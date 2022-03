La primera vez que leí a Annie Ernaux fue en Buenos Aires. Encontré en una librería su Diario del afuera, traducido al español por Sol Gil. Me deslumbró por la cercanía que sentí hacia aquella escritora desconocida y sin embargo tan próxima. Se trataba de un diario escrito desde 1985 hasta 1992 en el que transcribió conversaciones, escenas capturadas en el tren, en los supermercados o en el centro comercial de su lugar de residencia, Cergy Pontoise, a unos treinta kilómetros de París, en un barrio periférico donde conviven hombres y mujeres de más de un centenar de nacionalidades.

En aquellas anotaciones no solo se reflejaba un diario íntimo, sino que se dibujaba su propia historia. Una historia cuya mirada compartía poderosamente porque se dirigía hacia las pequeñas cosas, hacia escenas que aparentemente nos pasan desapercibidas, hacia personas con las que nos cruzamos. Como dice ella misma, esa manera impúdica de contar, atrapa a quien la lee.

Se acaba de editar Perderse (Se perdre). Este relato está incluido en la colección Quantio de Gallimard, que reunió en un volumen una selección de fotografías de Annie Ernaux, fragmentos de su diario íntimo y una selección de sus libros y textos dispersos.

Narrado en forma de diario íntimo también, nos cuenta casi obsesivamente la relación de deseo que mantuvo en secreto durante varios años con un diplomático ruso del que no desvela el nombre, tan solo una inicial. Lo conoció en 1988 en un viaje de escritores a Moscú, Tiblisi y Leningrado. Él tenía 35 años. Ella, 48. Nunca supo de sus actividades que, oficialmente, eran de orden cultural. Partidario declarado de Gorbachov y de la perestroika y no escondía su veneración por Stalin. «Nunca sabré tampoco qué fui para él. Su deseo de mí era lo único de lo que estoy segura». Durante aquel periodo no escribió nada fuera de los textos que le pedían para la revista. Annie Ernaux ha llevado un diario íntimo desde la adolescencia, fue su espacio auténtico de escritura.

La edición de estos diarios íntimos añade algo de lo que no se hablaba en otros, y es ese plus del amor convertido en deseo, el deseo desde sus más variadas vertientes: físico, carnal, desesperante. El mundo exterior está casi ausente de estas páginas. Decía Ingeborg Bachmann, cuando estaba escribiendo Malina, que el amor conduce a la más profunda soledad. Como es un estado extático ya no se está en condiciones de moverse por el mundo ni ve el mundo con los ojos de los otros. Éxtasis y desesperación, esos son los espacios de este diario donde la intensidad aparece en todas sus manifestaciones: «Luego escribir, la idea de poder escribir sobre ‘esa persona’, sobre los encuentros, sustituye la idea de la muerte. Y entiendo que, desde siempre, el deseo, la escritura y la muerte son para mi intercambiables». Para añadir: «Hago el amor con el mismo deseo de perfección que cuando escribo».

Está divorciada y con dos hijos. Escritora de éxito. De repente, sin que lo hubiese planeado, aparece ese hombre al que le gusta vestir con ropa de marca y no disimula su adicción al alcohol y al tabaco. Todavía no se ha derribado el muro de Berlín. El amante, casado con una mujer que también es su secretaria, se escapa de tanto en tanto para encontrarse con la escritora. Son escenas densas, irrepetibles, pero lo que cautiva más del diario es la espera, la angustia de la espera, el no saber qué piensa él.

Acabará llamando a esta historia «El terror sin nombre» por el miedo al vacío que le deja. Él desaparece y ella continúa con su diario. En sus últimas páginas se puebla de sueños que la misma autora interpreta. Él ya no está, se ha ido, pero ella continúa rellenando el vacío con los sueños. Contabiliza las veces que él la ha visitado: «Ha venido treinta y cuatro veces a Cergy y cinco al apartamento». Unos años sin el horror al vacío, rellenándolo con la escritura: «Escribo mis historias de amor y vivo mis libros, en una ronda incesante». Solo años después de que sucediera el acontecimiento pudo releerlo y sin retocar nada, ahora gracias a esta excelente traducción, podemos entregarnos a su lectura palpitando con ella.

Annie Ernaux nació en Lillebonne, Normandía, en 1940, en el seno de una familia de clase modesta. Publicó el primero de sus dieciséis libros en 1974 y se titulaba Los armarios vacíos. Entre otros, recibió el Premio Lengua Francesa 2008 y el Formentor de las Letras en 2019. También ha sido nominada el pasado año para el Premio Nobel.

‘Perderse’.

Autora: Annie Ernaux.

Editorial: Cabaret Voltaire . Madrid, 2021.