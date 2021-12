Mi atracción por los periódicos fue casi tan precoz como la que sentía hacia los libros. Igual que me seducían los pocos libros que iban cayendo cuando era niño en mis manos me seducían algunos periódicos, que también contenían lo que a mí me gustaba, papel impreso e historias. Había un semanario de crímenes, con formato y tipografía de diario, que se titulaba 7 Fechas, que mi padre algunas veces me mandaba a comprar al quiosco. Como él era muy aficionado a los toros, también recuerdo en mi casa una revista taurina que se llamaba Dígame. A mí los toros no me gustaban ni poco ni mucho, pero leía esa revista con la misma atención con la que leía 7 Fechas, por el simple vicio de las palabras escritas.

El primer suplemento literario que recuerdo haber leído era el del diario Pueblo. Por entonces la vocación literaria ya se confundía en mí con la del periodismo, que en mi imaginación de adolescente de provincias tenía algo entre bohemio y romántico de vocación aventurera. Yo quería escribir novelas, obras de teatro, poemas, y también quería ser enviado especial y corresponsal en las guerras y en las capitales del mundo. No sabía nada de nada, no había viajado, no tenía quién me orientara: todo estaba por descubrir para mí.

Lector de Julio Verne y de Mark Twain, además de Don Quijote de la Mancha, que por pura casualidad era uno de mis libros de cabecera, yo imaginaba que los escritores habían vivido en otras épocas, a diferencia de los periodistas, que muchas veces hasta salían en la televisión. En las páginas literarias de Pueblo vi por primera vez fotos de escritores contemporáneos y españoles, algunos de ellos incluso jóvenes. Porque el azar autodidacta de mis lecturas había puesto en mis manos una novela de Ana María Matute también descubrí que además de escritores había escritoras, aparte de Corín Tellado, que por esa época publicaba hasta fotonovelas, extraño género desaparecido sin rastro, que es el destino de muchas invenciones que en su momento parecieron ultramodernas.

Recuerdo la impresión de leer reseñas de libros recién aparecidos, y entrevistas con sus autores: la literatura de pronto formaba parte de la actualidad, como los reportajes o las crónicas. De aquellos autores recientes yo no sabía nada, y sus libros, en el caso de que hubieran llegado a Úbeda, no habría podido comprarlos. Pero era muy estimulante saber que existían, e imaginar su lectura a partir de las reseñas, igual que uno imaginaba y casi veía vicariamente las películas que no llegarían a nosotros en las críticas del periódico.

La literatura no era un mundo tan lejano como me había parecido hasta entonces. Había escritores que estaban vivos, que incluso eran jóvenes, algunos con barba y patillas, con pelo largo, como cantantes modernos. La literatura no solo estaba en la biblioteca un poco polvorienta de Úbeda o en las listas de nombres y fechas a que nos sometía algún profesor desganado en el instituto. Los escritores seguían habitando en otras ciudades lejanas y en otro plano de la realidad, y sin embargo el periódico los volvía accesibles para mí, y hasta me permitía una sensación casi de complicidad. Leer las páginas literarias me daba un cierto prestigio intelectual, aunque solo fuera ante mí mismo, me permitía imaginarme que yo también podría convertir en realidad esa vocación quimérica.

En aquellos años, si uno se hacía de izquierdas dejaba de leer Pueblo, con su turbio falangismo golfo, y se pasaba a Informaciones, que atraía en los últimos tiempos franquistas al público que un poco después iba a hacerse lector de El País. Informaciones tenía un suplemento literario más sólido, en el que yo nunca dejaba de leer la columna de Gonzalo Torrente Ballester, Torre del aire, creo que se llamaba. Uno maduraba poco a poco, se volvía más exigente, y a veces hasta más enterado: también leía las páginas de crítica de literatura y cine de Triunfo, y hasta las más espesas todavía de Cuadernos para el diálogo. Había que educarse leyendo libros, y también leyendo críticas, dejándose guiar y contagiar por ellas, incluso disintiendo de lo que decían, y encontrando así cada uno poco a poco su propio criterio. En esa tarea estamos todavía, queriendo aprender, alimentándonos de libros y periódicos, aguardando siempre la felicidad de descubrir.