Imponía una autoridad que en aquel rostro lo era por su pasado; la misma fijación que fundamenta su escritura: un dolor petrificado en la conciencia. Este dolor es el de su vida entera. Y está presente, y subyacente, en toda su obra: seis libros de poesía y un sinfín de textos en prosa, incluyendo ensayo, recopilatorios y memorialística. Los de poesía abarcan apenas treinta años y corresponden a su edad tardía. Y a estos 30 años se ajusta de manera simbólica la treintena de poemas de la presente antología, Tiempo de paz y de memoria, comentados por treinta autores, empresa impulsada por Remedios Sánchez, quien, además de estudiosa incansable de la poesía actual, promotora de innumerables actividades en pro de su divulgación, es la persona que más la acompañó en este mundo, recibiendo de ella no sólo su enseñanza vital, sino el testimonio de cada uno de sus poemas. De ella, su editora, es el estudio introductorio con muy valiosos datos, un texto de referencia, así como de Manuel Rico su presentación de esta antología.

¿A qué dolor me refiero? No me estoy refiriendo al de la muerte del padre ni a las circunstancias en que se produjo lo que fue aquel asesinato; no a esto tan sólo. Me estoy refiriendo a la evidencia de que probablemente sea una guerra más cruel en retaguardia que en el propio frente de batalla; sí, porque en éste lo mismo matas que te matan, y tal equivalencia no deja efectos tan destructivos en la memoria. Me estoy refiriendo a una ciudad asediada por el pavor en ambas partes, quebrada por la delación, condenada a la frustración de la impotencia. Porque tal fue lo que se vivía aquel mes de septiembre de 1936: nueve meses tenía cuando se llevaron al padre. Esto es, no lo conoció. ¿Y cómo es el dolor de toda una vida cuando cada día te socava la presencia ausente de quien has de reconstruir? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo que no está ha de ser, definirlo, para seguir viviendo? ¿No obedece a esta pulsión la obra poética de Mariluz Escribano (1935-2019)? Has de recobrar su imagen a través de la sangre, de la memoria genética, es decir tu misma identidad de mujer y de huérfana: las reminiscencias, las añoranzas, la angustia de indagar, de buscar en los ojos de la madre el rastro y la figura del padre: el ir constatando instintivamente qué es tu mismidad y cuánto y qué lo hay de él. Éste es el doloroso proceso. Pero hay algo más, que fue la represalia a que madre e hija se vieron castigadas mediante el extrañamiento de la ciudad natal hacia Tierra de Campos. Una prolongación más de la represalia, que incluye la humillación pública y profesional de la madre, a la sazón maestra. La infamia de culpabilizar a las víctimas y hacerlo de por vida. Éste es el dolor, piedra angular de su obra, en mi opinión lectora. Un dolor brutal, avasallante. Un dolor transido. Un dolor sereno, que es el que más duele.

Lo demás, lo demás es la atmósfera en que este dolor se expande y desarrolla mediante la exteriorización activa que es toda plasmación poética. Es la intimidad, como primer registro. Pues es una obra hacia adentro, desde dentro. Tan interior que resuena la confidencia en todos sus versos. Es la nostalgia, una nostalgia indefinible, porque lo es provocada por lo que pudo haber sido y sin embargo ha debido ser por ley de necesidad afectiva. Y es la levedad de lo sugerido y la hondura del fátum. Y es el color, los colores de Granada que tienen tanto aroma que, de por sí, poseen tacto. Y es el mar, siempre presentido, como la libertad, como la muerte. Y son los niños, el alborozo de sus juegos, el retorno deseado. Una naturaleza candente y cambiante siempre: los bodegones de ciruelas y membrillos, los arces, las yerbabuenas y mastranzos, los pájaros detenidos en sus ramas. El otoño, la caída de la tarde. Es el propio mecanismo del poema, gradual en las emociones, abierto en perspectiva como los perfiles de Sierra Nevada, vertido hacia adentro. La soledad inmensa, la tristeza. La añoranza de la paz, la concordia. Pues no existe el odio, ningún residuo de rencor. Y es ésta una de sus grandezas. El dolor mecido por el compás de su propio ritmo y armonía. Un dolor tanto más lento e inconsolable por cuanto al padre no se le ha conocido: sólo las desvaídas fotografías y las remembranzas de la madre. Y el alma de Federico García Lorca, su ausencia presente siempre, como un álter ego paterno, el aliento de ambos en las acequias (acecolillas, en Granada), desde los bosques ganivetianos de la Alhambra a los jardines de la Huerta de San Vicente y los pagos del Faragüit y la Arabuleila. Con qué razón a Federico se le llama «ausente como un muerto» y al padre, don Agustín, se le define como «un silencio que observa como crezco». Porque todo está vivo si lo unge la palabra.

La presente edición es, a la vez, una memoria de sus versos más granados y un homenaje a su retraimiento emocional y a su independencia creativa, más todo su trayecto sensitivo, desde el clasicismo de Sonetos del alba (1991) y Umbrales de otoño (2013, que inicia su segunda fase) hasta la exaltación de lo elegiaco de Desde un mar de silencio (1993) a Canciones de la tarde (1995) y El corazón de la gacela (2015), para concluir en la síntesis de ambas corrientes en Geografía de la memoria (2019), donde el espacio se hace tiempo y su individualidad de poeta se transfiere a la colectividad de la conciencia pública: Raúl Zurita, Antonio Gamoneda, Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca, Antonio Colinas, Ángeles Mora, Juana Castro, Juan Luis Díaz-Granados, Mari Ángeles Pérez López, Luis García Montero, Carmen Boullosa, Raquel Lanseros, Antonia Vincens, Piedad Bonett, Yolanda Pantín, Héctor Hernández, Manuel Francisco Reina, Rafael Soler, José María García Linares, Gioconda Belli, Daniel Rodríguez-Moya, Alí Calderón, Francisco Díaz-Granados, Joaquín Pérez Azaústre, María Rosal, Josep M. Rodríguez, Ana Merino, Marco Antonio Campos, Sergio Arlandis y Fernando Valverde, junto a Manuel Gahete, José Sarria y Francisco Morales Lomas en el aporte propedéutico, acompañan a la poeta en su periplo, más Remedios Sánchez, en su compromiso con la literatura, y en su afectividad, siempre.

'Tiempo de paz y de memoria'

Autora: Mariluz Escribano Pueo.

Editorial: Hiperión. Madrid, 2021.