¿Necesitan explicación del por qué se editan los libros, como sugiere Pilar del Rio? Tratándose del premio Nobel José Saramago sobrarían argumentos, aunque no faltarán aquellos que le recriminen que «de su voluntad investigadora» probablemente en la Fundación que lleva su nombre, haya aparecido ahora años después de su fallecimiento, este Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico. En cualquier caso, feliz noticia para aquellos que hemos leído y seguido al maestro, qué duda cabe, desde muchos años antes de la concesión del premio Nobel, y este libro, viene a cerrar una etapa posiblemente necesaria. Y es que José Saramago había sabido desde su particular exilio, no el físico en Lanzarote sino el interior, aquel al que deberíamos regresar todos de vez en cuando para reflexionar sobre nuestra propia existencia, aglutinar y remover las conciencias de quienes le escuchábamos y leíamos. «A veces digo que yo no invento nada, que lo que hago es enseñar, como quien va por un camino, encuentra una piedra y la levanta para ver qué hay debajo... Eso es lo que yo hago. No existe premeditación ni una actitud intelectual previa. Digamos que ésa es mi manera de entender el mundo». Estamos así en el año Saramago, en su centenario, y en este libro nos vamos a encontrar con sus espacios más queridos, Azinhaga en el recuerdo, el Chiado o ese Alentejo tan desconocido, el Portugal profundo. Con sus lecturas, aquellos autores que amó y deseó poder imitar, Lorca, Alberti, Borges, Machado, la inevitable Mafalda… Con sus creaciones y con las personas que le habrían de acompañar literaria y personalmente en la travesía iniciada hace 100 años, Torga, Garcia Márquez, el Che… y, por supuesto, Pilar, siempre Pilar. Y es que Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico es una fotobiografía para descubrir muchos, y redescubrir todos, el talento de uno de los más grandes escritores del siglo XX. Indispensable, máxime en tiempos en los que las tinieblas parecen asolar la vieja Europa.

Y con Saramago, hoy vamos a hacer un viaje. Insólito, curioso e impactante. Porque de eso trata realmente esta entrega de Agustín Sánchez Vidal, La vida secreta de los cuadros. Y es que, después de pasarse años por las galerías del Museo del Prado, después de visionar una y mil veces alguno de sus lienzos, el escritor intenta trasmitirnos algunos de sus conocimientos, recorriendo la historia de España a partir de innumerables historias narradas en las pinturas que cuelgan de las paredes del museo. Como el propio autor reconoce, El Prado, a diferencia de otras instituciones como el Louvre o el British de Londres, es otra cosa, con todo el alcance de ese adjetivo… una especie de ágora sobre lo que nos ha constituido como colectividad. La vida secreta de los cuadros es un libro para leer descubriendo una nueva forma de mirar los cuadros, para buscar mensajes ocultos, para reconfortarse con Velázquez y para recordar, una vez más, la importancia que la cultura, la pintura, la literatura, tiene sobre el ser humano. Otro mensaje que tampoco conviene olvidar.