Uno de los libros editados en el año 2021 que más llamaba la atención en anaqueles y estanterías desde su portada debido a la lograda ilustración y, sobre todo, a su llamativo título Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada. Desde este no se disimulaba la herencia literaria de Agatha Christie y su entrañable y aguda protagonista, Miss Marple. Ahora bien, la vuelta de tuerca de poder encontrarnos a la peculiar excanciller alemana en tareas policíacas resultaba imantador. El propio autor, David Safier, conocido por el superventas Maldito karma, con más de medio millón de ejemplares vendidos en España y un millón en Alemania, prometía una lectura bien presentada y entretenida. Aunque los precedentes del género remiten a la literatura británica con títulos como Se ha escrito un crimen o Un cadáver a los postres, el autor declaraba que era su novela más alemana.

Dos premisas deberíamos tener a la hora de abordar la lectura de este libro. Por un lado, no se trata de una obra con tintes claramente políticos ligados a la protagonista y su marido (al que se denomina bizcochito). En segundo lugar, la obra tiene una apariencia de ligereza que no es tal, aunque pueda parecerlo. A ello debemos unir la pericia del autor a la hora de tomar un canon clásico y darle algunas vueltas que lo actualizan. Las ficciones de asesinatos misteriosos resultan atractivas per se, ahora bien el tratamiento de la trama argumental y la verosimilitud de los personajes cuentan y mucho a la hora de que la narración salga airosa y nos convoque de manera atractiva. Safier lo logra sin el ruido de la portada, aunque esta colabora, no nos engañemos.

Dos partes distinguen la obra, como marca el canon, una primera en la que se van sucediendo los hechos acaecidos que conducen al epicentro de una muerte, de la que pueden ser inculpados varios personajes por variadas razones, para dar un giro en la segunda parte y en un gran momento Christie se suceden todas las acusaciones que señalan a los principales sospechosos, los cuales se van descartando poco a poco, o bien, uniéndose para la defensa. Esto ya lo conocíamos por la mencionada maestra del suspense o en Conan Doyle, Tey o Leroux, pero Safier le aporta el salpimentado del humor. En realidad la sospecha parte de unos personajes tópicos que se van quitando las sucesivas caretas; tal vez ese pueda ser el ingenioso vínculo con la política, o tal vez el de las sinergias extrañas para no ser acusado/ser acusador.

No siempre todo está bien resuelto, en una trama cargada de personajes y con acciones propias de misterio de cuarto cerrado en el que las casualidades o progresos que se ofrecen al investigador-lector no siempre se realizan con la solvencia necesaria y aparecen un tanto rebuscados o un tanto subidos respecto al tono de verosimilitud que planea sobre la obra. No quiere decir esa circunstancia que la lectura se tenga que resentir. Se trata de un entretenimiento del que no reniega el autor, en estos tiempos donde la distopía apuntaría a series apocalípticas. Escapar de la realidad un rato y reír es la propuesta que ofrece. Confiesa el autor con recelo, y todos lo pensamos, que recibió una carta de la propia canciller dándole las gracias por el libro, aunque está bastante seguro de que, en realidad, no lo ha leído. Una novela entretenida.

‘Miss Merkel. El caso de la canciller jubilada’.

Autor: David Safier.

Editorial: Seix Barral . Barcelona, 2021.