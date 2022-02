Tal vez sea la recomendación más honesta que se puede ofrecer a alguien que va a un taller de escritura con el objetivo principal de convertirse en escritor. Para ser escritor hay que escribir y para escribir hay que leer. Cuestiones mágicas aparte, lo lógico sería que si una persona deseara escribir poesía leyera antes mucha poesía. Y también que leyera, por ejemplo, lo que explicó Eduardo García en su libro Escribir un poema; lo mismo cabría decir a quien quisiera escribir relatos: no solo que leyera relatos, sino también lo que pensó sobre ese género Ángel Zapata en La práctica del relato. Porque, en gran medida, se trata de eso: pensar como lectores para después escribir. Clara Obligado, escritora y referente en los talleres de escritura creativa, señaló en una entrevista reciente que no se puede enseñar a ser escritor, pero sí a escribir a través de la lectura de la obra ajena y de la propia. Leer y leerte. La misma premisa utiliza Vania Santoni para arrancar en su interesante panfleto Para escribir hay que leer. Cambiar el modo de aproximarse a la lectura es el primer paso de un camino que se inicia con una estricta dieta de libros escritos por quienes leyeron y escribieron antes de convertirse en escritores. La estructura que propone Santoni en ese proceso es simple, aunque cargada de afiladas verdades para no llevarse sorpresas. Listas y listas de lecturas y sus porqués para después iniciar una disciplina simple pero alejada de toda complacencia: escribir todos los días. Y, mientras tanto, seguir leyendo para no caer en los clichés ni, muchos menos, aburrir al prójimo. Alejado de esos manuales de escritura que solo ofrecen instrucciones frías como la guía de uso de un electrodoméstico, Vania Santoni se dirige al lector de este libro con franqueza y con una honestidad que acaba por ser cercana y, a veces, hasta divertida. Son frecuentes los ejemplos extraídos de su experiencia en los cursos de escritura, como ese en el que elabora una lista de frases recurrentes o combinaciones de palabras agotadas por el abuso.

Por supuesto, el último paso, el de publicar, también aparece en esta obra: «Me contaba un colega que una vez en que estaba dando una clase de escritura a un grupo particularmente desatento, cuando dijo ‘y ahora hablaremos de cómo publicar’, todos se despertaron como activados por una descarga eléctrica, los móviles fueron sustituidos por libretas y los ojos medio abiertos se transformaron en faros». Parece recomendable, como paso previo a convertirse en escritor, entender y averiguar qué se quiere escribir. Y a eso solo se llega leyendo. ‘Para escribir hay que leer’ Autora: Vania Santoni. Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2021.