paralelo, se suceden los incendios, la amenaza del fuego y la persistente sequía real y con una clara intención simbólica.

Conejo nos muestra, por su parte, las escenas de esa adolescencia compartida entre los tres, en que, ajenos aún a lo que el porvenir les deparaba, disfrutaban de sus sueños, los paseos entre los bambúes, los primeros besos… Él ha permanecido en la casa con su padre ciego al que abandonó su madre y, junto a él, sobrelleva la rutina de los días.

Todos ellos viven sus propias existencias entre la desilusión, la conformidad y la resiliencia.

Como elementos recurrentes, el fuego, la sequía y la ceniza, que asedian a la población y amenazan con enfermedades. De otra parte, el baile, «El gran ruido» que prepara Natalia y que, sin llegar a representarse, surge de repente en forma de espasmos, movimientos bruscos y descontrolados de algunos ciudadanos que van contagiando a otros y que evoca la técnica de la danza expresionista impulsada por la bailarina alemana, Mary Wigman (1986-1973), en la que el participante da rienda suelta a la manifestación de sus propias emociones: dolor, angustia, miedo…

El gran baile se convierte en una especie de epidemia, de psicosis colectiva, como la que surgió en algunas poblaciones de Europa durante periodos de hambruna, de estrés y de sensación de amenaza real o irreal, tal como tuvo lugar en Estrasburgo en 1518.

Daniel Saldaña París propone un relato original e interesante, cuyo inesperado desenlace añade un matiz extravagante a la par que purificador y mágico.

‘El baile y el incendio’

Autor: Daniel Saldaña París.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2021.